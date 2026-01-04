Internetem kolují falešné záběry z amerického vpádu do Venezuely

Americký ozbrojený vpád do Venezuely, při kterém se Američané zmocnili tamního autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, spustil na internetu vlnu dezinformací. Na sociálních sítích se objevují podvržená videa i fotografie vytvořené pomocí umělé inteligence.
Vygenerovaná videa a snímky se tváří, že zachycují útok na Caracas nebo že jsou na nich agenti americké Agentury pro potírání narkotik (DEA), kteří zatýkají Madura.
Dezinformací si všímá v svém článku magazín Wired. Napsal, že podobné velké události v posledních letech pravidelně na sociálních sítích doprovází dezinformace, což je nyní snazší v důsledku rozhodnutí technologických společností zmírnit míru moderování obsahu platforem.
Jen několik minut poté, co americký prezident Donald Trump oznámil Madurovo dopadení a odvezení ze země, bylo zveřejněno video, na kterém dva pracovníci DEA stojí po boku venezuelského prezidenta. S pomocí nástroje SynthAI od společnosti Google, která v obsahu vytvořeném s její AI zanechává neviditelné vodoznaky, je však možné pravost ověřit. Vodoznaky jsou ve výtvoru zjistitelné i tehdy, pokud projde úpravou či datovou kompresí. Falešné snímky odhalil i chatbot Grok od xAI.
Wired rovněž uvedl, že chatbot ChatGPT nejdříve v sobotu ráno vehementně odmítal, že by Maduro vůbec padl do zajetí.
Některé příklady podvodných fotografií či videí na sociálních sítích shrnul novinář BBC:
Staré záběry vydávány za nové
Zcela rutinní záležitostí je podle Wired šíření starých záznamů, které se vydávají za aktuální dění v Caracasu. Falešné snímky pomáhala šířit mimo jiné influencerka Laura Loomerová, která je Trumpovou podporovatelkou.
Na síti X napsala, že po zajetí Madura začali obyvatelé Venezuely strhávat portréty a plakáty s podobiznou autoritářského prezidenta a slavit v ulicích. Záznam takového chování lidí v ulicích, který ovšem pocházel už z roku 2024, Loomerová nakonec smazala.
Jedno z videí, které se vydávalo za americký útok na Caracas, dosáhlo na X přes dva miliony zhlédnutí. Záznam, jak Wired uvedl, se přitom původně objevil na TikToku v prosinci 2025.