Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Rodríguezovou vedením země

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby dočasně převzala pravomoci vládce země Nicoláse Madura. Toho společně s manželkou v sobotu zadržely americké jednotky a odvezly ze země. Informovala o tom agentura AFP. Pár nyní čelí ve Spojených státech obviněním souvisejícím především s obchodem s drogami.
Senát nejvyššího soudu rozhodl, že Rodríguezová převezme a bude vykonávat všechny pravomoci, povinnosti a funkce spojené s úřadem prezidenta republiky, aby byla zajištěna kontinuita správy a obrana národa, informovala předsedkyně soudu.
Soudci zatím neprohlásili Madura s konečnou platností za nepřítomného, což by vedlo k vyhlášení předčasných voleb do třiceti dnů, píše AFP.
Soud bude o této záležitosti jednat, aby „určil platný právní rámec pro zajištění kontinuity státu, správy vlády a obrany suverenity tváří v tvář nucené nepřítomnosti prezidenta republiky“, stojí v rozhodnutí.
Politická budoucnost Venezuely je v tuto chvíli dle analytiků nejasná. Opoziční lídryně a držitelka Nobelovy ceny za mír María Corina Machadová už prohlásila, že opozice je připravena převzít moc. Americký prezident Donald Trump však v sobotu vpodvečer řekl, že s Machadovou v kontaktu není a bez dalších podrobností prohlásil, že by pro ni bylo velmi složité ve Venezuele vládnout, protože „nemá respekt“.
Trump na tiskové konferenci prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat do doby, než bude možné provést bezpečný, řádný a uvážený přechod moci.