Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku


před 9 mminutami|Zdroj: ČTK

Bývalý vůdce Venezuely Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.

„Jsme v pořádku. Jsme bojovníci,“ prohlásil 65letý Maduro z brooklynské věznice podle svého syna ve videu, které v sobotu zveřejnila venezuelská vládnoucí strana PSUV.

Od amerického vojenského zásahu 3. ledna se každý den konají demonstrace na podporu svrženého socialistického vůdce. V ulicích Caracasu se v sobotu objevila asi tisícovka lidí s transparenty s nápisy jako „Chceme jejich návrat“ a provolávajícími „Maduro a Cilia jsou naše rodina!“. Účast však byla nižší, protože k davům nepromluvila žádná osobnost z PSUV. Možná to bylo také kvůli únavě z těchto každodenních shromáždění, podotkla agentura.

„Nebudeme odpočívat ani minutu, dokud nezískáme prezidenta (Madura). Zachráníme ho, to je jasné,“ řekla podle veřejnoprávní televize prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová.

„Nebezpečné místo“. Newyorské vězení bude na další měsíce Madurovým domovem
Budova Metropolitního detenčního centra v New Yorku

Rodriguezová se funkce ujala dva dny po Madurově únosu a vede jednání s Washingtonem. Její vláda se rozhodla zahájit „průzkumný proces“ s cílem obnovit diplomatické vztahy se Spojenými státy, které byly přerušeny v roce 2019. Právě americký diplomatický tým v pátek dorazil do Venezuely, aby zvážil postupné obnovení činnosti amerického velvyslanectví v Caracasu.

USA vyzvalo své občany k opuštění Venezuely

USA v sobotu vyzvalo všechny své občany, aby do této jihoamerické země necestovali, a ty, kteří tam jsou, aby ji okamžitě opustili. Důvodem je podle amerického ministerstva zahraničí nestabilní bezpečnostní situace, jako například přítomnost ozbrojených milic známých jako colectivos vystupujících proti Američanům nebo podporovatelům USA.

Venezuela v sobotu, třetí den po sobě, propustila další politické vězně, což americký prezident Donald Trump označil za „velmi důležité a inteligentní gesto“. Podle účtu Unidad Venezuela jich dosud bylo 22 včetně čtyř Španělů. Nevládní organizace odhadují, že celkový počet uvězněných se pohybuje mezi 800 až 1200.

Maduro padl, režim ne. Další vývoj závisí na armádě
Nicolás Maduro během vojenského cvičení

Americké speciální síly Delta Force se v sobotu 3. ledna v noci venezuelského času zmocnily Madurových a převezly je do Spojených států. Při zásahu zahynulo nejméně sto lidí včetně kubánských vojáků. Dlouholetý vůdce byl dva dny poté obviněn mimo jiné z drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA. Další slyšení se bude konat 17. března.

Výběr redakce

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

před 6 hhodinami
Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

před 8 hhodinami
Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

před 8 hhodinami
Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

před 8 hhodinami
Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

před 10 hhodinami
Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku

Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Maduro přes právníky vzkázal, že jsou s manželkou v pořádku

Bývalý vůdce Venezuely Nicolás Maduro, který je s manželkou Ciliou Floresovou od minulé soboty v newyorské vazbě, přes své právníky vzkázal, že jsou oba v pořádku a že jsou bojovníci. Informovala o tom agentura AFP, podle níž Spojené státy vyzvaly své občany ve Venezuele, aby zemi okamžitě opustili.
před 9 mminutami

Z Aleppa se evakuovalo 360 kurdských bojovníků

Ze dvou sporných čtvrtí v severosyrském městě Aleppo se v noci na neděli SEČ evakuovaly stovky kurdských bojovníků, což by mohlo ukončit několikadenní násilné střety s vládními silami. Napsala to agentura AP. Konflikt si od úterý vyžádal životy nejméně 22 lidí.
před 1 hhodinou

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v Íránu pokračují protirežimní protesty, píše agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zároveň vyjádřil íránskému lidu podporu USA. Server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) píše, že v zemi je stále blokován internet. Další zdroje hovoří i o odříznutí od telefonního spojení. Protivládní protesty si po dvou týdnech podle AP vyžádaly nejméně 65 obětí. Podporu demonstrantům vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS). Informovala o tom agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit.
před 6 hhodinami

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké akce ve Venezuele, při které byl zadržen tamní autoritář Nicolás Maduro se svou manželkou, se zapojilo 150 strojů amerického letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Krytí pro vrtulníky operující blíže nad zemí poskytovaly neviditelné stíhačky F-22 Raptor a F-35. Podporu zajišťovaly i letouny včasného varování E-2 Hawkeye nebo bombardér B-1B Lancer. Z vrtulníků se do operace zapojily bojové verze větších strojů MH-47, bitevní vrtulníky Apache, menší MH-6M zvané Little Bird nebo Černé jestřáby v různých variantách. Vojenskými stroji zapojenými do akce se zabývala Zóna ČT24.
před 6 hhodinami

Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

Nobelovu cenu za mír nelze převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet ani ji nelze nikomu odejmout, upozornily v sobotu Norský Nobelův institut a Norský Nobelův výbor. Uvedly to v souvislosti se záměrem loni oceněné venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové přenechat cenu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
před 8 hhodinami

Kyjev byl dočasně bez vody a tepla. Výpadky hlásí i další části Ukrajiny a Ruska

Části Ukrajiny i Ruska jsou bez elektřiny, mezi nimi byla asi hodinu také celá ukrajinská metropole. Kyjevskou elektrickou soustavu podle úřadů odstavili kvůli nutným opravám po předchozích masivních útocích. Moskva během noci a v sobotu přes den útočila na několika místech uvnitř Ukrajiny, kde zabila či zranila několik obyvatel, informují ukrajinské zdroje. Trosky z ukrajinského dronu zase způsobily požár ve skladu pohonných hmot na jihu ruské Volgogradské oblasti.
před 16 hhodinami

„Slova přímo z ruské propagandy,“ říká k Turkovým výrokům v Kyjevě Gregorová

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek navštívil Ukrajinu. Doprovázel ho také poslanec za Motoristy Filip Turek, který prohlásil, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO. „Petr Macinka mě překvapil některými výroky pozitivně,“ uvedla v Událostech, komentářích europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Nicméně Turek do toho hodil Petru Macinkovi vidle svými nepřijatelnými výroky ruské propagandy o vlivu NATO na začátek války,“ dodala. Podle poslance Radka Kotena (SPD) se chtěl Macinka při návštěvě Ukrajiny mimo jiné dozvědět, v jaké fázi jsou vyjednávání o míru. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 18 hhodinami
Načítání...