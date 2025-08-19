Policie v srbském Bělehradu v pondělí opět rozehnala tisíce protivládních demonstrantů, informovala v úterý agentura AP. Srbský prezident Aleksandar Vučić v reakci pohrozil protestujícím tvrdými tresty.
Srbská policie opět rozháněla protesty, Vučić hrozí tvrdými tresty
Protest v centru hlavního města byl podle agentur z počátku poklidný, dokud se z průvodu demonstrantů neodpojila skupina lidí, kteří házeli kameny na kanceláře vládnoucí Srbské pokrokové strany (SNS), kde rozbili okna.
Krátce poté pořádková policie s obrněnými vozy začala dav rozhánět, což vyvolalo paniku a nekoordinovaný útěk. Agentura AP uvedla, že prezident Vučić vystoupil v poškozené budově, kde demonstranty označil za teroristy. Slíbil také občanům, že budou brzy „tohoto teroru a zla zbaveni“.
Protesty se vyostřují
Srbský prezident už v neděli oznámil tvrdá opatření. Účastníci protestů chtějí ukázat na rostoucí autokracii v zemi. V pondělí Vučić prohlásil, že demonstrace vůči jeho vládě jsou organizované Západem a snaží se o zničení Srbska. „Naše země je ve velkém nebezpečí. Ohrožují naše hodnoty a normální život každého jednotlivce,“ citovala tvrzení srbského prezidenta agentura AP.
Toto prohlášení přišlo v reakci trvající střety demonstrantů s policií, které eskalovaly v pátek večer, kdy protestující na severu země zapálili kancelářskou budovu patřící vládnoucí SNS. Vučić zatím nespecifikoval, jaký druh odpovědi na protesty zvolí.
Podle AP bylo v uplynulých dnech již zadrženo několik lidí. Několik osob bylo také zraněno při střetu s policií, kterou demonstranti viní z použití nadměrné síly a zneužití pravomocí.
Nepokoje v zemi začaly před devíti měsíci poté, co na vlakovém nádraží v Novém Sadu spadl betonový přístřešek a zabil šestnáct lidí. Protestující viní z neštěstí státní úředníky a korupci při zadávání veřejných zakázek. Samotný prezident Vučić čelí kritice za omezování demokratických svobod. Agentura AP uvedla, že v posledních týdnech se protivládní protesty začínají vyostřovat.
Srbsko usiluje o členství v Evropské unii, ale prezident Vučić udržuje silné vazby s Ruskem a Čínou, napsala AP.