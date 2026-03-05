Rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně by mohla začít letos. Zavřené je už dekádu

Rekonstrukce Velkého kina ve Zlíně by podle primátora Jiřího Korce (ANO) měla začít ještě letos. Město na konci loňského roku získalo stavební povolení. Opravy za zhruba šest set milionů korun má z velké části pokrýt dotace. Kino je zavřené deset let – od března 2016 – kvůli havarijnímu stavu budovy.
S kapacitou přes 2500 míst bylo svého času největším kinem ve střední Evropě. Podle návrhu architekta Františka Lydie Gahury stojí na náměstí Práce hned u někdejšího vstupu do Baťových závodů. „Baťa správně pochopil, že funkce prostoru musí být společenská a kulturní. Proto architekt Gahura navrhl na počátku třicátých let objekt Velkého kina,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový.
Kino za plotem
Kulturní poslání ztratila stavba před deseti lety, kdy začalo hrozit, že by její konstrukce nemusela vydržet. Od té doby je budova zavřená a oplocená. Před kinem se každoročně rozšiřuje chodník slávy určený osobnostem dětského filmu. Samotný filmový festival pro děti a mládež, jedna z největších akcí ve městě, se ale už deset let koná na jiných místech.
Jeho organizátoři nezastírají, že původní prostory jim chybí. „Je to samozřejmě především o prostředí. Tady bylo kino, kde se odehrávala většina těch největších premiér,“ řekl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.
Dva sály a kavárna
Po letech čekání je rekonstrukce konečně na spadnutí. Budova po ní bude nově ze dvou stran prosklená a nabídne dva sály, díky čemuž nebude sloužit jen k promítání filmů.
„Halu velkého kina není možné zbořit ani rozebrat, abychom ji pak postavili znovu v původní formě. Pro zachování původního charakteru stavby je nutné budovu, respektive konstrukci, v co největší míře zachovat,“ uvedli autoři vítězného projektu architektonické soutěže.
„Tím, že se budova otevře, tak bude součástí náměstí. Kromě kulturních akcí je tam možné dělat i trhy nebo výstavy,“ popsal jednatel studia re:architekti Jiří Žid.
Klíčovou změnou je rozdělení vnitřku budovy na dva sály. Menší bude mít kapacitu 210 míst a bude určený pro koncerty a další komornější akce. Do velkého sálu se vejde až devět set sedících diváků a budou v něm zasouvací sedadla fungující na principu elevace. Půjde je úplně zasunout, aby se prostor mohl využít například pro velký koncert nebo veletrh. Uspořádání navíc umožní umístit sedadla dokola a vytvořit uzavřenou arénu.
„Součástí projektu je také velkorysá kavárna ve foyer kina, která se během letních měsíců otevře na terasu před budovou,“ popsali projekt autoři.
„Věříme tomu, že nejpozději během prázdnin, tedy přes léto, bychom podepsali smlouvu a samotná rekonstrukce by pak měla trvat zhruba dva roky,“ uvedl primátor Zlína Jiří Korec (ANO). Nepůjde ale o levnou záležitost. Podle vedení města vyjdou opravy na zhruba šest set milionů korun. Radnice věří, že značnou část nákladů pokryjí dotace.