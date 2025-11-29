Vzdušný prostor nad Venezuelou bude uzavřen, varoval Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že vzdušný prostor nad Venezuelou a jejím okolí bude zcela uzavřen. „Všechny letecké společnosti, piloti, obchodníci s drogami a s lidmi, berte prosím na vědomí, že vzdušný prostor nad a okolo Venezuely bude úplně uzavřen,“ napsal na síti Truth Social.
Minulý týden americký Federální úřad pro letectví (FAA) varoval velké letecké společnosti před potenciálně nebezpečnou situací při letech nad Venezuelou kvůli „zhoršující se bezpečnostní situaci a zvýšené vojenské aktivitě v zemi a jejím okolí“, připomněla agentura Reuters.
