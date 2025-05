Strana kurdských pracujících oznámila ukončení ozbrojeného boje proti Turecku

Strana kurdských pracujících (PKK) se rozhodla ukončit ozbrojený boj proti Turecku a rozpustit se, napsala v pondělí podle agentury Reuters tisková agentura Firat, která je blízká PKK. Strana, která proti tureckému státu bojovala několik desítek let, uvedla, že její historická mise byla ukončena a že kurdsko-turecké vztahy se musí změnit.

„PKK naplnila své historické poslání,“ napsala strana v prohlášení. Dodala, že její boj přispěl k tomu, aby otázku postavení Kurdů v Turecku a dalších státech bylo možné řešit za použití demokratických prostředků. PKK věří, že kurdské politické strany splní své povinnosti při rozvoji kurdské demokracie a zajištění vzniku kurdského demokratického národa, zdůraznila dále ve zveřejněném prohlášení.

„Situace se změnila. Důvody, kvůli kterým se bojovalo předchozích čtyřicet let, opadly a kurdská menšina má v Turecku takové politické zastoupení, že se PKK rozhodla přesunout boj za kurdská práva na politickou rovinu,“ okomentovala situaci analytička Asociace pro mezinárodní otázky z katedry Blízkého východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Karolína Lahučká.

„Určitě to není o tom, že by PKK byla jednotná. Už teď se čekalo, jestli nedojde k nějakému vnitřnímu boji, protože samozřejmě mezi nimi jsou lidé, kteří chtějí bojovat dál,“ míní odbornice, podle které ale rozhodnutí o rozpuštění a ukončení ozbrojeného boje neučinil jeden člověk. „Je to rozhodnutí více lidí,“ dodala Lahučká.