Pohádky tisíce a jedné noci se vrací do kin, je na ně zase vidět

Po více než půlstoletí se na filmová plátna vrací Pohádky tisíce a jedné noci. Animovaný snímek Karla Zemana prošel u příležitosti sto patnáctého výročí narození tohoto tvůrce digitálním restaurováním. Podílela se na něm i režisérova dcera Ludmila, která je spoluautorkou výtvarné podoby původního dobrodružství námořníka Sindibáda.
Současní návštěvníci kin uvidí Pohádky tisíce a jedné noci ve vizuální a zvukové kvalitě, jak ho viděli diváci v roce 1974, kdy Karel Zeman svůj animovaný celovečerní příběh představil. „Restaurovat klasický film neznamená jen oprášit starou kopii. Je to trpělivá a vysoce odborná práce, která kombinuje archivářskou preciznost, technologii na hranici možností a tvůrčí cit,“ uvádějí restaurátoři v čele s Markem Jíchou a Pavlem Rejholcem.
Dobrodružství v exotickém Orientu propojuje námořník Sindibád, který se na své fascinující výpravě setkává s kouzelným džinem, usedne na létající koberec nebo zavítá do země lidožravých obrů. To vše proto, aby pochopil, že modré nebe a láska jsou na světě důležitější než zlato. Hlas hlavnímu hrdinovi mu propůjčil herec Jan Tříska.
Film je dokonalý i po letech, říká Zemanova dcera
Zeman celovečerní film pospojoval z původních sedmi krátkých filmů. K rozpohybování použil techniku ploškové animace, takže scény působí jako pohyblivé orientální malby plné detailů a pestrých barev, které ale časem vybledly.
„Během celého procesu restaurování, kdy jsem film viděla opakovaně, jsem si uvědomila, jak je i po letech dokonalý díky kombinaci různých filmových technik, vtipného vyprávění a stylizací obrazu inspirovanou perskými miniaturami. Vzpomínkami jsem se tak vrátila do šťastného období v trikovém studiu svého otce ve Zlíně, kde jsem se během naší spolupráce naučila nejvíce,“ uvedla Ludmila Zemanová.
Dcera režiséra a animátora snímku se na Pohádkách tisíce a jedné noci podílela před půlstoletím výtvarně a nyní dohlížela na digitální restaurování filmu.
Další filmy do kin
Zeman je zapsán jako průkopník trikových filmů. Restaurování Pohádek se uskutečnilo v rámci restaurování čtyř jeho celovečerních titulů. Na plátna by se měly dostat v průběhu následujících tří let. „Dílo Karla Zemana se tak stává znovu dostupným i pro mladé diváky, kteří mají možnost objevovat historii klasické trikové animace a nadčasový výtvarný styl tohoto mimořádného autora,“ těší zakladatele Muzea Karla Zemana a filmového producenta Ondřeje Beránka.
Digitálního vyčištění se v minulosti už dočkalo několik titulů ze Zemanovy filmografie. Ať už to byla Ukradená vzducholoď, natočená na motivy knihy Dva roky prázdnin od Julese Vernea, nebo režisérovy nejznámější počiny: Cesta do pravěku a Baron Prášil.