Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku

Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Podle sdělení amerického námořnictva se připojí k flotile, která má za úkol bojovat v oblasti proti zločineckým skupinám. Venezuela považuje silnou vojenskou přítomnost Spojených států v Karibiku za zastrašování, napětí mezi oběma zeměmi narůstá. Informovala o tom dnes agentura DPA.
Přesun letadlové lodi ze Středomoří do Karibiku podle amerických ozbrojených sil potvrzuje odhodlání, s jakým USA brání svou vlastní bezpečnost. Letadlová loď už před několika dny dorazila do širší oblasti odpovědnosti Jižního velitelství americké armády, která zahrnuje Karibské moře a vody sousedící se Střední a Jižní Amerikou.
Americký ministr obrany Pete Hegseth následně oznámil zahájení vojenské operace Jižní kopí (Southern Spear). Konkrétní akce ani místo této operace Hegseth, kterého vláda prezidenta Donalda Trumpa nyní označuje jako ministra války, nesdělil.
USA začátkem září zahájily v mezinárodních vodách Karibského moře cílené údery proti lodím, jejichž posádky podle nich pašují drogy. Později zaútočily i na plavidla v Tichém oceánu. Americký prezident Donald Trump útoky ospravedlňuje tím, že Spojené státy jsou podle něj v „ozbrojeném konfliktu“ s drogovými kartely, které Washington označuje za zahraniční teroristické organizace.
Pentagon již dříve potvrdil, že do začátku tohoto týdne armáda provedla 20 útoků, při nichž zahynulo celkem 79 lidí. Postup USA vyvolává mezinárodní kritiku. OSN vyzvala americkou vládu ke zdrženlivosti. Americká vláda obviňuje gangy, které podle ní pocházejí také z Venezuely.
Autoritářský venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že navyšování vojenské síly USA má za cíl ho svrhnout. Washington v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k Madurově zatčení na 50 milionů dolarů (více než miliarda korun). Viní ho z vazeb na obchod s drogami a zločinecké skupiny, což levicový vůdce popírá.