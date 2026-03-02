Ukrajinu opět zasáhly drony, Rusko mluví o útoku na Novorossijsk

Ukrajina v noci na pondělí znovu čelila dalším útokům. Rusové v Kryvém Rihu v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti podle místních činitelů zasáhli dopravní podnik. Na jiném místě stejného regionu ruská armáda při útoku zabila pětapadesátiletého muže, uvedl šéf oblastní správy Oleksandr Hanža. V Černihivské oblasti nepřežila ruský útok postarší žena, řekl šéf tamní správy Vjačeslav Čaus. Ukrajinské drony podle Ruska v noci na pondělí útočily na přístav Novorossijsk, místní úřady hlásí pět zraněných a poškozené domy.
Rusko v noci zaútočilo 94 bezpilotními letouny, z nichž 84 zneškodnila protivzdušná obrana, uvedlo ráno ukrajinské letectvo na telegramu. Zároveň informovalo o deseti zásazích ruskými bezpilotními letouny na čtyřech blíže neupřesněných místech. Útok pokračuje, upozornily vzdušné síly.
Náčelník správy Dněpropetrovské oblasti Hanža informoval o zásahu nejmenovaného podniku v Kryvém Rihu. „Vypuklo tam několik požárů. Následky likvidují hasiči. Předběžně lze říct, že nebyli zraněni žádní lidé,“ napsal na telegramu.
V dalším příspěvku uvedl, že kromě Kryvého Rihu čelila útoku i obec Apostolove. „Byl tam poškozen dopravní podnik,“ napsal. Na jiném místě regionu podle něj Rusové zabili pětapadesátiletého muže. V Černihivské oblasti zahynula podle Čause starší žena při ruském útoku na dům, kde vypukl požár.
Ruská protivzdušná obrana podle dvou hlášení ministerstva obrany v Moskvě tvrdí, že zničila v noci 229 ukrajinských dronů. V prvním hlášení resort informoval o likvidaci 57 ukrajinských dronů nad ruskými regiony, anektovaným ukrajinským poloostrovem Krym a Azovským mořem během první části noci. Ráno pak oznámil sestřelení dalších 172 ukrajinských dronů, mimo jiné nad Krasnodarským krajem, Krymem nebo Černým a Azovským mořem.
Úřady v Novorossijsku zastavily dopravu a vypnuly mobilní signál
Operativní štáb ruského Krasnodarského kraje uvedl, že zraněn byl jeden muž a dvě ženy, kteří se nacházeli v domě zasaženém troskami dronu. Starosta Andrej Kravčenko krátce po půlnoci sdělil, že v Novorossijsku, který patří k nejdůležitějším přístavům na pobřeží Černého moře, bylo poškozeno sedm domů. Útok podle něj pokračoval i v ranních hodinách. Úřady dočasně zastavily veřejnou dopravu a nařídily vypnout mobilní signál ve městě. Kyjev se zatím k útoku nevyjádřil.
Gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondraťjev na telegramu napsal, že protivzdušná obrana odrážela masivní útok ukrajinských dronů celou noc, v Novorossijsku podle něj úřady vyhlásily režim mimořádné události. Pět lidí bylo zraněno, uvedl regionální činitel a informoval o poškození osmi bytových a devíti rodinných domů a mateřské školy.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už více než čtyři roky, součástí bojů jsou vzdušné útoky obou stran.
