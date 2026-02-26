Pacienti volají po volnější regulaci léčebného konopí

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nechce, aby lidé chodili za užívání konopí do vězení. Označil jeho dekriminalizaci na semináři v Poslanecké sněmovně za svou absolutní prioritu. Od loňského dubna sice platí aspoň pro jeho léčebnou variantu volnější pravidla, předepisovat ho mohou i praktici, kteří o to požádají. Přesto však některé pacientské organizace i zástupci lékařů požadují míň administrativy a jednodušší pravidla. Případné změny by měly vést k tomu, aby víc lidí mohlo legálně užívat léčebné konopí.
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA) se věnuje pěstování léčebného konopí. Tamní pěstírna sklidí za zhruba tři týdny dvě stě rostlin. „Je to varianta s vyrovnaným poměrem THC a CBD, takže je to jakousi novinkou pro naše pacienty. Bude se jmenovat Johann, protože jsme nedaleko Mendelova náměstí a Gregor Johann Mendel jakožto otec genetiky, tak na toho nesmíme zapomínat,“ vysvětluje vědoucí pěstírny a předseda sněmovního podvýboru pro léčebné konopí Václav Trojan (ANO).
Konopí z FNUSA poslouží pacientům s chronickou bolestí, třeba těm, které trápí revma, artritida nebo rakovina. „Konopí nám pomáhá. Buď samo už léčí bolest dostatečně, anebo nám pomáhá nedostávat se na vysoké dávky u ostatních léků,“ přibližuje přínos konopí vedoucí lékař Centra pro léčbu bolesti FNUSA Radovan Hřib.
Pacienti volají po volnější regulaci, politici jsou proti
Konopí z pěstírny následně putuje do oddělení přípravy nemocniční lékárny FNUSA. Aktuální nadprodukce rostlin navíc umožní, aby se dostalo přes distributory i do dalších lékáren. Vyzvednout si ho můžou pacienti s vybranými diagnózami na recept od některých lékařů.
Od loňského roku mohou kromě specialistů předepisovat konopí také praktičtí lékaři, licenci již má 257 z nich. Neurologové mají dalších 226 oprávnění a paliatici 107. Algeziologové, tedy lékaři se specializací na bolest, drží 110 licencí. Celkově může konopí předepisovat 806 lékařů.
Ti loni vystavili 54 700 receptů na léčebné konopí 46 tisícům pacientů. Průměrně si ho v lékárně vyzvedlo podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv 3800 odběratelů měsíčně. Konopí ale podle výzkumů užívají v Česku ze zdravotních důvodů statisíce lidí, většinou nelegálně.
„Budeme i nadále navrhovat, aby došlo ke zrušení ať už specializačních omezení, tedy to, jak který lékař může předepsat, s jakou odborností, tak i těch indikačních,“ přimlouvá se za změny předseda pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC Pavel Kubů.
Další organizace dokonce navrhují možnost užívat konopí s nízkým obsahem THC i bez receptu.
„Jsem přesvědčen o tom, že to má zůstat v rukou lékaře, který má posoudit zdravotní stav, jestli pro něj tato léčba je vhodná. Existuje i úhrada z veřejného zdravotního pojištění, takže si myslím, že v tomto se ten systém posunul poměrně výrazně,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
„My jsme v minulém období dokonce uvolnili vyhlášku, takže předepisovat konopí mohou praktičtí lékaři, což je ta nejširší síla v českém zdravotním systému. Nevím, kam jinam bychom to ještě uvolňovali,“ nesouhlasí s dalším rozvolněním bývalý náměstek ministra zdravotnictví a člen sněmovního zdravotního výboru Václav Pláteník (KDU-ČSL).
Změny v přístupu ke konopí, a to nejen k tomu léčebnému, chce prosadit i Bém. „Za užívání konopí by prostě lidé neměli chodit do výkonu trestu. Ten dekriminalizační apel je důležitý a já předpokládám, že nás to povede k dalšímu projednávání možných novelizací trestního zákona,“ uvedl národní protidrogový koordinátor.
Jeho aktuální verze umožňuje lidem vypěstovat tři konopné rostliny. Doma pak můžou držet až sto gramů sušiny, venku 25 gramů.
Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ale konopí pro samoléčbu užilo v posledním roce až devět procent lidí nad 15 let, to znamená skoro 800 tisíc. Aspoň jednou v životě se s ním léčila skoro pětina populace. Po konopí z léčebných důvodů nejčastěji sáhnou lidé ve věkové kategorii nad 55 let.
Konopí pomáhá například s bolestí nebo nespavostí
Lékaři mohou předepsat léčebné konopí pouze pacientům s dlouhodobou neutišitelnou bolestí, musejí v takovém případě vyplnit speciální formulář, na rozdíl třeba od opiátů nebo přípravků na spaní.
Tímto způsobem se k němu dostal také Stanislav Smolaga, kterého nemoc dna připravila o kloub na palci na noze. Ani po jeho operativním odstranění se ale nezbavil trýznivé bolesti. Klasická analgetika nezabírala, i když dostával stále silnější preparáty. A tak mu ortoped předepsal léčebné konopí. Toto léčivo mu přineslo úlevu, navíc se mu také zlepšil spánek.
„Bolí to neustále. Je to taková úzkost, řekl bych, nebo stres, které toto částečně také řeší. Přijde mi, že tam je uvolnění, který vám umožní se líp vyspat, a to má asi zase vliv na tu bolest,“ pochvaluje si Smolaga účinky konopí. Užívá ho už dva roky a jeho stav se neustále zlepšuje, i díky intenzivní rehabilitaci. Doufá, že jednou ho už nebude vůbec potřebovat.
Praktický lékař Oldřich Růžička předepisuje konopí svým pacientům. Nejčastěji jde o seniory, kteří ho berou formou tobolek. Některé zpočátku omezoval jeho tlumící efekt nebo měli obavy z případné závislosti. Nakonec se mu však podařilo nastavit poměry THC a CBD pro každého pacienta individuálně.
„Bohužel naše profese vychovala spoustu seniorů, kteří jsou závislí na prášcích na spaní a kteří berou už daleko víc, než je doporučená dávka. Takže v tomto případě mi přijde konopí daleko bezpečnější a takhle to těm pacientům vysvětluju,“ popsal Růžička svůj přístup ke konopí. Přivítal by však odbornou diskusi, zda v některých případech nenasazovat konopí dřív než opiáty.
