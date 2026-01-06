Takové řešení konfliktů je nebezpečné, míní Vystrčil o zásahu USA ve Venezuele


Pokud chceme mít vliv na dodržování mezinárodního práva, musí se Evropa mobilizovat, být silná a jednotná, řekl k zásahu USA ve Venezuele předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). USA zajaly tamního diktátora Nicoláse Madura a odvezly ho k soudu v New Yorku. Podle Vystrčila je ale takové řešení konfliktů nebezpečné. „Může se stát, že to zemi pomůže (...), ale pravidla by měli dodržovat všichni,“ dodal v Interview ČT24 s moderátorem Danielem Takáčem.

„Všichni jsme rádi, že diktátor (Nicolás) Maduro, který má na rukou krev, bude souzen, ale také víme, že způsob, kterým byl zatčen a odvezen ze země, je porušením mezinárodního práva,“ zdůraznil Vystrčil.

„Řešit tímto způsobem konflikty není správné a je to nebezpečné. Může se stát, že to zemi pomůže a část obyvatel to bude vítat, ale obecně by měla platit pravidla, která dodržují všichni,“ podtrhl. To, že se nejsilnější snaží pravidla ohýbat, však podle něj platilo vždycky. Dokáže si tak představit, že Rusko americký zásah ve Venezuele využije k legitimizaci svojí útočné války proti Ukrajině.

„Pokud chceme, aby se to (porušování mezinárodního práva) nedělo, tak musíme mít vliv a musíme být silní a jednotní v rámci Evropské unie,“ uvedl. Evropa se tak podle něj musí vzpamatovat a pracovat na tom, aby byla respektovanou mocností. Poté bude moct dohlížet na to, aby bylo právo dodržováno.

Evropa však zanedbala svoji konkurenceschopnost a obranyschopnost, míní. Podle něj si to však již přiznala musí nyní pracovat na nápravě. „Naší jedinou možností je se jako Evropa semknout a fungovat také jako mocnost,“ zopakoval.

Okamurův projev

Rozhovor se věnoval také projevu předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Ten tvrdě kritizoval českou pomoc Ukrajině i vedení v Kyjevě, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Opřel se také do Evropské unie, která podle něj směřuje k třetí světové válce.

„Jednoznačně stojím za tím, že Okamura mluvil prokremelsky. To, že upozorňoval na to, co je špatně na Ukrajině, ale nezaznělo, že v Rusku je to stokrát horší, že Rusko je agresor a Rusko je ten, kdo směřuje ke třetí světové válce, je naprosto špatně. Ukrajinci se brání a chtějí mír nejvíce ze všech,“ prohlásil Vystrčil.

Vystrčil proto čeká, že premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětlí Okamurovi, že by měl roli předsedy Poslanecké sněmovny vykonávat odpovědně a neměl by ji zneužívat k vystoupením, která míří jen k jeho voličům. Takovými projevy navíc podle Vystrčila poškozuje zájmy Česka.

Šéf horní komory míní, že taková slova od premiéra směrem k Okamurovi zazní, byť neveřejně, jelikož je to v Babišově vlastním zájmu. „Babiš nechce vystoupit z bruselského vlaku,“ předpokládá.

To, jak na projev reagovali někteří ukrajinští činitelé, například předseda parlamentu Ruslan Stefančuk, je podle něj výjimečné a Česku to rozhodně nepomohlo. Důrazné ohrazení velvyslance Vasyla Zvaryče však Vystrčil chápe, jelikož Okamurův útok na prezidenta Volodymyra Zelenského jako na hlavu Ukrajiny byl podle něj velmi tvrdý a za hranou všeho a úkolem diplomatické mise je především hájit zájmy a dobré jméno její země v zahraničí.

Věci by se podle něj měly vyjasnit, odvolání Okamury z pozice předsedy sněmovny však premiéru Babišovi navrhovat nebude.

