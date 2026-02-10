Divadla vítají růst platů. Někteří zřizovatelé na něj ale nemají peníze

Divadlům kvůli navýšení platů v kultuře chybí ve schválených rozpočtech na letošní rok miliony korun. Vláda chce pracovníkům v kultuře od dubna zvýšit platy o devět procent. Zřizovatelé, případně poskytovatelé dotací, s navýšením sice počítali, nikoli však v takovém rozsahu.
Jihočeské divadlo se v lednu stalo veřejnou kulturní institucí a se zřizovatelem, městem České Budějovice, má podepsaný finanční plán na čtyři roky s ročním rozpočtem 183 milionů korun. S navýšením platů ale plán nepočítal.
Podle ředitelky Martiny Schlegelové je růst platů správný, protože zaměstnanci divadla jsou dlouhodobě podhodnoceni. „Platové tabulky, podle kterých jsou naši zaměstnanci vypláceni, jsou často nejen pod zaručenou, ale i pod minimální mzdou, takže jsou vlastně nezákonné,“ uvedla. Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo a zaměstnává zhruba 250 lidí.
„To, co si málokdo uvědomuje, je, že když to vláda rozhodne a dá to do platových tabulek, tedy do zákona, ještě to neznamená, že nám někdo skutečně ty peníze dá,“ poznamenala Schlegelová. „Je to řešení pro státní instituce, které to dostanou přímo z rozpočtu, ale ne pro nás, kteří nejsme navázaní na státní rozpočet, a tudíž ty peníze odnikud automaticky nedostaneme,“ dodala ředitelka.
Instituce se zároveň potýká s nedostatkem prostor a její prioritou je zachování čtyřsouborového divadla. Po zimní sezoně nyní kvůli technickým podmínkám opouští českobudějovický Dům kultury Metropol.
Vedení divadla čekají jednání se zřizovatelem o navýšení rozpočtu. Podle náměstka primátorky Českých Budějovic Petra Maroše (Naše Česko) je město jako zřizovatel připraveno rozpočet navýšit. „Když jsme spolu připravovali rozpočet na rok 2026, bavili jsme se o tom, že tam takovou položku nemáme zohledněnou, protože jsme nevěděli, o jaké navýšení půjde,“ uvedl Maroš.
Úspěšný rok, ale vyšší náklady
Také Slovácké divadlo v Uherském Hradišti je podle mluvčího Josefa Kubáníka kvůli vládou nařízenému navýšení platů v komplikované situaci. „Slováckému divadlu bude kvůli navýšení platů ve veřejné správě v rozpočtu chybět 3,8 milionu korun. Město Uherské Hradiště je o této situaci informováno, plán rozpočtu i rozpočtový výhled počítají s částečným navýšením prostředků pro divadlo, to ale nepokryje zvýšení platů,“ vysvětlil.
Divadlo má podle něj za sebou úspěšný rok. Oslavilo osmdesáté výročí a nastudovalo šest úspěšných inscenací. „Vystoupili jsme na většině českých festivalů a měli jsme rekordní tržby. Bohužel ruku v ruce s tím jdou čím dál vyšší náklady. Dostáváme se do začarovaného kruhu,“ uvedl. I vedení Slováckého divadla bude podle Kubáníka s městem jednat a v průběhu roku společně hledat řešení.
Podobnou situaci řeší také Městské divadlo Zlín. „Pro naše divadlo bude devítiprocentní zvýšení tarifních mezd od 1. dubna znamenat nárůst osobních nákladů o 3,3 až 3,5 milionu korun. O řešení této situace jednáme se svým zřizovatelem,“ potvrdila ředitelka divadla Irena Pelková.
Napjatá situace
„Městská divadla pražská v tuto chvíli jednají se zřizovatelem o navýšení prostředků na platy. V důsledku úpravy minimální a zaručené mzdy účinné od 1. ledna vznikl rozdíl mezi tarifními platy podle platových tabulek a úrovní zaručené mzdy, který musíme dorovnávat. Situace je pro nás velmi napjatá, protože přibližně u pětiny zaměstnanců tarifní plat této hranice nedosahuje,“ vysvětlil ředitel Městských divadel pražských Daniel Přibyl.
Karlovarské městské divadlo je obecně prospěšnou společností, která je závislá na dotacích a tržbách ze vstupného. „Nejvyšší dotaci dostáváme od statutárního města Karlovy Vary a od roku 2009 do roku 2024 nedošlo ke zvýšení této dotace ani o korunu. Ke zvýšení došlo až nyní v roce 2025. To znamená, že problém nedostatečného rozpočtu musíme řešit už několik let,“ uvedla ředitelka divadla Dana Neumannová.
Další problém inflace
Vedení Východočeského divadla v Pardubicích už při předkládání rozpočtu počítalo s možností, že by v letošním roce mohlo dojít k opětovnému navýšení tarifních platů. „Podařilo se mi přesvědčit radní, aby nám byl příspěvek zvýšen minimálně o devět procent. Vzhledem k tomu, že navýšení platů bude pravděpodobně kryto právě z tohoto procentuálního zvýšení rozpočtu, zůstane naším hlavním problémem už ‚jen‘ inflace, která v příspěvku zohledněna není,“ uvedl ředitel divadla Petr Dohnal.
S devítiprocentním navýšením tarifních platů počítal i brněnský magistrát, který je zřizovatelem Městského divadla Brno. „Přidělený příspěvek zřizovatele tedy dané navýšení plně pokryje,“ uvedla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.
Vláda schválila zvýšení platů od dubna pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Nepedagogickým pracovníkům, zaměstnancům v kultuře či úředníkům vzrostou tarify o devět procent, zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta. Zvýšení se týká přibližně 580 tisíc zaměstnanců.
