Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Napříč Srbskem vyrostlo pět set petičních stánků. Studentské hnutí odporu je postavilo v celkem padesáti městech, od kroku si slibuje zisk co největší podpory pro vypsání předčasných voleb. Mladí – a spolu s nimi ti, které dokázali přesvědčit – protestují od loňského listopadu proti korupci a nepotismu vlády Aleksandara Vučiče. Ten nejdřív jako premiér a nyní jako prezident stojí v čele země jedenáct let.
Pochody či shromáždění vystřídaly v sedmimilionovém Srbsku petiční stánky. Studentské hnutí, které už čtrnáct měsíců protestuje proti srbské vládě, mění taktiku. Nově chce svůj požadavek na vypsání předčasných voleb podpořit konkrétními čísly lidové podpory.
„Tyto nové formy protestu potvrzují to, čemu věřím už dlouho – že toto studentské hnutí nelze srovnávat s předchozími způsoby boje proti této vládě,“ říká srbský herec Tihomir Stanič. Podle profesora z Bělehradské univerzity Aleksandara Baucala by volby mohly být příští rok. „A čím později budou vypsány, tím spíš vláda padne,“ dodává.
Studentské protesty vyvolalo zřícení přístřešku nově zrekonstruovaného nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024. V troskách tehdy zahynulo šestnáct lidí. Mladí lidé z katastrofy viní obludnou korupci spojenou s prezidentem Aleksandarem Vučičem. Jejich odpor později umocnilo policejní násilí i fyzické útoky stoupenců vlády.
Represe bezpečnostních složek
„Jsem tady, protože je to přesně rok, co sem přišli Vučičovi rváči a zbili studenty Fakulty dramatického umění,“ popsal srbský student Mihajlo Lovrinčevič. Studenti od začátku zvolili strategii skupinového vedení. Vláda tím pádem nemá možnost zatýkat jednotlivé lídry. Represe proto směřuje na sympatizanty opozice včetně vyhazování studentů a pedagogů z vysokých škol.
„Uvidíte, že jednoho dne toho budou litovat. Budou litovat každého zlého slova, které řekli každému, kdo má jiný názor než oni,“ tvrdí předseda vládní Srbské progresivní strany a bývalý premiér Miloš Vučevič.
Původní cíle protestů – potrestání viníků tragédie v Novém Sadu, osvobození zatčených demonstrantů a odsouzení násilí – se nepodařilo naplnit. V posledních měsících proto přišel nový radikální požadavek – vypsání voleb. To ale režim prezidenta Vučiče odmítá. V řádném termínu se mají konat koncem prosince 2027.