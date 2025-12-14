Hospodářský růst i nesplněné sliby. Tuskova vláda balancuje mezi úspěchy a krizí


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Dva roky vlády Donalda Tuska
Zdroj: ČT24

Polsko učinilo další krok k vybudování nejmodernějšího letiště v Evropě. Projekt nově dostal název Přístav Polsko. Rozhodla o tom vláda Donalda Tuska, která se k moci dostala přesně před dvěma lety. Právě v ekonomice nebo obraně slaví administrativa největší úspěchy. Vládnutí ale doprovází neshody s prezidentem i řada nesplněných slibů.

Příběh, který má symbolizovat polský pokrok. Premiér navštívil muže, který se po dvanácti letech vrátil z Velké Británie, aby se v Polsku podílel na rozvoji energetického průmyslu. „Takových příběhů je čím dál víc a musím vám říct, že pro mě jako polského premiéra je to ta největší odměna,“ sdělil Tusk.

Právě přilákání více než dvaceti tisíc emigrantů zpět do rodné země bere vláda jako jeden ze svých úspěchů. Podařilo se jí taky urychlit hospodářský růst, snížit inflaci a zvýšit platy učitelů nebo lékařů.

Polské investice do obrany pomáhají i městům
Příslušník polské armády, archivní snímek

Přesto v půlce mandátu panuje mezi lidmi s vládou spíše nespokojenost. Negativně ji podle posledního průzkumu hodnotí víc než polovina obyvatel. Zhruba dvě třetiny Poláků si pak myslí, že současná administrativa neplní svoje sliby.

A lidé proto premiérovi připomínají i jeho předvolební slova: „Máme sto konkrétních kroků na sto dnů, do kterých se pustíme den po vyhraných volbách.“

Spory s prezidentem

Splněná je jen zhruba čtvrtina úkolů. Nedostalo se například na slibovanou reformu soudnictví nebo na umožnění potratů. I kvůli tomu, že se vláda od počátku střetává s prezidentem, jehož veto je v praxi téměř nemožné přehlasovat. Karol Nawrocki během pouhých čtyř měsíců ve funkci zablokoval na dvě desítky zákonů.

„Karol Nawrocki se stal tváří opozice. A dva roky takového boje mezi premiérem a prezidentem nevěstí nic dobrého,“ říká politoložka z Varšavské univerzity Ewa Marciniaková.

V Polsku se střetávají prezident a premiér
Karol Nawrocki

Po neúspěchu vládního kandidáta v letošních prezidentských volbách navíc přišla zatím největší krize a spekulovalo se i o změně v čele kabinetu. „Kdyby se mluvilo o tom, že někdo Donalda Tuska nahradí, tak jedině (vicepremiér) Radoslav Sikorski. Tusk teď ale znovu ožil, jako kdyby začal nanovo,“ míní Marciniaková.

Tuskova Občanská koalice aktuálně sice vede v průzkumech, jejím koaličním partnerům ale hrozí, že se do Sejmu vůbec nedostanou. A na premiérské křeslo už si proto myslí zástupci opozičního Práva a spravedlnosti.

