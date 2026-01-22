Napětí mezi vládou a prezidentem v Polsku roste. Nawrocki využívá práva veta

V Polsku roste napětí mezi vládou a prezidentem. Naposledy hlava státu v tomto týdnu sice podepsala návrh nového rozpočtu, ihned ho ale poslala k ústavnímu soudu. Prezident Karol Nawrocki opakovaně plány vlády blokuje, od nástupu do úřadu už své veto využil třiadvacetkrát.
Stopku dal Nawrocki vládě také v případě návrhu, aby se Dolní Poodří, přezdívané jako Polská Amazonie, stalo novým národním parkem. Území o rozloze čtyřiceti kilometrů čtverečních, které je domovem pro více než 230 druhů ptáků, stovky různých typů rostlin i desítky druhů ryb, se mohlo stát první takovou přírodní rezervací v Polsku za poslední čtvrtstoletí. Vše ale nakonec dopadlo jinak a Polsko tak nenapodobí Německo, jehož část regionu už nejvyšší stupeň přírodní ochrany má.
„Jedna z obcí měla pochybnosti, hlasovala proti parku. Její argumenty souvisely s místním rozvojem a myslím, že právě tyto argumenty převážily. Tedy obavy místních samospráv o rozvoj tohoto místa,“ říká ředitel Sdružení krajinných parků Západního Pomořanska Igor Szakowski.
Silné veto
Podle prezidenta by vznik Národního parku omezil ekonomické aktivity celého kraje. Politolog ze Štětínské univerzity Mariusz Sikora míní, že nastal pat. „Myšlenka národního parku skončila s rozhodnutím pana prezidenta, protože to je jeho rozhodnutí, jeho vůle a jeho právo,“ míní Sikora.
Za půl roku už Nawrocki stihl zablokovat víc návrhů, než jeho předchůdce za deset let. Zastavil třeba zavedení unijního nařízení o digitálních službách, snahu o regulaci kryptoměn i zákaz poutání psů na řetěz.
„Když vláda dobře pracuje, nebudu to vetovat. Když ale připravuje špatný zákon, je veto nezbytné,“ uvádí Nawrocki. Veto patří k nejsilnějším pravomocím polského prezidenta. Na jeho přehlasování by vláda potřebovala třípětinovou většinu v parlamentu. A tu nemá.