Domovy pro seniory odsouvají kvůli rozpočtovému provizoriu investice

Řada domovů pro seniory i dalších sociálních zařízení odkládá investice a někde se obávají i o mzdy. Nevědí totiž, kolik peněz letos dostanou na provoz. Většina je závislá na veřejných zdrojích. Kvůli rozpočtovému provizoriu ale teď stát může každý měsíc hospodařit nanejvýš s dvanáctinou loňského rozpočtu.
„Zatím na mzdy máme. Budeme na ně mít čtyři, pět, šest týdnů. Nemůžeme plánovat žádné akce a už bychom nejraději soutěžili věci, které chceme dělat na podzim. Chceme vyměnit inventář, potřebujeme předělat pokoje na pečovatelské pokoje,“ popisuje ředitelka domova pro seniory v Unhošti ve Středočeském kraji Lenka Ungerová. Zařízení ročně hospodaří s rozpočtem ve výši 75 milionů korun. Dotace tvoří asi třetinu.
Na sociální služby posílá Středočeský kraj necelých pět miliard ročně. Víc než polovinu hradí stát. Ten teď ale hospodaří jen s dvanáctinou loňského rozpočtu. Žádosti o podporu proto úřad krátí. Potíže mají podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) hlavně menší zařízení.
„Prostě nemají dostatek peněz na účtech tak, aby tam pokryli třeba zaměstnance, platy a aby si počkali na to, až jim peníze od státu prostřednictvím kraje přijdou. Pro ty jsme zřídili takzvaný fond návratné bezúročné finanční výpomoci,“ vysvětlila Pecková.
Středočeský kraj na pomoc vyčlenil 120 milionů korun. Stejně postupovala většina regionů. Třeba Ústecký kraj zatím poskytl čtyřicet milionů. „Týká se to různých nízkoprahových center nebo terénních programů, popřípadě krizové pomoci,“ přiblížil hejtman Richard Brabec (ANO).
Peníze by zařízení měla vrátit poté, co poslanci schválí rozpočet na letošní rok. V Unhošti věří, že to bude co nejdřív – aby nemuseli škrtat v plánech oprav ani v programu.