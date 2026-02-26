Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události: Léčebné konopí pomáhá, naráží však na nepružnou legislativu
Zdroj: ČT24

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nechce, aby lidé chodili za užívání konopí do vězení. Označil jeho dekriminalizaci na semináři v Poslanecké sněmovně za svou absolutní prioritu. Od loňského dubna sice platí aspoň pro jeho léčebnou variantu volnější pravidla, předepisovat ho mohou i praktici, kteří o to požádají. Přesto však některé pacientské organizace i zástupci lékařů požadují míň administrativy a jednodušší pravidla. Případné změny by měly vést k tomu, aby víc lidí mohlo legálně užívat léčebné konopí.

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA) se věnuje pěstování léčebného konopí. Tamní pěstírna sklidí za zhruba tři týdny dvě stě rostlin. „Je to varianta s vyrovnaným poměrem THC a CBD, takže je to jakousi novinkou pro naše pacienty. Bude se jmenovat Johann, protože jsme nedaleko Mendelova náměstí a Gregor Johann Mendel jakožto otec genetiky, tak na toho nesmíme zapomínat,“ vysvětluje vědoucí pěstírny a předseda sněmovního podvýboru pro léčebné konopí Václav Trojan (ANO).

Konopí z FNUSA poslouží pacientům s chronickou bolestí, třeba těm, které trápí revma, artritida nebo rakovina. „Konopí nám pomáhá. Buď samo už léčí bolest dostatečně, anebo nám pomáhá nedostávat se na vysoké dávky u ostatních léků,“ přibližuje přínos konopí vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti FNUSA Radovan Hřib.

Lékárny vydaly loni rekordní množství léčebného konopí
Ilustrační foto

Pacienti volají po volnější regulaci, politici jsou proti

Konopí z pěstírny následně putuje do oddělení přípravy nemocniční lékárny FNUSA. Aktuální nadprodukce rostlin navíc umožní, aby se dostalo přes distributory i do dalších lékáren. Vyzvednout si ho můžou pacienti s vybranými diagnózami na recept od některých lékařů.

Od loňského roku mohou kromě specialistů předepisovat konopí také praktičtí lékaři, licenci již má 257 z nich. Neurologové mají dalších 226 oprávnění a paliatici 107. Algeziologové, tedy lékaři se specializací na bolest, drží 110 licencí. Celkově může konopí předepisovat 806 lékařů.

Ti loni vystavili 54 700 receptů na léčebné konopí 46 tisícům pacientů. Průměrně si ho v lékárně vyzvedlo podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv 3800 odběratelů měsíčně. Konopí ale podle výzkumů užívají v Česku ze zdravotních důvodů statisíce lidí, většinou nelegálně.

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů
Ilustrační foto

„Budeme i nadále navrhovat, aby došlo ke zrušení ať už specializačních omezení, tedy to, jak který lékař může předepsat, s jakou odborností, tak i těch indikačních,“ přimlouvá se za změny předseda pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC Pavel Kubů.

Další organizace dokonce navrhují možnost užívat konopí s nízkým obsahem THC i bez receptu.

„Jsem přesvědčen o tom, že to má zůstat v rukou lékaře, který má posoudit zdravotní stav, jestli pro něj tato léčba je vhodná. Existuje i úhrada z veřejného zdravotního pojištění, takže si myslím, že v tomto se ten systém posunul poměrně výrazně,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

„My jsme v minulém období dokonce uvolnili vyhlášku, takže předepisovat konopí mohou praktičtí lékaři, což je ta nejširší síla v českém zdravotním systému. Nevím, kam jinam bychom to ještě uvolňovali,“ nesouhlasí s dalším rozvolněním bývalý náměstek ministra zdravotnictví a člen sněmovního zdravotního výboru Václav Pláteník (KDU-ČSL).

Konopí může předepisovat stále více praktiků, stěžují si ale na složitý proces
Marihuana

Změny v přístupu ke konopí, a to nejen k tomu léčebnému, chce prosadit i Bém. „Za užívání konopí by prostě lidé neměli chodit do výkonu trestu. Ten dekriminalizační apel je důležitý a já předpokládám, že nás to povede k dalšímu projednávání možných novelizací trestního zákona,“ uvedl národní protidrogový koordinátor.

Jeho aktuální verze umožňuje lidem vypěstovat tři konopné rostliny. Doma pak můžou držet až sto gramů sušiny, venku 25 gramů.

Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ale konopí pro samoléčbu užilo v posledním roce až devět procent lidí nad 15 let, to znamená skoro 800 tisíc. Aspoň jednou v životě se s ním léčila skoro pětina populace. Po konopí z léčebných důvodů nejčastěji sáhnou lidé ve věkové kategorii nad 55 let.

Konopí pomáhá například s bolestí nebo nespavostí

Lékaři mohou předepsat léčebné konopí pouze pacientům s dlouhodobou neutišitelnou bolestí, musejí v takovém případě vyplnit speciální formulář, na rozdíl třeba od opiátů nebo přípravků na spaní.

Tímto způsobem se k němu dostal také Stanislav Smolaga, kterého nemoc dna připravila o kloub na palci na noze. Ani po jeho operativním odstranění se ale nezbavil trýznivé bolesti. Klasická analgetika nezabírala, i když dostával stále silnější preparáty. A tak mu ortoped předepsal léčebné konopí. Toto léčivo mu přineslo úlevu, navíc se mu také zlepšil spánek.

Očkování i v lékárnách? Praktici se s lékárníky na přínosu neshodnou
Očkovací centrum ve francouzské Nice

„Bolí to neustále. Je to taková úzkost, řekl bych, nebo stres, které toto částečně také řeší. Přijde mi, že tam je uvolnění, který vám umožní se líp vyspat, a to má asi zase vliv na tu bolest,“ pochvaluje si Smolaga účinky konopí. Užívá ho už dva roky a jeho stav se neustále zlepšuje, i díky intenzivní rehabilitaci. Doufá, že jednou ho už nebude vůbec potřebovat.

Praktický lékař Oldřich Růžička předepisuje konopí svým pacientům. Nejčastěji jde o seniory, kteří ho berou formou tobolek. Některé zpočátku omezoval jeho tlumící efekt nebo měli obavy z případné závislosti. Nakonec se mu však podařilo nastavit poměry THC a CBD pro každého pacienta individuálně.

„Bohužel naše profese vychovala spoustu seniorů, kteří jsou závislí na prášcích na spaní a kteří berou už daleko víc, než je doporučená dávka. Takže v tomto případě mi přijde konopí daleko bezpečnější a takhle to těm pacientům vysvětluju,“ popsal Růžička svůj přístup ke konopí. Přivítal by však odbornou diskusi, zda v některých případech nenasazovat konopí dřív než opiáty.

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace
Ilustrační foto

Výběr redakce

Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

před 6 mminutami
Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

Nemám informace o Epsteinových zločinech, ptejte se Trumpa, řekla Clintonová výboru

19:00Aktualizovánopřed 35 mminutami
Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

11:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA

K Íránu se přibližují americké F-22 i největší letadlová loď USA

před 2 hhodinami
Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

před 2 hhodinami
Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

Německá kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako prokazatelně extremistickou

15:36Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

Rusové v noci útočili na obytné čtvrti velkých ukrajinských měst

08:32Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nechce, aby lidé chodili za užívání konopí do vězení. Označil jeho dekriminalizaci na semináři v Poslanecké sněmovně za svou absolutní prioritu. Od loňského dubna sice platí aspoň pro jeho léčebnou variantu volnější pravidla, předepisovat ho mohou i praktici, kteří o to požádají. Přesto však některé pacientské organizace i zástupci lékařů požadují míň administrativy a jednodušší pravidla. Případné změny by měly vést k tomu, aby víc lidí mohlo legálně užívat léčebné konopí.
před 6 mminutami

Potravinový ombudsman Fialka má chránit spotřebitele, zemědělce i výrobce

Novým potravinovým ombudsmanem bude Jindřich Fialka, dosavadní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství. Má zvýšit transparentnost v potravinovém řetězci a pomáhat chránit práva spotřebitelů, tuzemských zemědělců i výrobců potravin. Oznámil to ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Agrární komora zřízení ombudsmana ocenila. Krok naopak kritizuje Asociace soukromého zemědělství.
04:23Aktualizovánopřed 36 mminutami

Parky předloží analýzy toho, jak na ně dopadnou škrty, řekl Červený

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (za Motoristy) jednali se zástupci národních parků o financování. Červený označil jednání za plodné. Podle něj se dohodli na nastavení komunikačního rámce a na měsíčních schůzkách. Upozornil ale, že financování není ideální a rozpočet si vyžádá úspory. Parky mají předložit analýzu, jak na ně škrty dopadnou. Červený počítá i s personálními změnami, které se dotknou také ministerstva.
11:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Povinné zavedení nových vzdělávacích plánů se odloží o rok, řekl Plaga

Povinné zavedení nových rámcových vzdělávacích programů (RVP) pro základní a mateřské školy se odloží o rok, měly by platit od roku 2027 a 2028, řekl na tiskové konferenci ministr školství Robert Plaga (za ANO). Odůvodnil to mimo jiné chybějící podporou pro školy. Chce docílit toho, aby byly pro všechny ve školách pochopitelné. Program schválil bývalý ministr školství Mikuláš Bek (STAN) koncem roku 2024.
13:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Chystáme odpověď Komisi ohledně Babišova střetu zájmů, řekla ministryně

Česká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová potvrdila, že její úřad dostal dopis Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Úřad nyní pracuje na odpovědi, ministryně však nechtěla předjímat, co v ní bude napsané. Podle jejího osobního názoru ale premiér Babiš splnil vše, co bylo potřeba. Podle Babiše samotného se věcí v Evropské unii zabývají v reakci na oznámení z Česka.
před 2 hhodinami

Vnitro stahuje dovolání ve sporu s SPD

Ministerstvo vnitra stahuje dovolání ve sporu s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) kvůli zařazení do zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bylo dovolání podáno bez jeho pověření a za jeho zády. Bývalý šéf resortu Vít Rakušan (STAN) by naopak dovolání považoval za přirozený krok.
13:17Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Systém penzí skončil loni ve schodku 9,2 miliardy korun

Systém důchodového pojištění skončil loni ve schodku více než devět miliard korun. Deficit byl tak proti předchozímu roku zhruba pětinový. Výdaje na penze a správu rostly pomaleji než příjmy. Dosáhly téměř 722 miliard korun, meziročně to bylo o 5,5 miliardy korun víc. Vybraná suma na pojistném byla proti předloňsku vyšší zhruba o 47 miliard korun, činila 712,7 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo ministerstvo financí.
12:24Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Škoda má být přes 700 milionů. Policie navrhla obžalovat vlastníka RP Investu z podvodu

Vlastníka skupiny společností RP Invest navrhla policie obžalovat z podvodu. Podle ní vylákal z 207 poškozených peníze pod záminkou výhodného zhodnocení vkladů. Způsobenou škodu vyčíslili vyšetřovatelé na více než 700 milionů korun. Podle dřívějších informací čelí obvinění Roman Petr, hrozí mu až desetileté vězení.
11:19Aktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...