Turecký opozičník Demirtaş byl potrestán dalšími sedmnácti měsíci vězení

Kurdský opoziční politik Selahattin Demirtaş, který je od roku 2016 v tureckém vězení, byl odsouzen k dalším sedmnácti měsícům za urážku prezidenta. S odvoláním na právníka vězněného muže to napsala agentura AFP. Dvaapadesátiletý Demirtaş, který je ve věznici v Edirne na severozápadě Turecka, byl nově odsouzen k jednomu roku, pěti měsícům a patnácti dnům vězení za urážku prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Podle advokáta několik obvinění z urážky, týkajících se projevů starých nejméně deset let, bylo sloučeno do jedné obžaloby. Soud podle něj odmítl poskytnout dostatečnou lhůtu na přípravu obhajoby a spěchal s vynesením rozsudku.
„Soud rozhodl rychle, protože se obával promlčení. Vydat verdikt založený na tomto odůvodnění před ukončením vyšetřování je však z právního hlediska nesprávné,“ dodal právní zástupce, který chce podat odvolání.
„Odmítáme uvěznění našeho váženého přítele Selahattina Demirtaşe pod záminkou urážky prezidenta a toto rozhodnutí neuznáváme. Taková soudní rozhodnutí ohrožují naději na trvalý mír, protože prohlubují nespravedlnost,“ reagoval jeden z předsedů prokurdské strany DEM Tuncer Bakirhan.
Sám Demirtaş se jednání nezúčastnil, protože soudce jeho žádost o účast podle médií zamítl z bezpečnostních důvodů. Není to poprvé, co byl opozičník odsouzen za urážku hlavy státu, v roce 2021 dostal tři a půl roku vězení za kritiku postupu vlády při incidentu, při němž turecké letectvo v roce 2015 sestřelilo nad syrskou hranicí ruské vojenské letadlo.
Demirtaş, který kandidoval v prezidentských volbách v letech 2014 a 2018 proti Erdoganovi, skončil v cele v roce 2016, kdy mu byla na základě zákona prosazeného vládní stranou AKP odebrána poslanecká imunita. Ankara ho viní z napojení na zakázanou Stranou kurdských pracujících (PKK). Už v době, kdy byl ve vazbě, byl opoziční politik v roce 2018 odsouzen v jiné kauze na téměř pět let vězení za teroristickou propagandu, jíž se podle justice dopustil v jednom z veřejných vystoupení.
Kurdská opozice vyzvala k jeho propuštění na začátku listopadu po rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ECHR), který zamítl turecké námitky proti svému dřívějšímu rozhodnutí nařizujícímu politika propustit. Rozhodnutí ECHR jsou pro Turecko závazná, Ankara však v minulosti opakovaně čelila kritice, že nedodržuje verdikty štrasburského soudu.