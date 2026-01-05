Okamura svou novoroční řeč pojal jako projev předsedy SPD, míní Babiš


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličů, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o odvolání Okamury z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.

Okamura v projevu kritizoval poskytování zbraní Kyjevu i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, Poslanecká sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat. S předsedou vlády chce věc při středečním novoročním obědě řešit i prezident Petr Pavel.

Opozice chce v reakci na Okamurovy výroky vyvolat hlasování o jeho odvolání
Předseda Poslanecké sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura

„O tolik diskutovaném projevu Tomia Okamury si myslím to, že pan předseda SPD to pojal jako projev předsedy SPD, že mluvil hlavně na své voliče. Možná se snaží svým projevem získat i voliče Stačilo!, které se tam nedostalo (do sněmovny),“ uvedl v pondělí Babiš.

Proti Okamurovým slovům se ve čtvrtek ohradil i ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč. Výroky podle něj byly nedůstojné a naprosto nepřijatelné. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) následující den zdůraznil, že nepovažuje za vhodné, aby velvyslanec cizího státu veřejně hodnotil výroky jednoho z nejvyšších ústavních činitelů České republiky. Se Zvaryčem se šéf české diplomacie sejde.

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance
Předseda Motoristů Petr Macinka k nominaci Filipa Turka

K projevu předsedy Poslanecké sněmovny se v pondělí před jednáním koaliční rady vyjádřil i předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. „Myslím, že ty věci, které zazněly, jsou bohužel pravda. My z toho nehodláme nějak couvat,“ sdělil. Hlasování o odvolání označil za něco, co se v příštích čtyřech letech ze strany opozice stane koloritem. „Budou to nejen odvolání, ale i demonstrace a další věci ze strany neziskových organizací, které čtyři roky mlčely,“ míní. Na sněmovní jednání o odvolání Okamury se prý těší. Fiala ani lídr SPD nicméně ráno neočekávali, že by byl plán opozice tématem koaliční rady.

11 minut
Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala před jednáním koaliční rady
Zdroj: ČT24

Na svých slovech o Vrběticích Fiala trvá

Předseda poslaneckého klubu SPD se v pondělí vyjádřil i k výrokům, které pronesl v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Fiala v neděli řekl, že není prokázáno, že za útokem na Vrbětice v roce 2014 bylo Rusko. Při výbuchu skladů v muničním areálu Vrbětice v roce 2014 zemřeli dva Češi. O sedm let později tehdejší Babišova vláda oznámila, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření na zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU.

Fiala v pondělí podotkl, že na věc má svůj názor, o kterém nechce lhát. „Na orgánech činných v trestním řízení, BIS a soudech je, aby přesvědčily mě a českou veřejnost, že to tak je,“ prohlásil. Odmítl, že by téma chtěl vůbec otevírat, to podle něj udělal Moravec. „Mě to nezajímá, je to věc, která tu byla před x lety,“ dodal. Nedokáže prý říct, kdo za útokem stál, protože nemá dost informací.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu případ výbuchů skladů odložili, protože Rusko odmítlo s českou policií spolupracovat. Zároveň policie potvrdila, že výbuchy uskutečnili příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří chtěli zabránit dodání munice do oblastí, kde tehdy provádělo Rusko vojenské operace. Podle Fialy mohly příslušné orgány věc posunout dál i bez spolupráce Ruska. „Vydat mezinárodní zatykač, řešit to na různých platformách,“ míní. Nevzbuzuje v něm důvěru, že „se to nechalo být“.

Policie odložila kauzu výbuchu ve Vrběticích, může za ni ruská tajná služba
Zničená stodola u muničních skladů, které v roce 2014 vybuchly v areálu ve Vrběticích na Zlínsku. Foceno 28. dubna 2021

Výroky o Vrběticích kritizovala opozice

Podobně jako Okamurův projev, tak i výroky Radima Fialy vyvolaly kritiku opozice. „Po kremelském projevu Tomia Okamury zpochybňuje šéf poslanců SPD závěry vyšetřovatelů ve Vrběticích, které prokázaly zapojení ruských tajných služeb do sabotáže a vraždy dvou českých občanů. V posledních dnech to tak vypadá, že proruská politika SPD určuje zahraniční orientaci Česka,“ napsal v neděli expremiér Petr Fiala (ODS).

„To, co teď předvádí SPD, je nechutné. Zlehčování ruských zločinů, útoky na Ukrajinu, relativizace Vrbětic. To není vlastenectví, ale služba cizí moci,“ domnívá se předseda STAN Vít Rakušan.

„To už není názor, ale rozklad důvěry ve stát v přímém přenosu. Politik vládní strany vzkazuje: nevěřte vlastní policii ani tajným službám, věřte kremelským notičkám. Šílené,“ uvedla v neděli poslankyně Pirátů Katerina Demetrashvili.

Kriticky se vyjádřil i předseda KDU-ČSL Marek Výborný. „SPD a jejich údajně vlastenecká politika se stále víc mění v politiku proruskou,“ míní. „Zpochybňovat odpovědnost za takovou událost navzdory závěrům našich bezpečnostních služeb si ničím nezadá s kolaborací,“ myslí si předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

První výbuch otřásl Vrběticemi před deseti lety
Po výbuchu ve Vrběticích museli hasiči na místo povolat i tank, snímek ze 17. října 2014

Výběr redakce

Hackeři napadli Evropskou kosmickou agenturu, ukradli gigabajty dat

Hackeři napadli Evropskou kosmickou agenturu, ukradli gigabajty dat

před 4 mminutami
„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

před 14 mminutami
Okamura svou novoroční řeč pojal jako projev předsedy SPD, míní Babiš

Okamura svou novoroční řeč pojal jako projev předsedy SPD, míní Babiš

před 23 mminutami
Francie úplně zakázala věčné chemikálie v kosmetice i dalších výrobcích

Francie úplně zakázala věčné chemikálie v kosmetice i dalších výrobcích

před 1 hhodinou
Vláda projedná programové prohlášení či náhradu služebního zákona

Vláda projedná programové prohlášení či náhradu služebního zákona

01:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

Venezuela usiluje o mezinárodní spolupráci, sdělila její vláda směrem k USA

03:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

před 2 hhodinami
Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Okamura svou novoroční řeč pojal jako projev předsedy SPD, míní Babiš

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura svůj novoroční projev pojal jako projev předsedy hnutí SPD, mluvil hlavně ke svým voličů, řekl v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO). Opozice chce hlasovat o odvolání Okamury z postu šéfa dolní parlamentní komory kvůli ostrým výrokům vůči Ukrajině či Evropské unii.
před 23 mminutami

Vláda projedná programové prohlášení či náhradu služebního zákona

Na prvním zasedání v novém roce bude v pondělí vláda ANO, SPD a Motoristů schvalovat své programové prohlášení. Dokument je hotový od konce října, s jeho potvrzením koalice čekala na jmenování vlády. Za týden by s ním měla žádat sněmovnu o důvěru. Ministři projednají také návrh na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení z 1. července na 1. září či poslaneckou předlohu, který má nahradit zákon o státní službě.
01:09Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Česko sevřely silné mrazy, na Šumavě teploty klesly pod minus třicet

Česko čeká mrazivý týden, mrznout bude i přes den. V noci a k ránu teploty klesnou i k minus šestnácti stupňům Celsia, v mrazových lokalitách ještě níže. V pondělí ráno bylo nejchladněji zřejmě na stanici Perla na šumavské Kvildě, kde k ránu naměřili minus 30,6 stupně. Nad nulu se nejvyšší teploty dostanou v pátek, na Moravě a ve Slezsku zřejmě až v dalších dnech, vyplývá z týdenní předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
před 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů týdne debatovali o důsledcích útoku USA na Venezuelu

Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o důsledcích útoku USA na Venezuelu, při kterém došlo k zatčení autoritářského vůdce Nicoláse Madura. Pořad se také věnoval obsahu novoročních projevů prezidenta Petra Pavla, premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). Hosté probrali i možné cesty k míru v rusko-ukrajinské válce. Pozvání přijali filmový režisér a producent Václav Marhoul, diplomat a bývalý ministr obrany Karel Kühnl, epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, komentátorka Tereza Povolná a publicista Roman Joch. Diskusí provázela Jana Fabianová.
před 2 hhodinami

Babiš doufá, že zásah USA dovede Venezuelu k demokracii

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že americký zásah ve Venezuele povede k tomu, že občané budou mít svobodu a demokracii a zvolí si demokratický režim. Uvedl to na instagramu. Americké síly při sobotním útoku na Caracas zadržely venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku a odvezly je do USA.
před 2 hhodinami

Středočeský kraj loni předčil Prahu v počtu dopravních nehod

Středočeský kraj je podle policejních statistik regionem s nejvyšším počtem dopravních nehod. Od ledna do listopadu 2025 se tam stalo 12 647 nehod, při kterých zemřelo 75 lidí. Střední Čechy tak překonaly i Prahu, která si dlouhodobě drží prvenství. Z analýz vyplývá, že za většinou havárií stojí především vysoká rychlost a nezkušenost řidičů.
před 4 hhodinami

Zvířecí rok v Česku. Daří se vlkům a šíří se i kočka divoká

Do české přírody se vracejí šelmy. Vlkům se daří v Krušných horách, na Frýdlantsku nebo v Ralsku, kde se jim narodila vlčata. S návratem vlků ale přicházejí i konflikty, protože v některých regionech útočí na stáda ovcí. V posledních letech se do tuzemských lesů vracejí také rysi či šakali a objevila se také jedna z nejvzácnějších šelem u nás, kočka divoká. Ochráncům přírody se ji podařilo nově natočit v Lužických horách. Vědci zároveň potvrdili, že se tam kočky úspěšně rozmnožují. Jednou z největších zvířecích hvězd uplynulého roku byl los Emil, který putoval z Polska přes severní Moravu a dostal se až na Slovensko a do Rakouska. Cestou několikrát zastavil vlaky i auta.
před 4 hhodinami

Justici Česko digitalizuje už osmnáct let, může přijít o desítky milionů

Kvůli nedokončenému projektu může Česko přijít o desítky milionů korun z Evropské unie. Takzvaný elektronický spis, který stát chystá už osmnáct let, totiž není podle nového ministra spravedlnosti připravený a není ani jasné, že ho resort stihne dokončit v termínu, tedy do letošního podzimu.
před 5 hhodinami
Načítání...