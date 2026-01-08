Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura


Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že by zopakoval svůj novoroční projev, ve kterém kritizoval Ukrajinu, tamní vládu a korupční případy. V pořadu Interview ČT24 připustil, že si uvědomuje i míru korupce v Rusku. Okamura hovořil také o situaci rusínské menšiny na Ukrajině a zmínil svůj postoj k českému zapojení do muniční iniciativy, kterou vnímá jako „obchodní záležitost západních zemí“. Rozhovor vedla moderátorka Barbora Kroužková.

„Já bych to zopakoval znovu, protože to byla pravda,“ řekl předseda SPD Okamura k novoročnímu projevu, ve kterém mluvil mimo jiné o korupci na Ukrajině. Zdůraznil, že předtím ještě „nikdy nedostal tolik pozitivních reakcí“.

Moderátorka citovala předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS): „Pokud Tomio Okamura mluví o korupci na Ukrajině – a nikdo neříká, že tam není – a přitom nemluví o mnohem větší korupci v Rusku, tak je to obrovský faul“.

Okamura v novoročním projevu ostře kritizoval pomoc Ukrajině. Podle velvyslance nedůstojně
Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura

Kroužková se pak zeptala Okamury, jestli si uvědomuje, že v Rusku je větší míra korupce než na Ukrajině. „Samozřejmě, že to vím,“ odpověděl předseda SPD. Zároveň zdůraznil, že do Ruska ale na rozdíl od Ukrajiny neplynou peníze z českého státního rozpočtu.

Okamura v novoročním projevu mluvil o ukrajinské vládě jako o „juntě kolem (prezidenta Volodymyra) Zelenského“. „Podle mého názoru je (Zelenskyj) ukrajinským prezidentem v tom smyslu, že už přesluhuje,“ prohlásil Okamura. Moderátorka upozornila, že na Ukrajině teď pořádání voleb – ať už prezidentských, parlamentních, nebo místních – znemožňuje zákon o válečném stavu, ve kterém se nyní Ukrajina nachází kvůli ruské plnohodnotné invazi, která začala v únoru 2022.

Politici vládní koalice řeší projev Okamury i výroky Radima Fialy o Vrběticích
Zleva předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš (ANO)

Okamura dále kritizoval Ukrajinu kvůli přístupu k menšině Rusínů. „Byl jsem pozván rusínskou menšinou, která byla součástí Československa. Oni si velmi stěžují na ukrajinský režim, je tam zakázaná rusínština, zakázaná rusínská národnost,“ prohlásil Okamura.

Okamura: Muniční iniciativu koordinuje „překvapivě minimální počet lidí“

Diskuze se dotkla i muniční iniciativy, o které Okamura prohlásil, že „kdyby SPD bylo vítězem voleb a vládlo samo, tak už součástí muniční iniciativy Česká republiky nebude“. Dříve v týdnu po jednání koalice ochotných premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že Praha bude nadále koordinovat muniční iniciativu, ale nebude do ní přispívat finančně.

Muniční iniciativu rušit nebudeme. Česko ji bude koordinovat, řekl Babiš
Andrej Babiš na jednání koalice ochotných

Okamura sdělil, že na koordinaci muniční iniciativy se personálně a finančně podílí „překvapivě minimální počet lidí“. Iniciativu, která spadá pod resort obrany, jež má v gesci SPD, vnímá jako „obchodní záležitost západních zemí“.

„Ptal jsem se, jestli by tím koordinátorem mohl být někdo jiný, nejlépe mimo Českou republiku,“ sdělil Okamura. Výsledek tak označuje za kompromis. „My jsme prosadili, že tam nepůjdou české peníze a že čeští vojáci nebudou na Ukrajině,“ dodal.

Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) řekl, že by zopakoval svůj novoroční projev, ve kterém kritizoval Ukrajinu, tamní vládu a korupční případy. V pořadu Interview ČT24 připustil, že si uvědomuje i míru korupce v Rusku. Okamura hovořil také o situaci rusínské menšiny na Ukrajině a zmínil svůj postoj k českému zapojení do muniční iniciativy, kterou vnímá jako „obchodní záležitost západních zemí". Rozhovor vedla moderátorka Barbora Kroužková.
