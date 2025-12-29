Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Pokračující protesty v Srbsku
Zdroj: ČT24

Napříč Srbskem vyrostlo pět set petičních stánků. Studentské hnutí odporu je postavilo v celkem padesáti městech, od kroku si slibuje zisk co největší podpory pro vypsání předčasných voleb. Mladí – a spolu s nimi ti, které dokázali přesvědčit – protestují od loňského listopadu proti korupci a nepotismu vlády Aleksandara Vučiče. Ten nejdřív jako premiér a nyní jako prezident stojí v čele země jedenáct let.

Pochody či shromáždění vystřídaly v sedmimilionovém Srbsku petiční stánky. Studentské hnutí, které už čtrnáct měsíců protestuje proti srbské vládě, mění taktiku. Nově chce svůj požadavek na vypsání předčasných voleb podpořit konkrétními čísly lidové podpory.

Srbská policie opět rozháněla protesty, Vučić hrozí tvrdými tresty
Demonstranti házejí kameny směrem ke kancelářím vládnoucí Srbské pokrokové strany v Bělehradě

„Tyto nové formy protestu potvrzují to, čemu věřím už dlouho – že toto studentské hnutí nelze srovnávat s předchozími způsoby boje proti této vládě,“ říká srbský herec Tihomir Stanič. Podle profesora z Bělehradské univerzity Aleksandara Baucala by volby mohly být příští rok. „A čím později budou vypsány, tím spíš vláda padne,“ dodává.

Studentské protesty vyvolalo zřícení přístřešku nově zrekonstruovaného nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024. V troskách tehdy zahynulo šestnáct lidí. Mladí lidé z katastrofy viní obludnou korupci spojenou s prezidentem Aleksandarem Vučičem. Jejich odpor později umocnilo policejní násilí i fyzické útoky stoupenců vlády.

Desetitisíce Srbů uctily oběti tragédie v Novém Sadu
Srbové si připomínají smrt šestnácti lidí v Novém Sadu

Represe bezpečnostních složek

„Jsem tady, protože je to přesně rok, co sem přišli Vučičovi rváči a zbili studenty Fakulty dramatického umění,“ popsal srbský student Mihajlo Lovrinčevič. Studenti od začátku zvolili strategii skupinového vedení. Vláda tím pádem nemá možnost zatýkat jednotlivé lídry. Represe proto směřuje na sympatizanty opozice včetně vyhazování studentů a pedagogů z vysokých škol.

„Uvidíte, že jednoho dne toho budou litovat. Budou litovat každého zlého slova, které řekli každému, kdo má jiný názor než oni,“ tvrdí předseda vládní Srbské progresivní strany a bývalý premiér Miloš Vučevič.

Původní cíle protestů – potrestání viníků tragédie v Novém Sadu, osvobození zatčených demonstrantů a odsouzení násilí – se nepodařilo naplnit. V posledních měsících proto přišel nový radikální požadavek – vypsání voleb. To ale režim prezidenta Vučiče odmítá. V řádném termínu se mají konat koncem prosince 2027.

Vučić se omluvil studentům za urážky
Aleksandar Vučić

Výběr redakce

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

před 31 mminutami
V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

06:22Aktualizovánopřed 59 mminutami
Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou
Domovy pro seniory mohou od ledna zdražit, už teď musí klienty odmítat

Domovy pro seniory mohou od ledna zdražit, už teď musí klienty odmítat

před 1 hhodinou
Elektřina řadě lidí zlevní. I díky převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát

Elektřina řadě lidí zlevní. I díky převodu plateb za obnovitelné zdroje na stát

před 2 hhodinami
V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení

Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V cestě k zastavení ruské války na Ukrajině nastal pokrok, míní von der Leyenová

Na jednání prezidenta USA Donalda Trumpa s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským o podmínkách možného zastavení ruské války proti Ukrajině nastal pokrok, uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Trump, Zelenskyj i francouzský prezident Emmanuel Macron zmínili posun v otázce bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou Ukrajinu.
00:42Aktualizovánopřed 1 mminutou

Srbské studentské hnutí usiluje o předčasné volby

Napříč Srbskem vyrostlo pět set petičních stánků. Studentské hnutí odporu je postavilo v celkem padesáti městech, od kroku si slibuje zisk co největší podpory pro vypsání předčasných voleb. Mladí – a spolu s nimi ti, které dokázali přesvědčit – protestují od loňského listopadu proti korupci a nepotismu vlády Aleksandara Vučiče. Ten nejdřív jako premiér a nyní jako prezident stojí v čele země jedenáct let.
před 31 mminutami

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

Po sečtení 99 procent odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledů získal podporu 49,3 procenta voličů. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.
06:22Aktualizovánopřed 59 mminutami

Čína oznámila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchajwanská prezidentská kancelář už vyzvala Čínu k „racionálnímu jednání, zdrženlivosti a okamžitému ukončení nezodpovědných provokací“.
03:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle Trumpa výrazně přiblížila

Možná mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou se podle šéfa Bílého domu Donalda Trumpa výrazně přiblížila. Nedělní jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve své floridské rezidenci Mar-a-Lago označil za báječná a uvedl také, že vedl dobrý rozhovor s evropskými představiteli. Podle Trumpa na cestě k mírovému ujednání zůstávají jeden či dva palčivé body. Ukrajina se od února 2022 brání plnohodnotné ruské invazi.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

V Sýrii propukly protesty alavitů. Vládní síly zabily dva lidi, píše AFP

V několika syrských městech vyšly do ulic tisíce příslušníků alavitské menšiny poté, co při pátečním teroristickém útoku na alavitskou mešitu ve městě Homs zahynulo osm lidí. Protestující se na mnoha místech střetli se svými odpůrci ze sunnitské většiny, kteří podporují vládu vedenou bývalými islamistickými povstalci. Vládní síly při rozhánění davů zabily dva lidi, napsala v neděli agentura AFP s odvoláním na Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Podle odhadu výsledků zvítězila v kosovských volbách vládnoucí strana Sebeurčení

Lidé v Kosovu v nedělních předčasných parlamentních volbách rozhodovali o novém vedení země. Podle bleskového průzkumu provedeného televizní stanicí Dukagjini zvítězilo hnutí Sebeurčení, které vyhrálo i předchozí volby, ale ani na druhý pokus nesestavilo vládu. Prezidentka Vjosa Osmaniová proto vyhlásila nový termín voleb právě na konec prosince. Kosovo nemá funkční parlament od února a balkánská země doufá, že nové volby vyřeší patovou situaci, napsal už dříve web Deutsche Welle.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Zemřela francouzská filmová legenda Brigitte Bardotová

Zemřela francouzská herečka a filmová ikona Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let, uvedla v neděli dopoledne agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V nedávné době se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici. Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes dvacet let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči o ně.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Načítání...