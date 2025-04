Čtení provází fantazie i nešvary, ukazují v Brně divadlo a výstava

K premiérovému představení divadla Polárka je připojeno varování, že knihy způsobují fantazii. Určeno je pro diváky, kteří většinou číst ještě neumějí – pro publikum už od tří let. Berta mezi řádky, jak se kabaretní inscenace jmenuje, chce malé, ale i velké diváky vtáhnout do světa knížek a dobrodružství, která díky nim mohou zažít.

Knihy jako loutky

„Byli bychom rádi, aby to bylo o fantazii, o tom, co všechno můžete v knížkách najít,“ potvrzuje režisér a také spoluautor Jiří Jelínek. „Berta se nenoří do světa knih kvůli negativnímu útěku před realitou, naopak. Dělají její život dobrodružnější, romantičtější, napínavější a plnější,“ dodává.

Bertin život se prolíná s knižními a divadelními žánry. Na jevišti ožívají literární příběhy, jako loutky slouží právě knihy. Představují třeba dinosaura, kusy oblečení nebo hudební nástroj.