Okamura svou novoroční řeč pojal jako projev předsedy SPD, míní Babiš

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličů, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o odvolání Okamury z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.
Okamura v projevu kritizoval poskytování zbraní Kyjevu i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Poslanecká sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. S předsedou vlády chce věc při středečním novoročním obědě řešit i prezident Petr Pavel.
„O tolik diskutovaném projevu Tomia Okamury si myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče. Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo (do sněmovny),“ uvedl v pondělí Babiš.
Proti Okamurovým slovům se ve čtvrtek ohradil i ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podle něj byly nedůstojné a naprosto nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následující den zdůraznil, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Se Zvaryčem se šéf české diplomacie sejde.
K projevu předsedy Poslanecké sněmovny se v pondělí před jednáním koaliční rady vyjádřil i předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Myslím, že ty věci, které zazněly, jsou bohužel pravda. My z toho nehodláme nějak couvat,“ sdělil. Hlasování o odvolání označil za něco, co se v příštích čtyřech letech ze strany opozice stane koloritem. „Budou to nejen odvolání, ale i demonstrace a další věci ze strany neziskových organizací, které čtyři roky mlčely,“ míní. Na sněmovní jednání o odvolání Okamury se prý těší. Fiala ani lídr SPD nicméně ráno neočekávali, že by byl plán opozice tématem koaliční rady.
Na svých slovech o Vrběticích Fiala trvá
Předseda poslaneckého klubu SPD se v pondělí vyjádřil i k výrokům, které pronesl v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Fiala v neděli řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 bylo Rusko. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda oznámila, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.
Fiala v pondělí podotkl, že na věc má svůj názor, o kterém nechce lhát. „Na orgánech činných v trestním řízení, BIS a soudech je, aby přesvědčily mě a českou veřejnost, že to tak je,“ prohlásil. Odmítl, že by téma chtěl vůbec otevírat, to podle něj udělal Moravec. „Mě to nezajímá, je to věc, která tu byla před x lety,“ dodal. Nedokáže prý říct, kdo za útokem stál, protože nemá dost informací.
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace. Podle Fialy mohly příslušné orgány věc posunout dál i bez spolupráce Ruska. „Vydat mezinárodní zatykač, řešit to na různých platformách,“ míní. Nevzbuzuje v něm důvěru, že „se to nechalo být“.
Výroky o Vrběticích kritizovala opozice
Podobně jako Okamurův projev, tak i výroky Radima Fialy vyvolaly kritiku opozice. „Po kremelském projevu Tomia Okamury zpochybňuje šéf poslanců SPD závěry vyšetřovatelů ve Vrběticích, které prokázaly zapojení ruských tajných služeb do sabotáže a vraždy dvou českých občanů. V posledních dnech to tak vypadá, že proruská politika SPD určuje zahraniční orientaci Česka,“ napsal v neděli expremiér Petr Fiala (ODS).
„To, co teď předvádí SPD, je nechutné. Zlehčování ruských zločinů, útoky na Ukrajinu, relativizace Vrbětic. To není vlastenectví, ale služba cizí moci,“ domnívá se předseda STAN Vít Rakušan.
„To už není názor, ale rozklad důvěry ve stát v přímém přenosu. Politik vládní strany vzkazuje: nevěřte vlastní policii ani tajným službám, věřte kremelským notičkám. Šílené,“ uvedla v neděli poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili.
Kriticky se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marek Výborný. „SPD a jejich údajně vlastenecká politika se stále víc mění v politiku proruskou,“ míní. „Zpochybňovat odpovědnost za takovou událost navzdory závěrům našich bezpečnostních služeb si ničím nezadá s kolaborací,“ myslí si předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.
