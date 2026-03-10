V Otrokovicích hoří sklad, desítky lidí z okolí se evakuují


V areálu společnosti Toma v Otrokovicích na Zlínsku hoří zastřešený venkovní sklad společnosti Remaq, která se zabývá recyklací plastů. Požár likvidují desítky hasičů, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Vyhlášený je třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Mluvčí nemá informace o zraněních. Požár doprovází hustý dým, hasiči doporučují nevětrat lidem v okolí i v nedalekém Tlumačově, jehož směrem fouká vítr.

Rafinérská a petrochemická skupina Orlen Unipetrol napsala, že hoří ve skladu její dceřiné společnosti Remaq. „Výroba byla okamžitě odstavena a zaměstnanci byli evakuováni. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. S hasičskými sbory úzce spolupracujeme. V tuto chvíli nemáme informace o zraněních,“ uvedli zástupci skupiny.

Policie informovala, že se kvůli požáru evakuují také desítky zaměstnanců okolních firem. „Do areálu navíc přijíždí další vozidla zasahujících složek IZS. Dbejte zvýšené opatrnosti na příjezdových komunikacích do Otrokovic,“ uvedli policisté.

Oznámení o požáru přijali hasiči po 10:00. „Plameny zasáhly zastřešený venkovní sklad, ve kterém jsou uskladněny balíky s materiálem zdejší firmy. Požár doprovází hustý černý dým, který je viditelný i z širšího okolí. Obyvatelé v blízkosti areálu tak mohli zahlédnout nad místem události stoupající tmavý sloup kouře,“ oznámili na facebooku.

Požár před polednem likvidovalo čtrnáct profesionálních a dobrovolných jednotek. Postupně přijíždějí další s cisternami. „Vítr aktuálně fouká směrem na Tlumačov. Proto doporučení k omezení větrání platí pro obyvatele i této oblasti,“ upozornila mluvčí hasičů Javoříková.

V souvislosti s požárem vyhlásili hasiči zpočátku druhý a následně i třetí stupeň požárního poplachu. Rozeznávají čtyři stupně. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.

