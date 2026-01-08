Rusko si s Francií vyměnilo odsouzeného Francouze za zatčeného Rusa

Rusko osvobodilo francouzského výzkumníka Laurenta Vinatiera, který si odpykával v zemi trest tří let vězení za porušení ruského zákona o zahraničních agentech a hrozil mu další soud po obvinění ze špionáže, a vyměnilo jej s Francií za zadrženého ruského basketbalistu Daniila Kasatkina.
Výměnu oznámila ve čtvrtek podle ruských médií ruská tajná služba FSB. Devětačtyřicetiletého Vinatiera podle ruských tiskových agentur omilostnil Vladimir Putin. Zpráva o omilostnění a propuštění francouzského občana následovala poté, co Francie propustila z vyšetřovací vazby Kasatkina, který byl loni v červnu na americkou žádost zatčen v Paříži. Hrozilo mu vydání do USA kvůli podezření, že se podílel na hackerských útocích proti americkým firmám a federálním úřadům. Kasatkinův právník Frédéric Bélot uvedl, že jeho klient již odletěl do Moskvy.
„Daniil Kasatkin byl díky usilovné práci právníků dnes v noci propuštěn z (vazební) věznice na svobodu, posadili jej do letadla a už přistál v Moskvě,“ řekl Bélot agentuře RIA Novosti. Podle listu Kommersant se tak stalo poté, co francouzský premiér Sébastien Lecornu nepodepsal nařízení o vyhoštění Rusa do USA.
Kasatkinův návrat do vlasti potvrdila FSB v komuniké, ve kterém oznámila hráčovu výměnu za Vinatiera. Ten byl předloni v říjnu odsouzen za nesplnění povinnosti „zahraničního agenta“ zaregistrovat se u ruských úřadů. Ve vězení byl od června 2024. Hrozilo mu prodloužení trestu až na 20 let kvůli obvinění ze špionáže, nový soud měl začít v příštích měsících.
Kreml loni v prosinci bez dalších podrobností oznámil, že Moskva předložila Paříži návrh týkající se Vinatiera a „míč je nyní na francouzské straně“. Na Vinatierův případ se o týden dříve zeptal ruského vůdce francouzský novinář. Putin tehdy řekl, že o kauze slyší poprvé, ale slíbil, že se jí bude věnovat.
Vinatier je odborník na postsovětský prostor a v Rusku pobýval jako zaměstnanec švýcarské nevládní organizace, která při konfliktech působí jako prostředník mimo oficiální diplomatické kanály, zejména na Ukrajině.