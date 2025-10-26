Strana kurdských pracujících stahuje své jednotky z Turecka

Organizace Strana kurdských pracujících (PKK), která čtyři desetiletí vedla ozbrojený boj s tureckou armádou za práva Kurdů a letos v květnu oznámila ukončení své činnosti, uvedla, že stahuje všechny své jednotky z Turecka na sever Iráku. Informovala o tom v neděli kurdská tisková agentura Firat (ANF).
Kurdské sdružení spolu s bývalými bojovníky PKK v neděli při ceremoniálu v severním Iráku zároveň vyzvalo tureckou vládu, aby přijala nezbytná právní opatření k pokračování mírového procesu a umožnila jejím aktivistům integraci do politického života.
„Praxe nepochybně ukáže účinnost těchto jednostranných kroků, které jsme dosud podnikli. Symbolické praktické kroky, které jsme udělali, však opět dokazují odhodlání a jasný postoj PKK k realizaci usnesení svého 12. sjezdu,“ uvádí se v prohlášení kurdské organizace podle ANF.
Na 12. sjezdu letos v květnu PKK oznámila ukončení ozbrojeného boje proti tureckému státu a rozpuštění svých organizačních struktur. Už v březnu vyhlásila PKK příměří poté, co ji k tomu vyzval její historický vůdce Abdullah Öcalan, který je od roku 1999 za vlastizradu ve vězení na tureckém ostrůvku Imrali v Marmarském moři. Letos v červenci pak skupina bojovníků PKK na severu Iráku v provincii Sulajmáníja symbolicky spálila své zbraně.
Levicová militantní PKK, kterou posléze označily za teroristickou organizaci Turecko, USA či EU, byla založena v roce 1978 a od 80. let vedla ozbrojený boj proti tureckému režimu za práva Kurdů, kteří tvoří asi pětinu z 85 milionů obyvatel Turecka a v zemi jsou dlouhodobě diskriminováni.
Původně bojovala za nezávislý Kurdistán, posléze se ale její cíl změnil na požadavek autonomie. Konflikt si vyžádal na 45 tisíc obětí.
Řadu let se boje odehrávaly hlavně na jihovýchodě Turecka, kde žije početná kurdská menšina, později se přesunuly do autonomního regionu Kurdistán v severním Iráku, kde Ankara už řadu let provádí letecké a pozemní operace.
Turecko také od roku 2016 provedlo několik vojenských invazí na sever Sýrie, kde za občanské války vznikla de facto kurdská autonomie a kde Ankara s místními povstalci bojuje proti kurdským milicím, které považuje za spojence PKK.