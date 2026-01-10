Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát


před 44 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS). Informovala o tom agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit.

„Dnešní (sobotní) údery byly zaměřeny na ISIS v celé Sýrii,“ uvedlo americké ústřední velení v prohlášení. Dodalo, že údery byly provedeny brzy odpoledne amerického východního času.

Spojené státy mají rozmístěné vojáky v severovýchodní Sýrii v rámci boje proti IS, který v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s deseti miliony obyvatel. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.

Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se pak stal vůdce povstalců Ahmad Šará, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.

Sýrie oslavila rok od pádu Asada i vojenskými přehlídkami
Lidé v Damašku oslavují 1. výročí pádu Bašára Asada

Sýrie koncem minulého roku oznámila, že podepsala dohodu o politické spolupráci s koalicí vedenou USA proti IS. Koalice vedená USA, často za účasti syrských bezpečnostních sil, v posledních měsících provádí v Sýrii letecké údery i pozemní operace zaměřené na členy teroristické organizace.

Sýrie je aktuálně neklidnou zemí i kvůli napětí mezi syrskou vládou a menšinovými Kurdy. Syrská armáda v sobotu oznámila, že dokončila zátah proti poslední kurdské baště v Halabu (Aleppu) a zastavila veškeré vojenské operace. Kurdské síly obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely a prohlásily, že pokračují v boji.

Syrská armáda tvrdí, že dokončila boje ve čtvrti Aleppa. Kurdové to popřeli
Severosyrské Aleppo na snímku z 9. ledna

Výběr redakce

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

V jeskyni v Moravském krasu byl zraněn muž

15:51Aktualizovánopřed 11 mminutami
Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami
Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

před 1 hhodinou
Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

Sníh komplikuje dostavbu Dvoreckého mostu v Praze

před 2 hhodinami
Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

před 3 hhodinami
Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

Sněhová situace přeje lyžařům a běžkařům

před 3 hhodinami
Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

Vrcholí jednání o platech ve veřejné sféře. Nyní už s novou vládou

před 4 hhodinami
Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku

Politici rozdmýchávají nenávist, říká Ukrajinka žijící v Česku

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v Íránu pokračují protirežimní protesty, píše agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zároveň vyjádřil íránskému lidu podporu USA. Server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) píše, že v zemi je stále blokován internet. Další zdroje hovoří i o odříznutí od telefonního spojení. Protivládní protesty si po dvou týdnech podle AP vyžádaly nejméně 65 obětí. Podporu demonstrantům vyjádřila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.
11:01Aktualizovánopřed 22 mminutami

Americká armáda provedla údery napříč Sýrií, cílem byl Islámský stát

Americká armáda oznámila, že v sobotu napříč Sýrií provedla několik úderů zaměřených na teroristickou organizaci Islámský stát (IS nebo ISIS). Informovala o tom agentura Reuters. Armáda nesdělila, zda byl při úderech někdo zabit.
před 44 mminutami

Do americké operace ve Venezuele se zapojilo 150 armádních strojů

Do americké akce ve Venezuele, při které byl zadržen tamní autoritář Nicolás Maduro se svou manželkou, se zapojilo 150 strojů amerického letectva, námořnictva i námořní pěchoty. Krytí pro vrtulníky operující blíže nad zemí poskytovaly neviditelné stíhačky F-22 Raptor a F-35. Podporu zajišťovaly i letouny včasného varování E-2 Hawkeye nebo bombardér B-1B Lancer. Z vrtulníků se do operace zapojily bojové verze větších strojů MH-47, bitevní vrtulníky Apache, menší MH-6M zvané Little Bird nebo Černé jestřáby v různých variantách. Vojenskými stroji zapojenými do akce se zabývala Zóna ČT24.
před 1 hhodinou

Nobelova cena za mír je nepřenosná, upozornil Norský Nobelův institut

Nobelovu cenu za mír nelze převést na jinou osobu nebo ji s ní sdílet ani ji nelze nikomu odejmout, upozornily v sobotu Norský Nobelův institut a Norský Nobelův výbor. Uvedly to v souvislosti se záměrem loni oceněné venezuelské opoziční lídryně Maríe Coriny Machadové přenechat cenu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.
před 3 hhodinami

Kyjev byl dočasně bez vody a tepla. Výpadky hlásí i další části Ukrajiny a Ruska

Části Ukrajiny i Ruska jsou bez elektřiny, mezi nimi byla asi hodinu také celá ukrajinská metropole. Kyjevskou elektrickou soustavu podle úřadů odstavili kvůli nutným opravám po předchozích masivních útocích. Moskva během noci a v sobotu přes den útočila na několika místech uvnitř Ukrajiny, kde zabila či zranila několik obyvatel, informují ukrajinské zdroje. Trosky z ukrajinského dronu zase způsobily požár ve skladu pohonných hmot na jihu ruské Volgogradské oblasti.
před 11 hhodinami

„Slova přímo z ruské propagandy,“ říká k Turkovým výrokům v Kyjevě Gregorová

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v pátek navštívil Ukrajinu. Doprovázel ho také poslanec za Motoristy Filip Turek, který prohlásil, že za válku může mimo jiné zahraniční politika supervelmocí a úvahy o rozšiřování NATO. „Petr Macinka mě překvapil některými výroky pozitivně,“ uvedla v Událostech, komentářích europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Nicméně Turek do toho hodil Petru Macinkovi vidle svými nepřijatelnými výroky ruské propagandy o vlivu NATO na začátek války,“ dodala. Podle poslance Radka Kotena (SPD) se chtěl Macinka při návštěvě Ukrajiny mimo jiné dozvědět, v jaké fázi jsou vyjednávání o míru. Debatou provázel Lukáš Dolanský.
před 12 hhodinami

Syrská armáda tvrdí, že dokončila boje ve čtvrti Aleppa. Kurdové to popřeli

Syrská armáda oznámila, že v jedné ze dvou čtvrtí Aleppa dokončila to, co označila za komplexní bezpečnostní operaci. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v severosyrském městě od úterý bojují, však krátce nato podle agentury Reuters obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely. V pátek armáda obyvatele čtvrti vyzvala, aby opustili několik pozic, které následně hodlala bombardovat.
před 14 hhodinami

Nevolit je nebezpečné. Junta v Myanmaru zvyšuje tlak

V Myanmaru se v neděli koná druhá fáze parlamentních „voleb“. Ze země sužované občanskou válkou přicházejí zprávy o zastrašování obyvatel vojenskou juntou, která zavedla až trest smrti za narušování hlasování. Myanmar čelí pět let od puče hluboké humanitární krizi, kterou umocnily škrty v zahraniční pomoci. Podle expertů ale „volby“ situaci nezlepší a režim je využije k upevnění moci a dalším represím.
před 16 hhodinami
Načítání...