Pařížský Louvre po krádeži šperků umístil na okna mříže

Pařížské muzeum Louvre nechalo nainstalovat mříže na okna galerie, kudy se dovnitř muzea před dvěma měsíci dostali lupiči, informuje agentura AFP. Při krádeži z 19. října pachatelé odcizili šperky v hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Muzeum po loupeži zavádí přísnější bezpečnostní standardy.
„Jde o jedno z mimořádných opatření, která byla po krádeži přijata,“ řekl zástupce správce muzea Francis Steinbock. Připomněl závazek, že opatření udělají do konce roku.
Mříže na oknech jsou nejnovějším opatřením zavedeným v posledních měsících. Dále byla v muzeu nasazena stála policejní hlídka a připravuje se projekt na posílení kamerového systému, uvedl Steinbock. Minulý týden Louvre také oznámil dokončení protiloupežných opatření v okolí muzea.
Zloději při vloupání do muzea použili zvedací plošinu, aby se dostali k fasádě Louvru. Poté vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty, které patřily francouzské královské rodině.
Podle vyšetřování měli lupiči na svou akci dostatek času kvůli rozbitým bezpečnostním kamerám, zastaralému vybavení muzea a nedostatku personálu v kontrolních místnostech. Problémem byla také špatná koordinace, která způsobila, že policie byla zpočátku vyslána na špatné místo.