Divadla vítají růst platů. Někteří zřizovatelé na něj ale nemají peníze


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Divadlům kvůli navýšení platů v kultuře chybí ve schválených rozpočtech na letošní rok miliony korun. Vláda chce pracovníkům v kultuře od dubna zvýšit platy o devět procent. Zřizovatelé, případně poskytovatelé dotací, s navýšením sice počítali, nikoli však v takovém rozsahu.

Jihočeské divadlo se v lednu stalo veřejnou kulturní institucí a se zřizovatelem, městem České Budějovice, má podepsaný finanční plán na čtyři roky s ročním rozpočtem 183 milionů korun. S navýšením platů ale plán nepočítal.

Podle ředitelky Martiny Schlegelové je růst platů správný, protože zaměstnanci divadla jsou dlouhodobě podhodnoceni. „Platové tabulky, podle kterých jsou naši zaměstnanci vypláceni, jsou často nejen pod zaručenou, ale i pod minimální mzdou, takže jsou vlastně nezákonné,“ uvedla. Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo a zaměstnává zhruba 250 lidí.

Jihočeské divadlo je první veřejnou kulturní institucí v Česku
Ilustrační foto

„To, co si málokdo uvědomuje, je, že když to vláda rozhodne a dá to do platových tabulek, tedy do zákona, ještě to neznamená, že nám někdo skutečně ty peníze dá,“ poznamenala Schlegelová. „Je to řešení pro státní instituce, které to dostanou přímo z rozpočtu, ale ne pro nás, kteří nejsme navázaní na státní rozpočet, a tudíž ty peníze odnikud automaticky nedostaneme,“ dodala ředitelka.

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru od dubna
Tisková konference po jednání vlády a odborů o platech ve veřejné sféře

Instituce se zároveň potýká s nedostatkem prostor a její prioritou je zachování čtyřsouborového divadla. Po zimní sezoně nyní kvůli technickým podmínkám opouští českobudějovický Dům kultury Metropol.

Vedení divadla čekají jednání se zřizovatelem o navýšení rozpočtu. Podle náměstka primátorky Českých Budějovic Petra Maroše (Naše Česko) je město jako zřizovatel připraveno rozpočet navýšit. „Když jsme spolu připravovali rozpočet na rok 2026, bavili jsme se o tom, že tam takovou položku nemáme zohledněnou, protože jsme nevěděli, o jaké navýšení půjde,“ uvedl Maroš.

Úspěšný rok, ale vyšší náklady

Také Slovácké divadlo v Uherském Hradišti je podle mluvčího Josefa Kubáníka kvůli vládou nařízenému navýšení platů v komplikované situaci. „Slováckému divadlu bude kvůli navýšení platů ve veřejné správě v rozpočtu chybět 3,8 milionu korun. Město Uherské Hradiště je o této situaci informováno, plán rozpočtu i rozpočtový výhled počítají s částečným navýšením prostředků pro divadlo, to ale nepokryje zvýšení platů,“ vysvětlil.

Divadlo má podle něj za sebou úspěšný rok. Oslavilo osmdesáté výročí a nastudovalo šest úspěšných inscenací. „Vystoupili jsme na většině českých festivalů a měli jsme rekordní tržby. Bohužel ruku v ruce s tím jdou čím dál vyšší náklady. Dostáváme se do začarovaného kruhu,“ uvedl. I vedení Slováckého divadla bude podle Kubáníka s městem jednat a v průběhu roku společně hledat řešení.

Ve Slováckém divadle se děti učí odpoutat od rodičů a rodiče od dětí
Věci, o kterých vím, že jsou pravda

Podobnou situaci řeší také Městské divadlo Zlín. „Pro naše divadlo bude devítiprocentní zvýšení tarifních mezd od 1. dubna znamenat nárůst osobních nákladů o 3,3 až 3,5 milionu korun. O řešení této situace jednáme se svým zřizovatelem,“ potvrdila ředitelka divadla Irena Pelková.

Napjatá situace

„Městská divadla pražská v tuto chvíli jednají se zřizovatelem o navýšení prostředků na platy. V důsledku úpravy minimální a zaručené mzdy účinné od 1. ledna vznikl rozdíl mezi tarifními platy podle platových tabulek a úrovní zaručené mzdy, který musíme dorovnávat. Situace je pro nás velmi napjatá, protože přibližně u pětiny zaměstnanců tarifní plat této hranice nedosahuje,“ vysvětlil ředitel Městských divadel pražských Daniel Přibyl.

Karlovarské městské divadlo je obecně prospěšnou společností, která je závislá na dotacích a tržbách ze vstupného. „Nejvyšší dotaci dostáváme od statutárního města Karlovy Vary a od roku 2009 do roku 2024 nedošlo ke zvýšení této dotace ani o korunu. Ke zvýšení došlo až nyní v roce 2025. To znamená, že problém nedostatečného rozpočtu musíme řešit už několik let,“ uvedla ředitelka divadla Dana Neumannová.

Některá divadla zkracují představení, aby udržela zájem publika
Osudy českých prvních dam inscenuje pražský Činoherní klub

Další problém inflace

Vedení Východočeského divadla v Pardubicích už při předkládání rozpočtu počítalo s možností, že by v letošním roce mohlo dojít k opětovnému navýšení tarifních platů. „Podařilo se mi přesvědčit radní, aby nám byl příspěvek zvýšen minimálně o devět procent. Vzhledem k tomu, že navýšení platů bude pravděpodobně kryto právě z tohoto procentuálního zvýšení rozpočtu, zůstane naším hlavním problémem už ‚jen‘ inflace, která v příspěvku zohledněna není,“ uvedl ředitel divadla Petr Dohnal.

S devítiprocentním navýšením tarifních platů počítal i brněnský magistrát, který je zřizovatelem Městského divadla Brno. „Přidělený příspěvek zřizovatele tedy dané navýšení plně pokryje,“ uvedla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Vláda schválila zvýšení platů od dubna pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku. Nepedagogickým pracovníkům, zaměstnancům v kultuře či úředníkům vzrostou tarify o devět procent, zdravotním sestrám a pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta. Zvýšení se týká přibližně 580 tisíc zaměstnanců.

Výběr redakce

Válková a Dvořák se přeli ohledně řešení Babišova střetu zájmů

Válková a Dvořák se přeli ohledně řešení Babišova střetu zájmů

před 11 mminutami
Česko si polepšilo v žebříčku vnímání korupce. Slovensko se dál propadá

Česko si polepšilo v žebříčku vnímání korupce. Slovensko se dál propadá

08:07Aktualizovánopřed 16 mminutami
Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu

Trump nesouhlasí s možnou izraelskou anexí Západního břehu

01:24Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Šéf diplomacie USA Rubio navštíví Slovensko a Maďarsko

Šéf diplomacie USA Rubio navštíví Slovensko a Maďarsko

00:05Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy

Trump pohrozil Kanadě, že nepovolí otevřít nový most mezi oběma státy

04:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Poslanci projednají změnu zacílení zákona, jenž má pomáhat lidem v bytové nouzi

Poslanci projednají změnu zacílení zákona, jenž má pomáhat lidem v bytové nouzi

04:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pojišťovny by mohly hradit další očkování, žádost posuzuje lékový úřad

Pojišťovny by mohly hradit další očkování, žádost posuzuje lékový úřad

před 2 hhodinami
Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku

Starmer odmítl výzvy k rezignaci, od poslanců se dočkal potlesku

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Divadla vítají růst platů. Někteří zřizovatelé na něj ale nemají peníze

Divadlům kvůli navýšení platů v kultuře chybí ve schválených rozpočtech na letošní rok miliony korun. Vláda chce pracovníkům v kultuře od dubna zvýšit platy o devět procent. Zřizovatelé, případně poskytovatelé dotací, s navýšením sice počítali, nikoli však v takovém rozsahu.
před 44 mminutami

Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

Umělci, kteří pozvali ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) na pondělní veřejnou debatu do pražského divadla Palace, akci po 16:00 ukončili. Klempíř se nedostavil. Moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka jako dva z těch, kteří ministra zvali, však přijali jeho pozvání k úterní debatě na resortu za zavřenými dveřmi. S Klempířem chtějí mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu.
před 14 hhodinami

Katar chce být i kulturním centrem, peníze na to má

Největší světový organizátor veletrhů moderního a současného umění Art Basel rozšířil svou franšízu na Blízký východ. V katarském hlavním městě Dauhá skončil před pár dny vůbec první ročník této akce. Podle znalců trhu s uměním může oblast Perského zálivu kompenzovat poklesy prodejů na západních trzích. A zároveň veletrh potvrzuje snahy katarské metropole stát se předním kulturním centrem.
před 15 hhodinami

Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

Nejlepším snímkem roku 2025 je podle Cen české filmové kritiky drama Sbormistr. Získalo dvě ocenění, stejně jako snímky Otec a Letní škola, 2001.
7. 2. 2026Aktualizováno7. 2. 2026

Brejchová byla nezapomenutelnou filmovou hvězdou, shodli se herci i politici

Jako na opravdovou hereckou hvězdu a ikonu českého a československého filmu vzpomínali v sobotu herečtí kolegové na Janu Brejchovou, která zemřela ve věku 86 let. Připomněli její talent, krásu i nezapomenutelné role. Hold legendární herečce a upřímnou soustrast její rodině vyjádřili také prezident Petr Pavel či premiér Andrej Babiš (ANO). Její úmrtí po dlouhé nemoci oznámili pozůstalí v pátek.
7. 2. 2026Aktualizováno7. 2. 2026

Zemřela „česká Bardotka“ Jana Brejchová

Ve věku 86 let zemřela po dlouhé nemoci herečka Jana Brejchová, oznámila její dcera Tereza Brodská podle serveru iDNES. Svoji první filmovou roli dostala už ve třinácti letech a brzy se zařadila mezi nejvýraznější a nejobsazovanější české filmové herečky. Pro její krásu se jí přezdívalo „česká Bardotka“. To vše přesto, že se celý život potýkala se svou plachostí a ostychem.
6. 2. 2026Aktualizováno6. 2. 2026

Kanadská zpěvačka podpořila americké olympioniky a má co vysvětlovat

Kanadská zpěvačka Tate McRaeová se objevila ve videu na podporu amerického olympijského týmu. Jenže rozladila tím řadu Kanaďanů, kteří zpěvačce mimo jiné vyčítají neohrabanost takového gesta v době, kdy jsou vztahy těchto dvou severoamerických zemí poněkud napjaté.
6. 2. 2026

Vyhnaná Gerta Schnirch si nese své trauma i ve filmu

Dvoudílný televizní snímek Gerta Schnirch podle knihy Kateřiny Tučkové se dotýká odsunu Němců z poválečného Československa. Vznikl v mezinárodní koprodukci, do níž se mimo jiné zapojila Česká televize a stanice HBO, kde je dramatický příběh nyní k vidění.
6. 2. 2026
Načítání...