Venezuelskou metropolí Caracasem otřásly silné exploze, uvedly agentury AFP a Reuters. Podle AFP, která se odvolává na reportéra na místě, byly výbuchy doprovázeny zvuky připomínajícími přelet letadel. Část města, která leží poblíž velké vojenské základny, je podle Reuters bez elektřiny.

Exploze se odehrávají v době, kdy americký prezident Donald Trump hovořil o možnosti úderů na pozemní cíle ve Venezuele. Uvedl také, že dny venezuelského prezidenta Nicoláse Madura jsou „sečteny“.

Série nejméně sedmi výbuchů a nízko letící letadla byly podle agentury AP slyšet v sobotu kolem 2:00 místního času (7:00 SEČ). Lidé v různých čtvrtích v reakci na to vyběhli do ulic.

Spojené státy přesunuly do karibské oblasti největší flotilu armádních lodí a vojáků za několik desetiletí a od září tam americká armáda útočí na plavidla, která podle ní pašují drogy. Kromě Karibského moře podnikla rovněž údery na lodě plující ve východní oblasti Tichého oceánu.

USA podle prezidenta Kolumbie bombardovaly továrnu ve Venezuele
Kolumbijský prezident Gustavo Petro

Dříve tento týden kolumbijský prezident Gustavo Petro uvedl, že Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Maduro útok jednoznačně nepotvrdil, USA oznámily zásah „přístavní oblasti“.

Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v ozbrojeném konfliktu s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace. Maduro podle USA stojí v čele obchodu s drogami a Washington jej po předloňských volbách, v nichž se domáhala vítězství opozice a režim nezveřejnil konečné výsledky, neuznává za prezidenta. Trump Madura opakovaně vyzval, aby se vzdal úřadu.

