Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Podle zářijových dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je v současné době všech předepisujících lékařů 296. Jde jak o specialisty, tak od dubna i o praktické lékaře. Ti mohou léčebné konopí předepisovat díky nové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, platné právě od 1. dubna 2025. Za prvních devět měsíců letošního roku vydali všichni lékaři celkem 41 008 receptů na léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 314 kilogramů. Za stejnou dobu loňského roku to bylo přibližně o 6 tisíc receptů méně.
Ačkoliv jde o rekordní čísla, nárůst není podle lékařů a farmaceutů tak rychlý, jak se očekávalo. „Zhodnotil bych, že to může být kombinací především zvýšení administrativní zátěže zavedení procesu preskripce a vyšší individualizace léčby, kdy ne vždy asi má lékař časové možnosti toto léčivo implementovat do své praxe,“ komentuje čísla Jaroslav Peč ze sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti. Léčebné konopí užívá v roce 2025 měsíčně průměrně 3800 pacientů.
Od dubna předepisují i praktici
Od dubna 2025 mohou léčebné konopí předepisovat kromě specialistů i praktičtí lékaři. „Praktičtí lékaři se s tím postupně seznamují, docela jistě jich bude přibývat, ale nedá se asi paušálně říct, že ten zájem je u všech stejný, souvisí to zase asi spíš s tou potřebou ho použít,“ komentuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Praktici ale mohou léčebné konopí předepisovat jen v jednom konkrétním případě. „Praktik může léčebné konopí předepisovat, jenom pokud pacient trpí dlouhodobou, chronickou a neutišitelnou bolestí. To znamená to portfolio pacientů, komu to může napsat, je poměrně omezené a pro tuhle indikaci lékař má ještě poměrně široký arzenál jiných léků,“ doplňuje Šonka.
Úleva od bolesti, pomoc při nechutenství i špatném spánku
Léčebné konopí je pacientům v České republice dostupné od roku 2015. Tehdy ho bylo za celý rok vydáno 836 gramů. Za celých deset let, do září roku 2025, bylo pacientům v Česku vydáno necelých 1109 kilogramů léčebného konopí. Lékaři ho předepisují například ke zmírnění zdravotních potíží v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění, onemocnění HIV, ke zmírnění bolesti při poranění míchy a roztroušené sklerózy a u komplikací, které mají původ v neurologickém onemocnění.
Vyhláška také nově umožňuje předepisovat léčebné konopí pacientům mladším 18 let. A to těm v paliativní péči nebo s onkologickou a hematoonkologickou péčí. „K 12. říjnu 2025 bylo předepsáno léčebné konopí jedné osobě mladší 18 let,“ uvádí Tomáš Boráň, ředitel SÚKL.
Devadesát procent ceny hradí zdravotní pojišťovny
Od roku 2020 lékařské konopí hradí z 90 procent zdravotní pojišťovny, a to maximálně 30 gramů měsíčně. „Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) hradila v první polovině letošního roku tuto léčbu 5267 svým klientům. Náklady jsou zhruba 30 milionů korun,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Od ledna do září 2025 předepsali lékaři léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 314 kilogramů. Lékárny vydaly ale pouze necelých 276 kilogramů tohoto léčiva. Ne všichni pacienti si totiž recept nakonec vyzvednou.