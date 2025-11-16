Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Podle sdělení amerického námořnictva se připojí k flotile, která má za úkol bojovat v oblasti proti zločineckým skupinám. Venezuela považuje silnou vojenskou přítomnost Spojených států v Karibiku za zastrašování, napětí mezi oběma zeměmi narůstá. Informovala o tom dnes agentura DPA.

Přesun letadlové lodi ze Středomoří do Karibiku podle amerických ozbrojených sil potvrzuje odhodlání, s jakým USA brání svou vlastní bezpečnost. Letadlová loď už před několika dny dorazila do širší oblasti odpovědnosti Jižního velitelství americké armády, která zahrnuje Karibské moře a vody sousedící se Střední a Jižní Amerikou.

Venezuela rozmístila tisíce raket, ruské zbraně ale na USA nestačí
Venezuelští mariňáci na cvičení v Kaliningradu v roce 2019

Americký ministr obrany Pete Hegseth následně oznámil zahájení vojenské operace Jižní kopí (Southern Spear). Konkrétní akce ani místo této operace Hegseth, kterého vláda prezidenta Donalda Trumpa nyní označuje jako ministra války, nesdělil.

USA začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později zaútočily i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.

USA dle Trumpa nepůjdou do války s Venezuelou
Prezident USA Donald Trump

Pentagon již dříve potvrdil, že do začátku tohoto týdne armáda provedla 20 útoků, při nichž zahynulo celkem 79 lidí. Postup USA vyvolává mezinárodní kritiku. OSN vyzvala americkou vládu ke zdrženlivosti. Americká vláda obviňuje gangy, které podle ní pocházejí také z Venezuely.

Autoritářský venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Viní ho z vazeb na obchod s drogami a zločinecké skupiny, což levicový vůdce popírá.

USA opět udeřily na loď v Karibiku, zemřeli tři lidé
Loď amerického námořnictva, ilustrační snímek

Výběr redakce

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy

21:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Polsko upravilo podporu pro ukrajinské uprchlíky

Polsko upravilo podporu pro ukrajinské uprchlíky

před 2 hhodinami
V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

14:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami
V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

18:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

před 6 hhodinami
Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

08:45Aktualizovánopřed 8 hhodinami
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

11:48Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V prezidentských volbách v Chile vede levicová kandidátka Jaraová

V prezidentských volbách v Chile podle průběžných výsledků vede levicová politička Jeannette Jaraová. Těsně ji následuje pravicový kandidát José Antonio Kast, uvedl deník El País s odvoláním na sčítání volební komise. Očekává se ale, že nezíská přes 50 procent hlasů a nová hlava státu vzejde až ze druhého kola volby. Téměř 16 milionu voličů v neděli rozhodovalo také o novém složení Sněmovny poslankyň a poslanců a poloviny horní komory parlamentu. Volební místnosti se uzavřely v 18:00 místního času (22:00 SEČ).
01:03Aktualizovánopřed 6 mminutami

Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku

Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Podle sdělení amerického námořnictva se připojí k flotile, která má za úkol bojovat v oblasti proti zločineckým skupinám. Venezuela považuje silnou vojenskou přítomnost Spojených států v Karibiku za zastrašování, napětí mezi oběma zeměmi narůstá. Informovala o tom dnes agentura DPA.
před 1 hhodinou

Polsko upravilo podporu pro ukrajinské uprchlíky

V Polsku se mění podpora ukrajinským uprchlíkům. V zemi s 37 miliony obyvatel jich žije přes milion. Od listopadu pro ně platí nová pravidla. Nově mají například nárok na sociální dávky, pouze pokud pracují. To se podařilo 78 procentům Ukrajinců, kteří tak významně přispívají místní ekonomice.
před 2 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probírali povolenky ETS 2

V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda a europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) o emisních povolenkách ETS 2 nebo o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
08:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

Nejméně 32 horníků zahynulo v sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole na jihovýchodě Konga, informovala agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Bilance se může zvýšit.
18:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu, informuje list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám tamních politických představitelů. Trump tento krok odůvodnil vysokou kriminalitou.
před 6 hhodinami

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, zdůraznil v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.
08:45Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Desítky tisíc Filipínců v Manile vyšly do ulic demonstrovat kvůli rozsáhlému korupčnímu skandálu, který se týká nekvalitně provedených či nerealizovaných projektů protipovodňové ochrany. AP píše, že protestů se celkem účastní stovky tisíc lidí a že jde o dosud největší akci týkající se této kauzy, do níž jsou zapleteni vlivní členové parlamentu a vysoce postavení vládní úředníci.
před 10 hhodinami
Načítání...