NYT: Venezuelský představitel tvrdí, že útok USA zabil v zemi desítky lidí


List The New York Times (NYT) napsal s odvoláním na nejmenovaného venezuelského představitele, že zásah USA si v zemi vyžádal nejméně čtyřicet mrtvých vojáků i civilistů. Američané mají podle NYT asi šest zraněných vojáků.

Americký prezident Donald Trump v sobotu řekl, že žádný americký voják nezahynul, několik jich ale utrpělo zranění. Trump označil za mimořádný úspěch to, že žádný americký voják během operace nepadl. Generál Dan Caine, který Trumpa na sobotní tiskové konferenci doprovázel, uvedl, že venezuelská armáda zasáhla jednu z amerických helikoptér, stroj ale zůstal schopný letu a misi dokončil.

O asi šesti zraněných Američanech se s odvoláním na dva americké činitele zmiňuje i list New York Post, podle kterého je ve výčtu i posádka zasažené helikoptéry.

Trump v sobotu hovořil mimo jiné o tom, že během operace zemřela řada Kubánců, kteří Madura chránili. Kuba je blízkým spojencem Venezuely a v zemi působí její bezpečnostní složky.

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Rodríguezovou vedením země
Delcy Rodríguezová

Mezi mrtvými na venezuelské straně nejsou jen vojáci, ale podle NYT také civilisté. S odvoláním na rodinu deník napsal, že při útoku ve městě Catia La Mar severně od Caracasu zemřela osmdesátiletá Rosa Gonzálesová a další civilista tam byl zraněn. Zásah tamního bytového domu ukazují i zveřejněné fotografie. Americké síly v noci na sobotu zaútočily i na cíle mimo Caracas.

O mrtvých civilistech už v sobotu bez podrobností informovaly venezuelské úřady. Země dosud ale oficiálně počty vojenských ani civilních obětí nezveřejnila.

