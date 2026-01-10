Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS). Informovala o tom agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit.
„Dnešní (sobotní) údery byly zaměřeny na ISIS v celé Sýrii,“ uvedlo americké ústřední velení v prohlášení. Dodalo, že údery byly provedeny brzy odpoledne amerického východního času.
Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s deseti miliony obyvatel. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se pak stal vůdce povstalců Ahmad Šará, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.
Sýrie koncem minulého roku oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy teroristické organizace.
Sýrie je aktuálně neklidnou zemí i kvůli napětí mezi syrskou vládou a menšinovými Kurdy. Syrská armáda v sobotu oznámila, že dokončila zátah proti poslední kurdské baště v Halabu (Aleppu) a zastavila veškeré vojenské operace. Kurdské síly obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely a prohlásily, že pokračují v boji.