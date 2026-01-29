Kraje půjčují sociálním službám kvůli rozpočtovému provizoriu stovky milionů


Kraje půjčují sociálním službám stovky milionů korun, aby jim na začátku roku nechyběly peníze především na mzdy. Peníze od státu přicházejí se zpožděním každý rok, letos je ale situace složitější kvůli rozpočtovému provizoriu. Při větším výpadku financování by mohlo hrozit omezení nebo dokonce ukončení provozu některých služeb. Organizace budou muset peníze vrátit do konce června, kdy už by mělo být jejich financování jasné.

Ústecký kraj půjčí sociálním službám téměř 40 milionů korun. Peníze mají pomoci institucím, které zajišťují každodenní péči o ohrožené skupiny obyvatel – od ubytování přes ambulantní sociální služby až po zdravotně-sociální rozvozy. „Začínali jsme mít opravdu strach, jestli má naše služba budoucnost, protože už loni jsme skončili ve ztrátě a letos jsou vyhlídky nejisté,“ uvedla vedoucí sociálně-terapeutických dílen Terezín Diakonie Litoměřice Lucie Matulová.

Litoměřická Diakonie získala od kraje bezmála 730 tisíc korun, což má pokrýt měsíční náklady dvou pracovišť. Sociálně-terapeutická dílna se stará zhruba o třicet klientů s mentálním nebo zdravotním postižením.

Omezení provozu by znamenalo zásah do života klientů

Podle zaměstnanců by případné omezení provozu znamenalo výrazný zásah do každodenního života klientů i do jejich sociálního začlenění. „Původně jsme s finanční výpomocí od kraje ani nepočítali, proto jsme si zajistili kontokorentní úvěr, abychom mohli uhradit mzdové náklady. Každá koruna od kraje je pro nás velkou pomocí,“ doplnila zástupkyně ředitelky Diakonie Litoměřice Zuzana Matějovská.

Podle vedení Ústeckého kraje jde o mimořádné řešení situace způsobené zpožděním státního financování. „V lednu by neměli z čeho vyplatit mzdy, proto jsme jim poskytli peníze na první lednový výplatní termín,“ vysvětlil náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro sociální oblast Jiří Kulhánek (ODS).

O pomoc požádalo 37 poskytovatelů pro celkem 156 služeb. Pokud by se financování sociálních služeb ze strany státu dál zpožďovalo, kraj je připraven jim znovu finančně pomoci. Bezúročnou půjčku musí organizace vrátit nejpozději do konce června.

Poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji by letos mohla chybět až miliarda korun. Celkově podle odhadu kraje potřebují 3,6 miliardy. Loni od státu dostaly 2,5 miliardy. S financováním každoročně pomáhá také kraj a část peněz čerpají provozovatelé služeb rovněž z evropských projektů.

Domovy pro seniory odsouvají kvůli rozpočtovému provizoriu investice
Ilustrační foto

Půjčku poskytuje víc než polovina krajů

Návratnou finanční výpomoc poskytují sociálním službám i další kraje. Moravskoslezský kraj pomůže překlenout složité období 248 službám částkou přes 170 milionů korun. „Bezúročné půjčky jsou pro tyto organizace velmi důležité. Umožňují jim pokračovat v práci, kterou pro obyvatele vykonávají, a vyhnout se nevýhodným úvěrům,“ sdělil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Stanislav Kopecký (ANO).

Jihomoravský kraj má pro překlenutí období před obdržením prostředků ze státního rozpočtu pro příslušné organizace k dispozici také nástroj návratné finanční výpomoci. „Tu již poskytovatelé neziskového sektoru obdrželi ve výši 119 milionů. Na prosincovém zasedání zastupitelstvo navíc schválilo poskytnutí dotace z krajského rozpočtu ve výši 180 milionů korun. Pokud bude rozpočtové provizorium trvat jen krátce, neměl by jeho dopad fungování služeb ohrozit,“ informovala mluvčí kraje Martina Žídková. Pro rok 2026 je podle ní v základní síti zařazeno 396 služeb, které provozuje 109 poskytovatelů.

Také Zlínský kraj na tuto pomoc vyčlenil ze svého rozpočtu pro rok 2026 peníze – 696 milionů. O finanční výpomoc požádalo celkem 267 poskytovatelů sociálních služeb. Kraj už na podzim prodloužil lhůtu pro čerpání této pomoci ze tří na pět měsíců. „Zlínský kraj je mezi zhruba polovinou těch, které tuto pomoc poskytují, a patří k těm, kdo ji poskytují v nejvyšší výši,“ vyzdvihla mluvčí kraje.

„Každá sociální služba, která splnila podmínky programu, finanční pomoc získala. Naším cílem je, aby se lidé mohli spolehnout na pomoc bez ohledu na rozpočtové termíny,“ doplnila náměstkyně zlínského hejtmana pro oblast sociálních věcí Eliška Olšáková (STAN).

Další prostředky zamíří i na podporu terénních a ambulantních služeb. Z evropských projektů a krajského rozpočtu půjde více než 118 milionů, spoluúčast kraje činí deset procent. Podporu získá 19 poskytovatelů na 34 služeb.

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard korun
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci po schůzi vlády

Středočeský kraj dotace dočasně snížil

Středočeský kraj vyčlenil na letošní rok formou návratné finanční výpomoci 120 milionů, které rozdělí mezi 68 organizací. „Peníze mají pomoci překlenout období na začátku roku a jsou určeny především na úhradu mzdových nákladů,“ uvedla mluvčí kraje Zuzana Žídková.

Kvůli rozpočtovému provizoriu ale kraj dočasně sníží dotace. „Ministerstvo bude nyní peníze uvolňovat postupně v režimu rozpočtového provizoria. I proto jsme museli připravit výpočet, v němž jsme tuto skutečnost zohlednili,“ vysvětlil krajský radní pro sociální věci Martin Hrabánek (ODS).

Dotace bude kraj snižovat shodným procentem podle toho, kolik peněz od resortu obdrží. Takto bude postupovat do doby, než bude schválen státní rozpočet na letošní rok. Následně kraj zbytek dotace dopočítá a pošle poskytovatelům. Středočeský kraj obdržel pro letošní rok 590 žádostí o dotaci na poskytování sociálních služeb v celkové výši téměř pěti miliard korun.

Jihočeský kraj nastavil dle svého mluvčího Davida Hockeho mechanismus, který zajišťuje finanční stabilitu poskytovatelů na začátku roku už v roce 2021. „Administrativa je jednoduchá a poskytovatelé mají jistotu, že prostředky dostanou,“ tvrdí.

Na předfinancování období od 1. ledna do 31. března 2026 kraj uvolnil 91 milionů, návrh rozpočtu pro rok 2026 pak počítá s celkovou částkou 125 milionů. „Díky tomuto systému Jihočeský kraj neočekává, že by rozpočtové provizorium ohrozilo chod sociálních služeb,“ dodal Hocke. Stejně postupují i Plzeňský a Pardubický kraj.

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna
Tisková konference po jednání vlády a odborů o platech ve veřejné sféře

Větší problém je požadované navýšení platů

Větší problém dle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka představuje plánované navýšení platů o pět a devět procent. „Dokud nebude schválen státní rozpočet, nevíme, zda nám stát navýší objem dotací pro sociální služby. To může být celkový problém ve financování, protože sociální služby jsou dlouhodobě podfinancované,“ upozornil.

Liberecký kraj dle svého mluvčího Filipa Trdly neplánuje poskytovat sociálním službám návratné finanční výpomoci. Dlouhodobě totiž využívá jiný mechanismus, jak těmto organizacím pomoci překlenout začátek roku. „Kraj každoročně předfinancovává sociální služby prostřednictvím vlastního dotačního řízení na úhradu mzdových nákladů pracovníků v přímé péči. Tyto prostředky mají pokrýt první měsíce roku, než k poskytovatelům dorazí dotace z ministerstva práce a sociálních věcí,“ vysvětlil.

Část poskytovatelů dle něj toto období pokrývá také z vlastních finančních rezerv nebo pomocí překlenovacích úvěrů. Jde o praxi, která se u některých sociálních služeb opakuje každoročně – bez ohledu na rozpočtové provizorium. Pro letošní rok kraj v tomto režimu rozdělil zhruba 50 milionů, dalších 15 milionů korun má připraveno pro další kolo dotační podpory.

