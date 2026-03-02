Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ukrajina v noci na pondělí znovu čelila dalším útokům. Rusové v Kryvém Rihu v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti podle místních činitelů zasáhli dopravní podnik. Na jiném místě stejného regionu ruská armáda při útoku zabila pětapadesátiletého muže, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. V Černihivské oblasti nepřežila ruský útok postarší žena, řekl šéf tamní správy Vjačeslav Čaus. Ukrajinské drony podle Ruska v noci na pondělí útočily na přístav Novorossijsk, místní úřady hlásí pět zraněných a poškozené domy.

Rusko v noci zaútočilo 94 bezpilotními letouny, z nichž 84 zneškodnila protivzdušná obrana, uvedlo ráno ukrajinské letectvo na telegramu. Zároveň informovalo o deseti zásazích ruskými bezpilotními letouny na čtyřech blíže neupřesněných místech. Útok pokračuje, upozornily vzdušné síly.

Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Hanža informoval o zásahu nejmenovaného podniku v Kryvém Rihu. „Vypuklo tam několik požárů. Následky likvidují hasiči. Předběžně lze říct, že nebyli zraněni žádní lidé,“ napsal na telegramu.

V dalším příspěvku uvedl, že kromě Kryvého Rihu čelila útoku i obec Apostolove. „Byl tam poškozen dopravní podnik,“ napsal. Na jiném místě regionu podle něj Rusové zabili pětapadesátiletého muže. V Černihivské oblasti zahynula podle Čause starší žena při ruském útoku na dům, kde vypukl požár.

Ruská protivzdušná obrana podle dvou hlášení ministerstva obrany v Moskvě tvrdí, že zničila v noci 229 ukrajinských dronů. V prvním hlášení resort informoval o likvidaci 57 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a Azovským mořem během první části noci. Ráno pak oznámil sestřelení dalších 172 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Krasnodarským krajem, Krymem nebo Černým a Azovským mořem.

Rusko v únoru vypálilo proti Ukrajině nejvíce střel od začátku roku 2023, uvádí AFP
Nespecifikovaná ukrajinská tepelná elektrárna poškozená ruským útokem (9. února 2026)

Úřady v Novorossijsku zastavily dopravu a vypnuly mobilní signál

Operativní štáb ruského Krasnodarského kraje uvedl, že zraněn byl jeden muž a dvě ženy, kteří se nacházeli v domě zasaženém troskami dronu. Starosta Andrej Kravčenko krátce po půlnoci sdělil, že v Novorossijsku, který patří k nejdůležitějším přístavům na pobřeží Černého moře, bylo poškozeno sedm domů. Útok podle něj pokračoval i v ranních hodinách. Úřady dočasně zastavily veřejnou dopravu a nařídily vypnout mobilní signál ve městě. Kyjev se zatím k útoku nevyjádřil.

Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev na telegramu napsal, že protivzdušná obrana odrážela masivní útok ukrajinských dronů celou noc, v Novorossijsku podle něj úřady vyhlásily režim mimořádné události. Pět lidí bylo zraněno, uvedl regionální činitel a informoval o poškození osmi bytových a devíti rodinných domů a mateřské školy.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už více než čtyři roky, součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.

Načítání...

Výběr redakce

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

07:59Aktualizovánopřed 6 mminutami
Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

02:10Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

08:30Aktualizovánopřed 19 mminutami
Vláda jednala o krizi na Blízkém východě

ŽivěVláda jednala o krizi na Blízkém východě

před 29 mminutami
Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

12:42Aktualizovánopřed 30 mminutami
Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

09:08Aktualizovánopřed 56 mminutami
Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Ceny komodit kvůli útoku na Írán rostou, akcie oslabují

Ceny ropy se v pondělí prudce zvyšují kvůli obavám, že americko-izraelské útoky na Írán povedou k omezení dodávek suroviny na trh. Severomořský Brent se dostal nad 82 dolarů (zhruba 1684 korun) za barel, než růst mírně polevil. Íránské odvetné útoky totiž narušily lodní dopravu Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o devět procent a nacházela se nedaleko 73 dolarů (1500 korun) za barel. Výrazně roste také cena zlata či plynu, naopak akcie padají, reaguje i bitcoin.
07:59Aktualizovánopřed 6 mminutami

Izraelské údery na Libanon si vyžádaly nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných

Nejméně 31 mrtvých a 149 zraněných si podle prvních informací vyžádaly údery izraelské armády na Libanon, informovalo libanonské ministerstvo zdravotnictví, které citovala agentura Reuters. Podle agentury AP jsou zhruba dvě třetiny mrtvých a zraněných na jihu Libanonu. Hizballáh předtím podle agentury Reuters zaútočil v reakci na zabití íránského duchovního vůdce Alího Chameneího drony a střelami na izraelské území. Stovky izraelských letadel zaútočily v pondělí na cíle v Libanonu a v Íránu současně, informoval podle agentury AFP mluvčí izraelské armády Effie Defrin.
02:10Aktualizovánopřed 16 mminutami

Izrael a země Perského zálivu čelí íránským útokům

V Jeruzalémě se ráno ozvalo několik výbuchů a rozezněly se sirény. Armáda dříve varovala, že Írán vypálil na Izrael další rakety, píše agentura AFP. Exploze byly slyšet i v oblasti Tel Avivu v centrální části země. Útoky hlásí i Bahrajn, Katar, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty.
08:30Aktualizovánopřed 19 mminutami

Neznámý útočník ve skotském městě Edinburgh pobodal dvě osoby

Dvě osoby byly zraněny při incidentu, ke kterému došlo v pondělí v rezidenční čtvrti skotského města Edinburgh, kdy muž použil ostrou zbraň, uvedla dle Reuters skotská policie. Ta později na síti X uvedla, že se nejedná o teroristický čin. Podle webu stanice BBC byla v oblasti mezi Sighthill a Wester Hailes od 10:00 SEČ vyhlášena pohotovost a zasahuje tam policie. „Situace v oblasti Calder v Edinburghu je nyní pod kontrolou a nehrozí žádné další nebezpečí pro veřejnost,“ uvedl hlavní policejní inspektor Scott Kennedy.
12:42Aktualizovánopřed 30 mminutami

Tři americké stíhačky omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana

V Kuvajtu havarovalo několik amerických stíhaček, piloti jsou ale v pořádku, napsala agentura Reuters s odkazem na kuvajtský resort obrany. Americká armáda později oznámila, že tři letouny F-15 ráno omylem sestřelila kuvajtská protivzdušná obrana. Íránská armáda mezitím oznámila, že zaútočila na americkou leteckou základnu v Kuvajtu a na plavidla v Indickém oceánu.
09:08Aktualizovánopřed 56 mminutami

Česko vyšle dva airbusy, aby vyzvedly lidi z Egypta a Jordánska, řekl Babiš

Vláda vyšle jeden svůj armádní airbus do egyptského Šarm aš-Šajchu a jeden do jordánského Ammánu, řekl novinářům po pondělním zasedání Bezpečnostní rady státu premiér Andrej Babiš (ANO). Přivezou domů české občany, případné volné místo kabinet nabídne dalším zemím. Čechy z Ománu zatím bude evakuovat společnost Smartwings. Pokud bude potřeba, mohl by se tam pro další lidi vrátit armádní airbus, který nejprve zamíří do Egypta, uvedl ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
01:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nelétaví papoušci téměř vyhynuli, jejich počet se podařilo zčtyřnásobit

O jediném nelétavém druhu papouška na světě se dříve předpokládalo, že je odsouzen k vyhubení. Kakapo soví je totiž příliš těžký, pomalý a naneštěstí pro něj i příliš chutný na to, aby přežil v blízkosti predátorů, které do jeho původního domova přinesli na svých lodích Evropané. K rozmnožování navíc přistupuje neobvykle lehkovážně, píše agentura AP. Novozélanďané ale vynakládají velké úsilí na jeho záchranu.
před 1 hhodinou

Útoky na Írán si dosud vyžádaly 555 obětí, uvedl Červený půlměsíc

Při amerických a izraelských útocích na Írán, které začaly v sobotu, dosud zahynulo 555 lidí, uvedl v pondělí íránský Červený půlměsíc. Informace z Íránu jsou zatím velmi kusé a nelze je ověřit z nezávislých zdrojů. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií i hlavní město Teherán. Íránci odpověděli odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu.
11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Načítání...