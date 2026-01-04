Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček


4. 1. 2026Aktualizovánopřed 26 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
61 minut
Otázky Václava Moravce: Karel Havlíček (ANO), Radim Fiala (SPD), Martin Kupka (ODS) a Lukáš Vlček (STAN)
Zdroj: ČT24

Premiér Andrej Babiš podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (oba ANO) navrhne Filipa Turka (Motoristé) do čela ministerstva životního prostředí. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Prezident Petr Pavel Turka dlouhodobě odmítá. Resort dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je zároveň v čele ministerstva zahraničí.

„V tuto chvíli to platí,“ odpověděl Havlíček na dotaz, zda premiér předloží Turkovu nominaci. ANO podle něj ctí koaliční smlouvu a Motoristé, za něž Turek kandidoval, na jeho nominaci trvají.

Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Macinka potvrdil, že trvá na Turkovi ve vládě
Filip Turek (Motoristé), Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka (Motoristé)

Podle místopředsedy STAN Lukáše Vlčka by měl Babiš podat na prezidenta kompetenční žalobu. Hnutí ANO ji ale nechce. „Proč bychom šli do sporu s panem prezidentem a řešili to dalších několik měsíců,“ reagoval Havlíček.

Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

Nestandardní, hodnotí Havlíček úder na Venezuelu

Tématem Otázek byl také americký útok na Venezuelu. Spojené státy v sobotu podnikly rozsáhlé letecké útoky, zadržely a z této jihoamerické země odvezly jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

„Byl to nestandardní krok, ale na druhou stranu situace ve Venezuele je také nestandardní, a to už dlouhou dobu,“ řekl Havlíček. „Kloním se k tomu, že bychom měli jednoznačně podpořit Spojené státy,“ dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) ani prezident Petr Pavel se k americké vojenské akci ve Venezuele zatím nevyjádřili.

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí
Kouř nad Caracasem po americkém útoku

„Přál bych si, aby se opravdu podařilo odstranit diktátora, který tu zemi sužoval dramatickým způsobem,“ uvedl Kupka. „Přál bych si, aby současná opozice dokázala zemi stabilizovat.“ Dodal také, že by operace mohla vést ke snížení ceny ropy a zvýšení tlaku na Čínu a Rusko.

„Je dobře, že diktátor Maduro je pryč,“ řekl Vlček. Zároveň ale zpochybnil motivaci útoku a upozornil na to, jak velkým tématem byla ropa během sobotní tiskové konference prezidenta USA Donalda Trumpa o úderu na Venezuelu. Vlček dodal, že ze situace plyne poučení, že Evropa musí stát pospolu a jednotlivé státy musí prohlubovat spolupráci.

Pozice USA na trhu s ropou může díky Venezuele posílit, míní experti
Závod na zpracování ropy ve Venezuele

„Maduro je diktátor a drogy ohrožovaly Spojené státy už delší dobu“, řekl předseda poslanců SPD Fiala. „Na druhou stranu si myslím, že jedním z hlavních cílů operace byla ropa a geopolitické zájmy Spojených států,“ dodal. Podle něj se jedná o porušení mezinárodního práva. „Jsem rád, že Maduro je pryč a že se bojuje proti drogám, ale tento styl nemohu hájit,“ sdělil.

Také Havlíček připustil, že jedním z motivů útoku mohla být i ropa, Venezuela má totiž největší ropné zásoby na světě. V této souvislosti připomněl spolupráci Venezuely s Ruskem nebo Čínou. Americký prezident Donald Trump tak podle Havlíčka může situaci využít k posílení tlaku na zlevňování ropy na trhu a tím zatlačit na Rusko k ukončení války na Ukrajině, pro které je vývoz ropy důležitou součástí tamní ekonomiky.

Internetem kolují falešné záběry z amerického vpádu do Venezuely
Skutečný záběr zadrženého venezuelského prezidenta zveřejněný na sociálních sítích Donalda Trumpa

Okamurův projev

Hosté Otázek hovořili také o novoročním projevu předsedy sněmovny Tomia Okamury. V projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Havlíček označil formu projevu Okamury „za hranou“. „Především tvrzení o tom, že EU směřuje ke třetí světové válce. Souhlasím ovšem s tím, že se Unie řítí vlakem a čeká ji náraz do zdi,“ dodal. Nesouhlasí ovšem s řešením SPD, „nechce vyskakovat, ale rychle brzdit“.

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance, avizovala Schillerová
Předseda Motoristů Petr Macinka k nominaci Filipa Turka

Okamurův projev kritizoval i ukrajinský velvyslanec Vasyl Zvaryč, kvůli tomu si jej pozve ministr zahraničí Macinka. Předseda poslanců SPD Radim Fiala uvedl, že diplomatická praxe má být založená na zdrženlivosti a diplomat nemá veřejně hodnotit vnitřní politiku země, kde působí. „Výroky českého ústavního činitele, ať se s nimi někdo ztotožňuje nebo ne, patří do prostoru domácí demokratické politické diskuse,“ míní Fiala.

33 minut
Otázky Václava Moravce 2. část
Zdroj: ČT24

Snaha o odvolání

Opozice chce kvůli novoročnímu projevu šéfa SPD vyvolat hlasování Poslanecké sněmovny o odvolání Okamury z jejího čela. Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné, sněmovna i vláda premiéra Babiše by se od Okamurových slov měly podle nich distancovat.

„Už jen kvůli tomu, že se jedná o vážné poškození českých zájmů,“ zdůvodnil místopředseda ODS Martin Kupka snahu o odvolání. „Není to jen předseda SPD, ale předseda Poslanecké sněmovny, jehož vyjádření je důležitým krokem vůči našim partnerům. Člověk, který nás prokazatelně vyvádí ze společenství států NATO a Evropské unie, nemá být předsedou sněmovny. Označit bruselský vlak jako vlak, který míří ke třetí světové válce, je nehorázné,“ řekl.

„V SPD by se měli probudit, už nejsou opoziční stranou, ale vládní stranou, která má třetí nejvyšší ústavní pozici a formují obraz České republiky,“ řekl místopředseda Starostů Lukáš Vlček. Podle něj by hlasování o odvolání Okamury mělo být ještě před hlasováním o důvěře vlády. Podle Kupky to je na místě. Havlíček to označil za hysterii.

Okamura v novoročním projevu ostře kritizoval pomoc Ukrajině. Podle velvyslance nedůstojně
Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura

Výběr redakce

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

Selhání rádiových frekvencí ochromilo letecký provoz v Řecku

před 25 mminutami
Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

13:41Aktualizovánopřed 26 mminutami
Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

10:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

Ve Švýcarsku identifikovali další mrtvé po požáru baru, polovina jsou děti

před 3 hhodinami
V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová

V čele Venezuely stanula Madurova viceprezidentka Rodríguezová

03:48Aktualizovánopřed 4 hhodinami
NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil desítky lidí

09:10Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

Američané převezli zadrženého Madura do New Yorku

00:28Aktualizovánopřed 7 hhodinami
USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

USA se dle Trumpa ve Venezuele zapojí do vládnutí i ropného průmyslu

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Nominace Turka na ministra platí, řekl Havlíček

Premiér Andrej Babiš podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (oba ANO) navrhne Filipa Turka (Motoristé) do čela ministerstva životního prostředí. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. Prezident Petr Pavel Turka dlouhodobě odmítá. Resort dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je zároveň v čele ministerstva zahraničí.
13:41Aktualizovánopřed 26 mminutami

Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) si pozve ukrajinského velvyslance v Praze Vasyla Zvaryče kvůli jeho kritice projevu šéfa sněmovny Tomia Okamury (SPD). Předsedové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření škodí Česku a nejsou slučitelná s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády ANO, SPD a Motoristů.
10:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Teploty v následujících nocích klesnou až k minus šestnácti stupňům

Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout dvanáct až šestnáct stupňů Celsia pod nulu. Výstraha meteorologů na silné mrazy platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky.
před 3 hhodinami

Výdaje na obranu se v závěru roku zvýšily o 43 miliard

Výdaje na obranu minulý měsíc vzrostly oproti zbytku roku o více než 43 miliard, zjistila z nejnovějších dat ministerstev obrany a financí Česká televize. Za celý loňský rok Česko vykáže útraty ve výši 171,5 miliardy korun, čímž by podruhé za dvacet let mohlo splnit závazek vůči NATO vydávat minimálně dvě procenta HDP. Ke splnění aliančního cíle chce využít i 15,5 miliardy, které plánují vykázat jiné úřady než resort obrany.
před 8 hhodinami

Útočníka z Hradce policie obvinila z pokusu o vraždu

Policie obvinila z pokusu o vraždu dvaatřicetiletého cizince, který v pátek v obchodním centru v Hradci Králové napadl o čtyři roky mladšího cizince a jednu svědkyni zranil. Hrozí mu v případě odsouzení dvanáct až dvacet let vězení, informovala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Večer pak policie informovala, že kriminalisté podali státnímu zástupci návrh na vazbu obviněného.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Sněhové jazyky a závěje hrozí až do nedělního odpoledne

Kvůli kombinaci prachového sněhu a silnějšího větru se budou do nedělního odpoledne v části republiky místy nadále tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje.
včera v 11:50

Pokud společnost ztrácí smysl, zbyde jen nacionalismus, míní Horáček

Ředitel Národního ústavu duševního zdraví a psychiatr Jiří Horáček v Interview ČT24 hovořil o společnosti, digitálním světě, psychickém zdraví a léčbě psychedeliky. „Doba, ve které žijeme, nám dává jistou šanci spokojenosti a štěstí. Problém je absence smyslu a cíle,“ uvedl. „Pokud společnost ztrácí smysl svého směřování, tak zbyde pouze její obrana, tedy nacionalismus,“ myslí si Horáček. V rozhovoru s moderátorem Danielem Takáčem také prohlásil, že výhoda léčby psychických onemocnění pomocí psychedelik je její okamžitost, ale musí se pravidelně opakovat.
včera v 09:47

Evropě chybí vůle spojit se proti Rusku, zaznělo v Událostech, komentářích

Hosté Událostí, komentářů debatovali o ruské invazi na Ukrajinu, bezpečnostních zárukách, mírových jednáních a roli Evropy. Diskuse se účastnili europoslanec a místopředseda STAN Jan Farský, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Denis Doksanský (ANO), europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra a místopředseda sněmovního ústavně-právního výboru Libor Vondráček (Svobodní, klub SPD). Podle Vondry je klíčové, aby se mír opíral o seriózní bezpečnostní garance a nebyla to jen krátká přestávka mezi ruskými útoky na Ukrajinu. „Evropa není slabá, ale je fragmentovaná. (...) V Evropě chybí vůle spojit svou sílu vůči Rusku,“ myslí si Farský. Diskuse se také týkala novoročního projevu předsedy poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD). „S formou některých výroků Okamury nesouhlasím, ale jsou to fakta,“ sdělil Doksanský. Vondráček míní, že zahraniční politiku určuje premiér a ministr zahraničí, proto Okamura mluvil spíše za sebe a ne za vládu. Moderovala Tereza Řezníčková.
včera v 09:45
Načítání...