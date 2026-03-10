Ředitelé národních parků podpořili odvolaného šéfa toho krkonošského

Ředitelé národních parků podpořili ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robina Böhnische, kterého ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) odvolal v pondělí. Böhnisch je dál předsedou Asociace národních parků ČR.
K důvodům odvolání se resort ani KRNAP dosud blíže nevyjádřily. Ministerstvo v pondělí uvedlo, že vyhlásí na pozici ředitele Správy KRNAP standardní výběrové řízení v nejbližších týdnech. Dočasně bude vedením správy parku pověřen vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny ministerstva Michal Servus.
Současná vláda ANO, SPD a Motoristů chystá škrty v provozu národních parků.
Ředitelé: Zasloužil by spíše vyznamenání
„Když byl Robin Böhnisch ještě členem Poslanecké sněmovny, spolu s (exministrem životního prostředí) Richardem Brabcem (ANO) změnili národní parky v Česku a poslali je mezi světovou elitu,“ sdělil ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený. „Málokdo si umí představit, kolik energie, osobní odvahy a zásadovosti tahle cesta stojí,“ doplnil.
Ředitel Správy NP Podyjí Pavel Müller označil Böhnische za člověka vstřícného k lidem i přírodě. „Umí upřímně pochválit, a přitom by si sám zasloužil vyznamenání za to, co všechno úžasného dnes značka KRNAP v regionu představuje,“ sdělil.
Ředitel Správy NP České Švýcarsko Petr Kříž vyzdvihl spolupráci s Böhnischem na tématech, která propojovala národní parky v ochraně přírody i péči o návštěvníky a v rozvoji turistické infrastruktury. „Jeho komplexní odborný pohled, ale i nadhled, byly pro společnou práci vždy inspirativní. To se projevilo i při založení Asociace národních parků České republiky, jejímž se stal předsedou,“ podotkl Kříž.
Kritika ze strany ekologických organizací
Asociace ekologických organizací Zelený kruh uvedla, že změna ve vedení KRNAPu vyvolává obavy o stabilitu ochrany přírody.
Představitelé Hnutí Duha a Krajina Hnutí Duha považují Böhnische za úspěšného ředitele. Tvrdí, že byl odvolán bez smysluplných argumentů, důvodů či analýz dat.
Nejstarší národní park
KRNAP založený v květnu 1963 je nejstarším národním parkem v Česku, zahrnuje podstatnou část horského masivu Krkonoš v okresech Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. I s ochranným pásmem se rozkládá na 55 tisících hektarech.
V tuzemsku existují čtyři národní parky, které jsou nejvyšší právní formou ochrany přírody a které pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu. Kromě nejstaršího KRNAPu jsou dalšími Národní park Šumava, NP Podyjí a NP České Švýcarsko.
