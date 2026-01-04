Internetem kolují falešné záběry z amerického vpádu do Venezuely


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký ozbrojený vpád do Venezuely, při kterém se Američané zmocnili tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, spustil na internetu vlnu dezinformací. Na sociálních sítích se objevují podvržená videa i fotografie vytvořené pomocí umělé inteligence.

Vygenerovaná videa a snímky se tváří, že zachycují útok na Caracas nebo že jsou na nich agenti americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), kteří zatýkají Madura.

Dezinformací si všímá v svém článku magazín Wired. Napsal, že podobné velké události v posledních letech pravidelně na sociálních sítích doprovází dezinformace, což je nyní snazší v důsledku rozhodnutí technologických společností zmírnit míru moderování obsahu platforem.

USA zaútočily na Venezuelu, zajaly Madura
Venezuelský vůdce Nicolás Maduro na snímku z listopadu 2025

Jen několik minut poté, co americký prezident Donald Trump oznámil Madurovo dopadení a odvezení ze země, bylo zveřejněno video, na kterém dva pracovníci DEA stojí po boku venezuelského prezidenta. S pomocí nástroje SynthAI od společnosti Google, která v obsahu vytvořeném s její AI zanechává neviditelné vodoznaky, je však možné pravost ověřit. Vodoznaky jsou ve výtvoru zjistitelné i tehdy, pokud projde úpravou či datovou kompresí. Falešné snímky odhalil i chatbot Grok od xAI.

Wired rovněž uvedl, že chatbot ChatGPT nejdříve v sobotu ráno vehementně odmítal, že by Maduro vůbec padl do zajetí.

Některé příklady podvodných fotografií či videí na sociálních sítích shrnul novinář BBC:

Staré záběry vydávány za nové

Zcela rutinní záležitostí je podle Wired šíření starých záznamů, které se vydávají za aktuální dění v Caracasu. Falešné snímky pomáhala šířit mimo jiné influencerka Laura Loomerová, která je Trumpovou podporovatelkou.

Na síti X napsala, že po zajetí Madura začali obyvatelé Venezuely strhávat portréty a plakáty s podobiznou autoritářského prezidenta a slavit v ulicích. Záznam takového chování lidí v ulicích, který ovšem pocházel už z roku 2024, Loomerová nakonec smazala.

Jedno z videí, které se vydávalo za americký útok na Caracas, dosáhlo na X přes dva miliony zhlédnutí. Záznam, jak Wired uvedl, se přitom původně objevil na TikToku v prosinci 2025.

OBRAZEM: Oslavy i protesty kvůli pádu Madura
Stoupenkyně venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v Caracasu

