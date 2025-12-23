Pařížský Louvre po krádeži šperků umístil na okna mříže


Zdroj: ČTK

Pařížské muzeum Louvre nechalo nainstalovat mříže na okna galerie, kudy se dovnitř muzea před dvěma měsíci dostali lupiči, informuje agentura AFP. Při krádeži z 19. října pachatelé odcizili šperky v hodnotě 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Muzeum po loupeži zavádí přísnější bezpečnostní standardy.

„Jde o jedno z mimořádných opatření, která byla po krádeži přijata,“ řekl zástupce správce muzea Francis Steinbock. Připomněl závazek, že opatření udělají do konce roku.

Mříže na oknech jsou nejnovějším opatřením zavedeným v posledních měsících. Dále byla v muzeu nasazena stála policejní hlídka a připravuje se projekt na posílení kamerového systému, uvedl Steinbock. Minulý týden Louvre také oznámil dokončení protiloupežných opatření v okolí muzea.

Zloději při vloupání do muzea použili zvedací plošinu, aby se dostali k fasádě Louvru. Poté vylomili okno, rozbili vitríny a uprchli s klenoty, které patřily francouzské královské rodině.

Podle vyšetřování měli lupiči na svou akci dostatek času kvůli rozbitým bezpečnostním kamerám, zastaralému vybavení muzea a nedostatku personálu v kontrolních místnostech. Problémem byla také špatná koordinace, která způsobila, že policie byla zpočátku vyslána na špatné místo.

Francouzské muzeum Louvre

