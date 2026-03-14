Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně


před 17 mminutami | Zdroj: ČT24
Události: Sociálním službám chybí peníze
Na provoz domovů pro seniory a dalších podobných zařízení chybí v rozpočtu až dvě miliardy korun. Sumu vyčíslila Asociace poskytovatelů sociálních služeb s tím, že bez doplnění peněz hrozí v krajním případě výpovědi pečovatelkám nebo krácení jejich odměn. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) slibuje, že teď do systému pošle miliardu a čtyři sta milionů.

Od ledna komplikuje situaci sociálním zařízením rozpočtové provizorium. V nejistotě jsou pravidelně i bez něj – i když třeba mají financování z více zdrojů.

„Máme půjčky nebo zálohy, ale nemáme jistotu, že po těch půjčkách a zálohách přijdou peníze. A vlastně ani nevíme, kdy přijdou,“ popisuje Karel Komárek, ředitel organizace K srdci klíč, která lidem v nouzi poskytuje nejen dočasné bydlení, ale pomáhá jim také s řešením dluhů či hledáním práce.

„Každý rok se opakuje to, že ta částka není naplněná na sto procent, takže musíme dělat nějaké kompromisy. A kolik dostaneme tento rok, je zase ve hvězdách,“ dodává.

Náklady zvýšil růst platových tarifů

Podle poskytovatelů sociálních služeb chybí pro letošek v systému 1,8 až dvě miliardy korun. Stejně mluví zástupci Sdružení místních samospráv.

„Je to kvůli zvýšení tarifů platů v sociálních službách. Tady ale musím říct, že je to správně, protože potřebujeme udržet kvalitní pracovníky i přilákat do sociálních služeb nové,“ říká členka sdružení samospráv a poslankyně Eliška Olšáková (STAN).

„Pokud by tato částka nebyla dorovnána, tak buď by některým poskytovatelům v listopadu, potažmo v prosinci, došly peníze, nebo by to museli řešit tím, že sníží pracovní stav nebo omezí odměňování a tak dále,“ dodává Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Vláda by měla zvýšení platů pokrýt, kritizuje opozice

Ministr práce a sociálních věcí Juchelka navýší rozpočet na sociální služby o 1,4 miliardy korun. Podle něj jde o maximální částku, kterou jde v rámci resortu najít.

„Když ušetříme na superdávce nějaké prostředky, tak jsem ochoten je v nějaké alokaci dát krajům na navýšení sítě sociálních služeb,“ uvedl Juchelka.

„Vláda měla říct – ano, zvyšujeme platy, sociální služby a jejich poskytovatele to bude stát 2,8 miliardy, a my tam ty peníze dáme,“ komentuje celou věc exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Návrhy nového modelu financování chce mít Juchelka hotové začátkem příštího roku. Víc zapojit se mají samosprávy a soukromé zdroje.

Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

VideoNávrh chce „povýšit“ odmítnutí testu na alkohol a drogy na trestný čin

Poslanec ANO Martin Kolovratník chce prosadit zpřísnění postihu řidičů, kteří se odmítnou podvolit testu na alkohol a další návykové látky. Chce, aby dotyční nebyli posuzovaní za přestupek, ale trestný čin. Podporu má i u řady dopravních expertů – policejní data totiž ukazují, že ročně odmítne „dýchnout“ až sedm tisíc řidičů. Za to jim nyní hrozí pokuta 25 až 75 tisíc korun, šest trestných bodů a zákaz řízení až na tři roky. Opilí nebo zdrogovaní řidiči zaviní ročně skoro pět tisíc nehod, vloni kvůli nim zemřelo sedmdesát lidí.
Advokátní komora podala kvůli bitcoinům kárnou žalobu na advokáta Titze

Česká advokátní komora (ČAK) podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Kárima Titze v souvislosti s jeho působením v takzvané bitcoinové kauze. Titz zastupuje dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který loni věnoval resortu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Advokát dle ČAK neprovedl důslednou kontrolu původu bitcoinů, sdělila ČT mluvčí komory Iva Chaloupková. Po kritice za přijetí daru rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Vyjádření Titze ČTK shání. Seznam Zprávy uvedly, že Titz začal převádět nemovitosti na svou ženu.
Platformy odmítají dopady stávky kurýrů, ti naopak hlásí problémy z menších měst

Páteční stávka kurýrů za lepší pracovní podmínky podle Woltu a foodory nemá vliv na doručování objednávek. Podle šéfa foodory Adama Kolesy se k rozvozu nepřipojilo méně než jedno procento kurýrů, připouští ale mírná zpoždění doručování. Fungování Woltu je podle mluvčího Tomáše Kubíka bez výkyvů. Stávky se účastní i kurýři pro Bolt Food. Podle organizátorů akce má ale akce výrazný dopad především v menších městech.
Novela o podpoře bydlení prošla do dalšího čtení

Poslanci na mimořádné schůzi v prvním čtení podpořili vládní návrh na úpravu zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné s omezením podpory lidem ohroženým bytovou nouzí na ty s vazbou na konkrétní region. Samotný zákon platí od 1. ledna, v účinnost mají opatření vstoupit v červenci. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) je toho názoru, že jsou v dokumentu technické nedostatky. Opoziční Piráti si myslí, že avizované úpravy omezí potřebným přístup k pomoci.
Vláda chce do roka digitalizaci všech služeb státu

Vládní koalice plánuje do roka digitalizovat všechny služby státu, aby dostála požadavkům zákona o právu na digitální služby. Na konferenci Digitální Česko 2026 to uvedl náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka. Harmonogram minulého kabinetu s digitalizací některých agend počítal až v roce 2029.
VideoSedmihradské chybí vládní návrhy reforem. Dle Vondráčka se kabinet snaží oživit ekonomiku

„Dnes má státní rozpočet mandatorní výdaje kolem 93 procent. Vláda zatím nijak nekomentovala reformy, které by výdaje umožnily snížit,“ domnívá se poslankyně Lucie Sedmihradská (STAN), podle níž Starostům od kabinetu chybí návrhy komplexních reforem, bez nichž se výdaje snížit nepodaří. „My přicházíme zejména s tím, co by mělo oživit ekonomiku, což přinese větší příjmy pro státní rozpočet. To znamená stavební zákon, zrušení poplatků za obnovitelné zdroje (…) a částečně můžeme ušetřit i díky tomu, že tady bude flexibilnější služební zákon a že i na provozu státu budeme schopni fungovat efektivněji,“ reagoval poslanec Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). V Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou debatovali Vondráček se Sedmihradskou také o Národní rozpočtové radě, skupině ČEZ či výdajích na obranu.
Banky poskytly v únoru hypotéky za 40,5 miliardy korun

Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru hypoteční úvěry za 40,5 miliardy korun, což je o 14,5 procenta více než před měsícem a o 59 procent více ve srovnání s loňským únorem. Nové úvěry bez refinancování stouply meziměsíčně o desetinu na 29,7 miliardy korun. Úrokové sazby v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.
