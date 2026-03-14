Sociálním službám dle asociace chybí až dvě miliardy, resort pošle méně

Na provoz domovů pro seniory a dalších podobných zařízení chybí v rozpočtu až dvě miliardy korun. Sumu vyčíslila Asociace poskytovatelů sociálních služeb s tím, že bez doplnění peněz hrozí v krajním případě výpovědi pečovatelkám nebo krácení jejich odměn. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) slibuje, že teď do systému pošle miliardu a čtyři sta milionů.
Od ledna komplikuje situaci sociálním zařízením rozpočtové provizorium. V nejistotě jsou pravidelně i bez něj – i když třeba mají financování z více zdrojů.
„Máme půjčky nebo zálohy, ale nemáme jistotu, že po těch půjčkách a zálohách přijdou peníze. A vlastně ani nevíme, kdy přijdou,“ popisuje Karel Komárek, ředitel organizace K srdci klíč, která lidem v nouzi poskytuje nejen dočasné bydlení, ale pomáhá jim také s řešením dluhů či hledáním práce.
„Každý rok se opakuje to, že ta částka není naplněná na sto procent, takže musíme dělat nějaké kompromisy. A kolik dostaneme tento rok, je zase ve hvězdách,“ dodává.
Náklady zvýšil růst platových tarifů
Podle poskytovatelů sociálních služeb chybí pro letošek v systému 1,8 až dvě miliardy korun. Stejně mluví zástupci Sdružení místních samospráv.
„Je to kvůli zvýšení tarifů platů v sociálních službách. Tady ale musím říct, že je to správně, protože potřebujeme udržet kvalitní pracovníky i přilákat do sociálních služeb nové,“ říká členka sdružení samospráv a poslankyně Eliška Olšáková (STAN).
„Pokud by tato částka nebyla dorovnána, tak buď by některým poskytovatelům v listopadu, potažmo v prosinci, došly peníze, nebo by to museli řešit tím, že sníží pracovní stav nebo omezí odměňování a tak dále,“ dodává Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Vláda by měla zvýšení platů pokrýt, kritizuje opozice
Ministr práce a sociálních věcí Juchelka navýší rozpočet na sociální služby o 1,4 miliardy korun. Podle něj jde o maximální částku, kterou jde v rámci resortu najít.
„Když ušetříme na superdávce nějaké prostředky, tak jsem ochoten je v nějaké alokaci dát krajům na navýšení sítě sociálních služeb,“ uvedl Juchelka.
„Vláda měla říct – ano, zvyšujeme platy, sociální služby a jejich poskytovatele to bude stát 2,8 miliardy, a my tam ty peníze dáme,“ komentuje celou věc exministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Návrhy nového modelu financování chce mít Juchelka hotové začátkem příštího roku. Víc zapojit se mají samosprávy a soukromé zdroje.
