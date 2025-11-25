Policie zadržela další podezřelé z krádeže v Louvru. Šperky se stále nenašly


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Francouzská policie zadržela další čtyři lidi podezřelé z krádeže šperků z pařížského muzea Louvre. Prokurátorka Laure Beccuauová podle agentury AFP informovala, že jde o dvě ženy a dva muže ve věku 31 až 40 let. Všichni pocházejí z Paříže. Šperky se zatím stále nepodařilo nalézt.

Koncem října policie v rámci soudního vyšetřování loupeže obvinila tři muže ve věku 35, 37 a 39 let a jednu 38letou ženu. Všichni čelí obvinění z organizované loupeže a ze spiknutí za účelem spáchání trestného činu, za což jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let.

Podle záznamu z bezpečnostních kamer čtyři zloději převlečení za dělníky 19. října ráno přijeli k muzeu. Dva z nich krátce po začátku otevírací doby pomocí výsuvného žebříku vystoupali do prvního patra, rozbili okno a vnikli dovnitř.

Pařížské muzeum Louvre

Tam pohrozili neozbrojené bezpečnostní službě, pak rozřízli vitríny a ukradli osm vzácných šperků. Další dva pachatelé zůstali před muzeem, které následně všichni opustili stejnou cestou, kterou do něj vnikli. Pak odjeli z místa činu na skútrech. Celá akce netrvala déle než osm minut.

Ukradené šperky v hodnotě asi 88 milionů eur (zhruba 2,1 miliardy korun) se zatím nenašly. Loupež vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl. Vyšetřovatelé se snaží také vypátrat objednavatele této loupeže.

Jan Šmíd

