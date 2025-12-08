Sýrie slaví rok od pádu Asada i vojenskou přehlídkou

Sýrie slaví první výročí pádu diktatury Bašára Asada. Ta se po 24 letech bleskově zhroutila během povstalecké ofenzivy. Lidé se scházejí na náměstích, v Damašku se konala vojenská přehlídka. Dočasný prezident Ahmad Šará slibuje obnovit „silnou“ Sýrii. Kurdy vedené Syrské demokratické síly (SDF) zdůraznily potřebu sjednocení.
Syrská pošta vydala u příležitosti oslav prvního výročí pádu Asadova režimu pět speciálních známek a pamětní kartu, informovala tisková agentura SANA. Zboží se začne prodávat od úterý na pobočkách po celé zemi.
Sýrii i rok po svržení diktatury sužuje sektářské násilí a země zůstává do značné míry rozdělená. Kurdy vedené síly SDF obyvatelům poblahopřály k výročí a zároveň zdůraznily potřebu sjednocení, píše al-Džazíra. „Pád režimu je historickou příležitostí pro všechny Syřany k obnově jejich vlasti na nových základech,“ uvedly SDF v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.
„Další fáze vyžaduje zahájení skutečného a inkluzivního národního dialogu, bez vyloučení a unilateralismu, a vytvoření nové společenské smlouvy, která zaručí práva, svobody a rovnost,“ dodaly síly, jež pomáhaly s pomocí USA porazit teroristy z Islámského státu. Podle SDF současný režim stále používá rozdělující rétoriku podobným způsobem jako minulý režim.
V říjnu syrská vláda vyhlásila příměří mezi svými bezpečnostními silami a kurdskými bojovníky poté, co obnovené střety ohrozily březnovou dohodu o začlenění SDF do státních institucí. SDF nadále kontroluje části severovýchodní Sýrie.
Překvapivě rychlá ofenziva
Brutální občanská válka v Sýrii trvala třináct let, Asadovu režimu pomohlo udržovat moc vojenskou intervencí Rusko. Loni v listopadu zahájili povstalci pod vedením sunnitského islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám na severozápadě země úspěšnou ofenzivu, při níž téměř bez odporu dobyli města Aleppo, Hamá či Homs. Přesně před rokem pak skončila vláda dynastie Asadů, která začala v roce 1971.
Represe Asadova režimu připravily o život desítky tisíc lidí. Jejich příbuzní se s následky potýkají i rok po převratu, jelikož dodnes nemají o řadě zajatců informace. Podle odhadů syrské Národní komise pro pohřešované osoby ve věznicích beze stopy zmizelo 150 tisíc lidí.
Sýrie má už řadu měsíců novou dočasnou ústavu i vládu. V čele země stanul Šará jako prozatímní prezident. Nedávno se uskutečnily nepřímé volby do parlamentu, země je ale stále v období přechodu.
Damašku se podařilo přesvědčit Západ o svém úsilí vybudovat novou Sýrii, a ten tak postupně ruší tvrdé sankce z dob Asada a navazuje se Sýrií opět diplomatické styky. Stabilizovat a obnovit zemi, stejně jako konfliktem zdevastovanou ekonomiku, ale potrvá mnoho let.
