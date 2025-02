Novým šéfem Národního divadla bude Martin Glaser

Národní divadlo od roku 2028 povede Martin Glaser, který momentálně stojí v čele Národního divadla Brno. Nahradí stávajícího šéfa Jana Buriana. Oznámil to ministr kultury Martin Baxa (ODS). Burian má ve funkci nejprve dotáhnout rekonstrukci Nové scény a připravit transformaci divadla na novou právní formu.

Glaser vystudoval činoherní režii a dramaturgii na DAMU, založil generační Divadlo na prahu a už během studia přijal angažmá v Jihočeském divadle, kde od roku 1998 působil jako kmenový režisér a následně také jako umělecký šéf činoherního souboru. Od roku 2013 působí jako ředitel třísouborového Národního divadla Brno, je rovněž ředitelem dvou mezinárodních festivalů Janáček Brno a Divadelní svět Brno. Národní divadlo má Glaser vést šest let.

„Byl bych velmi rád, aby pod mým vedením pokračovalo Národní divadlo v tom, co dělá teď,“ uvedl Glaser.

Otevřené výběrové řízení na nového ředitele Národního divadla bylo dvoukolové, komisi složené z odborníků a zástupců ministerstva kultury přesedal dramaturg, překladatel a pedagog Jan Hančil.

Burian řídí ND od roku 2013

Současný ředitel Jan Burian je ve funkci od roku 2013, druhé šestileté funkční období mu začalo v roce 2019. Loni Baxa prodloužil mandát šéfovi Národního divadla do roku 2028. Tento postup podle ministra zajistí dostatečnou přípravu a plynulost předání vedení divadla.

Už dříve uvedl, že nehledá někoho, kdo „má nyní volno“, ale člověka s dlouhodobou vizí. Uvedl, že je tento postup v zahraničí obvyklý, jako příklad uvedl jmenování českého dirigenta Jakuba Hrůši hudebním ředitelem Královské opery v Londýně v roce 2022, přičemž na pozici nastoupí v roce 2025.

Rekonstrukce Nové scény

Rekonstrukce budovy Nové scény podle Buriana začne letos v červnu a vyjde na 2,3 miliardy korun. Potrvá dva roky. Do budovy by se měly soubory vrátit na sezonu 2027/2028. Vzhled stavby s typickými „televizními obrazovkami“ se nezmění. Použití moderních technologií by ale mělo pomoci naplnit po čtyřiceti letech sen architekta Karla Pragera a scénografa Josefa Svobody.

Rekonstrukce bude obnášet restaurování památkově chráněných prvků, výměnu vzduchotechniky, nové energetické hospodářství nebo fotovoltaické panely na střechu provozní budovy B, takzvaného Themosu. Hlavní smysl oprav, kromě všech technických, je podle Buriana kompletní rekonstrukce divadelního sálu, který nyní nemá dobré výhledy a akustiku.