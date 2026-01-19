Jihočeské divadlo je první veřejnou kulturní institucí v Česku


Jihočeské divadlo se jako první scéna v zemi stalo takzvanou veřejnou kulturní institucí. Ta oproti příspěvkové organizaci umožňuje víceleté plánování i financování z více zdrojů. Právě divadla často argumentují tím, že obsluhují diváky celého kraje, proto by se na jejich financování nemělo podílet jen město, v němž sídlí.

Zákon zakotvující veřejnou kulturní instituci jako nový druh právní osoby nabyl účinnosti loni v lednu. Přeměna současných příspěvkových organizací je dobrovolná, záleží na rozhodnutí zřizovatele. Podle budějovické primátorky Dagmar Škodové Parmové (Nezařazení) přináší tento krok velké výhody, mimo jiné kvůli tomu, že mohou přistupovat další zřizovatelé, což přináší možnost dalšího financování.

Dlouhodobé plánování

I podle ředitelky Jihočeského divadla Martiny Schlegelové jde o změnu k lepšímu. „Nejde jen o provoz, ale divadlo se po mnoha letech, kdy se neřešila situace s jeho infrastrukturou, ocitlo v situaci, kdy pro udržení čtyřsouborového provozu je zásadní, aby došlo k velkým investicím do budov,“ vysvětlila.

Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. Zaměstnává okolo 250 lidí. Čtyři pětiny tržeb mu přináší otáčivé hlediště v Českém Krumlově.

Opera přenese diváky do úkrytu k Anne Frankové
Z opery Deník Anne Frankové (Jihočeské divadlo)

Příspěvková organizace jako právní forma neumožňovala divadlu dlouhodobé plánování, nyní má kulturní instituce schválený čtyřletý finanční plán. Na rok 2026 má divadlo schváleno na provoz 183 milionů korun, podobné budou i částky v následujících třech letech.

Část opozice radila počkat

Rozhodnutí o transformaci loni na podzim kritizovali někteří opoziční zastupitelé. „Přijde mi to velmi, velmi předčasné. Víme, že současná budova Jihočeského divadla už potřebám nevyhovuje, a řešíme otázku, kde divadlo bude působit. Proto by bylo vhodné s transformací počkat,“ namítala například Světlana Procházková (hnutí Občané pro Budějovice).

Divadlo je teď v situaci, kdy po zimní sezoně kvůli technickým podmínkám opouští českobudějovický Dům kultury Metropol. Kraj zatím marně vyzývá odborové svazy, jimž budova patří, aby mu Metropol prodaly.

Pokud odboráři nebudou s prodejem souhlasit, prostory pro Jihočeské divadlo má kraj vyhlédnuté v areálu firmy Viscofan, který loni vyměnil za pozemky u letiště. V komplexu chce vybudovat bytovou čtvrť.

V centru Českých Budějovic má vzniknout čtvrť pro 3500 lidí
České Budějovice

Další divadla se připravují

Jihočeské divadlo je první, ale zřejmě ne poslední scénou, která se přemění na veřejnou kulturní instituci. Martina Schlegelová podotkla, že ví o dalších, které jsou v přípravném procesu. „V tuhle chvíli to není otázka rychlosti, je důležité to kvalitně připravit, kolegové v Českých Budějovicích zvládli celý ten proces během jednoho roku,“ uvedl například šéf Národního divadla Brno Martin Glaser.

„Musí se městská, krajská politická reprezentace domluvit na první etapě spolufinancování, pak se můžeme začít teprve bavit se státem. Myslím, že v rámci jednoho roku je možné to procesně připravit, ale realisticky bych to viděl vzhledem k tomu, že se blíží městské volby, až tak na rok 2028.“

V srpnu zmíněného roku Glaser odchází z Brna a ujme se vedení pražského Národního divadla. To podle něj už na transformaci na veřejnou kulturní instituci pracuje delší dobu. „Bude to delší proces, transformaci musí schválit vláda, ale byl bych rád, kdyby se to povedlo ještě do mého nástupu,“ uzavřel Glaser.

Novým šéfem Národního divadla bude Martin Glaser
Budoucí ředitel Národního divadla Martin Glaser ve zlaté kapličce

