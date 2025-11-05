„Heslo kamer bylo ‚Louvre‘.“ Zabezpečení muzea mělo obří vady, píše deník

Francouzský deník Libération napsal, že různé audity bezpečnostních systémů pařížského muzea Louvre odhalily závažné problémy v oblasti kybernetické bezpečnosti a že tyto problémy přetrvávaly déle než deset let. Jeden z těchto auditů, který v roce 2014 provedla francouzská národní agentura pro kybernetickou bezpečnost, například ukázal, že heslo do kamerového systému muzea bylo „Louvre“.
Následné audity odhalily další závažné nedostatky v systémech muzea, například snadný přístup na střechy během stavebních prací a bezpečnostní software, který byl starý více než dvě desetiletí a nyní již není podporován jeho vývojářem.
Dokumenty shromážděné za posledních deset let, do kterých měla investigativní sekce redakce francouzského levicového deníku Libération přístup, ukázaly, že varovné signály byly zcela zřejmé a rozsah bezpečnostních nedostatků v IT systému nejnavštěvovanějšího muzea světa byl obrovský.
V současné době není známo, jaké faktory přispěly k selhání bezpečnostních opatření při loupeži historických šperků v Louvru z 19. října, ačkoli ji vyšetřují desítky lidí a několik podezřelých už francouzské úřady zatkly.
Ukradené šperky se stále nenašly
Hodnota ukradených šperků, které se stále nenašly, se odhaduje na nejméně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy korun).
Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl.
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.