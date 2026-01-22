Napětí mezi vládou a prezidentem v Polsku roste. Nawrocki využívá práva veta


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Napětí mezi vládou a prezidentem v Polsku
Zdroj: ČT24

V Polsku roste napětí mezi vládou a prezidentem. Naposledy hlava státu v tomto týdnu sice podepsala návrh nového rozpočtu, ihned ho ale poslala k ústavnímu soudu. Prezident Karol Nawrocki opakovaně plány vlády blokuje, od nástupu do úřadu už své veto využil třiadvacetkrát.

Stopku dal Nawrocki vládě také v případě návrhu, aby se Dolní Poodří, přezdívané jako Polská Amazonie, stalo novým národním parkem. Území o rozloze čtyřiceti kilometrů čtverečních, které je domovem pro více než 230 druhů ptáků, stovky různých typů rostlin i desítky druhů ryb, se mohlo stát první takovou přírodní rezervací v Polsku za poslední čtvrtstoletí. Vše ale nakonec dopadlo jinak a Polsko tak nenapodobí Německo, jehož část regionu už nejvyšší stupeň přírodní ochrany má.

„Jedna z obcí měla pochybnosti, hlasovala proti parku. Její argumenty souvisely s místním rozvojem a myslím, že právě tyto argumenty převážily. Tedy obavy místních samospráv o rozvoj tohoto místa,“ říká ředitel Sdružení krajinných parků Západního Pomořanska Igor Szakowski.

V Polsku se střetávají prezident a premiér
Karol Nawrocki

Silné veto

Podle prezidenta by vznik Národního parku omezil ekonomické aktivity celého kraje. Politolog ze Štětínské univerzity Mariusz Sikora míní, že nastal pat. „Myšlenka národního parku skončila s rozhodnutím pana prezidenta, protože to je jeho rozhodnutí, jeho vůle a jeho právo,“ míní Sikora.

Za půl roku už Nawrocki stihl zablokovat víc návrhů, než jeho předchůdce za deset let. Zastavil třeba zavedení unijního nařízení o digitálních službách, snahu o regulaci kryptoměn i zákaz poutání psů na řetěz.

Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí
Polský premiér Donald Tusk

„Když vláda dobře pracuje, nebudu to vetovat. Když ale připravuje špatný zákon, je veto nezbytné,“ uvádí Nawrocki. Veto patří k nejsilnějším pravomocím polského prezidenta. Na jeho přehlasování by vláda potřebovala třípětinovou většinu v parlamentu. A tu nemá.

Výběr redakce

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

před 8 mminutami
Kriminalisté zadrželi člověka podezřelého z činnosti pro čínskou tajnou službu

Kriminalisté zadrželi člověka podezřelého z činnosti pro čínskou tajnou službu

před 13 mminutami
Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

Na Šumavě klesly teploty k minus třiceti stupňům Celsia

před 36 mminutami
Trump po jednání s Ruttem ustoupil od hrozeb cly kvůli Grónsku

Trump po jednání s Ruttem ustoupil od hrozeb cly kvůli Grónsku

včeraAktualizovánopřed 57 mminutami
„Zkusil jsem na ni mluvit, nereagovala.“ Svědci popsali záchranu dívek na jihu Čech

„Zkusil jsem na ni mluvit, nereagovala.“ Svědci popsali záchranu dívek na jihu Čech

před 3 hhodinami
Zástupci vlády a odborů budou jednat o zvýšení platů, koalice projedná rozpočet

Zástupci vlády a odborů budou jednat o zvýšení platů, koalice projedná rozpočet

před 6 hhodinami
Uniklá kejda se bude ředit. Voda ve Znojemské přehradě je dál vhodná pro úpravu na pitnou

Uniklá kejda se bude ředit. Voda ve Znojemské přehradě je dál vhodná pro úpravu na pitnou

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Skvělá příležitost a maraton schůzek, hodnotí dva dny v Davosu Babiš

Skvělá příležitost a maraton schůzek, hodnotí dva dny v Davosu Babiš

před 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Witkoff oznámil pokrok v rozhovorech o ukončení rusko-ukrajinské války

Jednání o ukončení rusko-ukrajinské války dosáhla velkého pokroku, zbývá dořešit poslední otázku. Podle agentury Reuters to uvedl na Světovém ekonomickém fóru v Davosu zmocněnec prezidenta USA Steve Witkoff. Během dne odcestuje do Moskvy, aby ukončení konfliktu projednal s ruskými představiteli.
před 8 mminutami

Trump po jednání s Ruttem ustoupil od hrozeb cly kvůli Grónsku

Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem NATO Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání v Davosu oznámil ve středu večer SEČ na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede plánovaná dodatečná cla vůči osmi evropským zemím. Podrobnosti ohledně obsahu dohody ovšem nespecifikoval. Rutte uvedl, že s Trumpem ve středu nehovořil o tom, zda Grónsko zůstane součástí Dánského království.
včeraAktualizovánopřed 57 mminutami

Napětí mezi vládou a prezidentem v Polsku roste. Nawrocki využívá práva veta

V Polsku roste napětí mezi vládou a prezidentem. Naposledy hlava státu v tomto týdnu sice podepsala návrh nového rozpočtu, ihned ho ale poslala k ústavnímu soudu. Prezident Karol Nawrocki opakovaně plány vlády blokuje, od nástupu do úřadu už své veto využil třiadvacetkrát.
před 1 hhodinou

Trump jednal dle obvyklé taktiky, míní Zahradil. Zájmy má řešit s NATO, říká Lipavský

Americký prezident Donald Trump ve středu večer oznámil, že se s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem dohodl na rámci budoucí dohody o Grónsku a Arktidě. Zároveň odvolal plánované zavedení cel na vybrané evropské státy. Podle experta Motoristů na zahraniční politiku Jana Zahradila Trump postupoval dle své obvyklé taktiky – na úvod jednání nastavil konfrontační rétoriku, od které postupně odstoupil. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) míní, že bezpečností zájmy USA jsou sice legitimní, Washington by je ale měl řešit v rámci NATO. Svůj pohled na věc v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským přidali také bývalý ministr financí Ivan Pilip a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer.
před 1 hhodinou

Záchranáři na Novém Zélandu pátrají po sesuvu půdy po pohřešovaných

Záchranáři pátrají na Novém Zélandu po sesuvu půdy v tábořišti po několika lidech. Mezi pohřešovanými jsou podle úřadů i děti. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Reuters, podle které Severní ostrov státu sužují silné deště. Tisíce lidí jsou kvůli nepříznivému počasí bez proudu, agentura píše také o evakuacích některých oblastí a uzavření silnic.
před 4 hhodinami

Trump plánuje v Davosu jednat se Zelenským

Americký prezident Donald Trump plánuje ve čtvrtek na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu jednat se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Šéf Bílého domu se má zúčastnit také vyhlášení charty Rady míru, kterou zakládá. V 09:30 SEČ na fóru vystoupí německý kancléř Friedrich Merz.
před 5 hhodinami

Skvělá příležitost a maraton schůzek, hodnotí dva dny v Davosu Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) na síti X oznámil, že se na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu setkal se šesti prezidenty, pěti premiéry včetně německého kancléře Friedricha Merze, se šéfem NATO Markem Ruttem, s běloruskou opoziční lídryní Svjatlanou Cichanouskou i se špičkami byznysu. Dva dny na ekonomickém fóru podle něj byly „skvělou příležitostí“ sejít se s lídry z celého světa a podpořit export a investice tuzemských firem i do zemí mimo Evropu a vzájemný turistický ruch.
před 11 hhodinami

Jen USA mohou ochránit Grónsko, řekl Trump v Davosu

Spojené státy nadále počítají s tím, že získají Grónsko, nepoužijí k tomu ale sílu, prohlásil na Světovém ekonomickém fóru (WEF) v Davosu americký prezident Donald Trump. Grónsko je autonomním územím Dánska. Večer pak Trump oznámil, že se domluvil se šéfem NATO Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím. V Davosu také slíbil, že USA budou vždy stát při Severoatlantické alianci, zároveň ale zpochybnil závazky spojenců k NATO a kritizoval evropské země.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...