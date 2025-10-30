Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24

Podle zářijových dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je v současné době všech předepisujících lékařů 296. Jde jak o specialisty, tak od dubna i o praktické lékaře. Ti mohou léčebné konopí předepisovat díky nové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, platné právě od 1. dubna 2025. Za prvních devět měsíců letošního roku vydali všichni lékaři celkem 41 008 receptů na léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 314 kilogramů. Za stejnou dobu loňského roku to bylo přibližně o 6 tisíc receptů méně.

Ačkoliv jde o rekordní čísla, nárůst není podle lékařů a farmaceutů tak rychlý, jak se očekávalo. „Zhodnotil bych, že to může být kombinací především zvýšení administrativní zátěže zavedení procesu preskripce a vyšší individualizace léčby, kdy ne vždy asi má lékař časové možnosti toto léčivo implementovat do své praxe,“ komentuje čísla Jaroslav Peč ze sekce přírodních léčiv České farmaceutické společnosti. Léčebné konopí užívá v roce 2025 měsíčně průměrně 3800 pacientů.

Konopí může předepisovat stále více praktiků, stěžují si ale na složitý proces
Marihuana

Od dubna předepisují i praktici

Od dubna 2025 mohou léčebné konopí předepisovat kromě specialistů i praktičtí lékaři. „Praktičtí lékaři se s tím postupně seznamují, docela jistě jich bude přibývat, ale nedá se asi paušálně říct, že ten zájem je u všech stejný, souvisí to zase asi spíš s tou potřebou ho použít,“ komentuje předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Praktici ale mohou léčebné konopí předepisovat jen v jednom konkrétním případě. „Praktik může léčebné konopí předepisovat, jenom pokud pacient trpí dlouhodobou, chronickou a neutišitelnou bolestí. To znamená to portfolio pacientů, komu to může napsat, je poměrně omezené a pro tuhle indikaci lékař má ještě poměrně široký arzenál jiných léků,“ doplňuje Šonka.

Konopím se často Češi léčí načerno
Ilustrační foto

Úleva od bolesti, pomoc při nechutenství i špatném spánku

Léčebné konopí je pacientům v České republice dostupné od roku 2015. Tehdy ho bylo za celý rok vydáno 836 gramů. Za celých deset let, do září roku 2025, bylo pacientům v Česku vydáno necelých 1109 kilogramů léčebného konopí. Lékaři ho předepisují například ke zmírnění zdravotních potíží v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění, onemocnění HIV, ke zmírnění bolesti při poranění míchy a roztroušené sklerózy a u komplikací, které mají původ v neurologickém onemocnění.

Vyhláška také nově umožňuje předepisovat léčebné konopí pacientům mladším 18 let. A to těm v paliativní péči nebo s onkologickou a hematoonkologickou péčí. „K 12. říjnu 2025 bylo předepsáno léčebné konopí jedné osobě mladší 18 let,“ uvádí Tomáš Boráň, ředitel SÚKL.

Čistší marihuana. Nizozemsko experimentuje s regulací jejího prodeje
Marihuanový joint

Devadesát procent ceny hradí zdravotní pojišťovny

Od roku 2020 lékařské konopí hradí z 90 procent zdravotní pojišťovny, a to maximálně 30 gramů měsíčně. „Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) hradila v první polovině letošního roku tuto léčbu 5267 svým klientům. Náklady jsou zhruba 30 milionů korun,“ uvádí mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Od ledna do září 2025 předepsali lékaři léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 314 kilogramů. Lékárny vydaly ale pouze necelých 276 kilogramů tohoto léčiva. Ne všichni pacienti si totiž recept nakonec vyzvednou.

Prezident podepsal novelu trestního zákoníku
Prezident Petr Pavel

Výběr redakce

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

před 32 mminutami
V Nizozemsku podle odhadů vyhrála volby středově-liberální D66

V Nizozemsku podle odhadů vyhrála volby středově-liberální D66

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Portál dopravy či eDoklady nefungují

Portál dopravy či eDoklady nefungují

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Nejvíce mrtvých po hurikánu Melissa je na Haiti

Nejvíce mrtvých po hurikánu Melissa je na Haiti

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek

Cloudovou službu Microsoftu postihl výpadek

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

Muži zatčení kvůli loupeži v Louvru se částečně přiznali

před 11 hhodinami
Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí

Při policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo přes sto lidí

28. 10. 2025Aktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Léčebné konopí už předepsaly skoro tři stovky lékařů. Od ledna do září vystavili víc než 41 tisíc receptů

Podle zářijových dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je v současné době všech předepisujících lékařů 296. Jde jak o specialisty, tak od dubna i o praktické lékaře. Ti mohou léčebné konopí předepisovat díky nové vyhlášce ministerstva zdravotnictví, platné právě od 1. dubna 2025. Za prvních devět měsíců letošního roku vydali všichni lékaři celkem 41 008 receptů na léčebné konopí v celkové hmotnosti přes 314 kilogramů. Za stejnou dobu loňského roku to bylo přibližně o 6 tisíc receptů méně.
před 32 mminutami

Portál dopravy či eDoklady nefungují

Národní identitní autorita (NIA), která slouží k ověřování identity občanů například pro aplikaci eDoklady či Portál dopravy, byla od středečního odpoledne nedostupná a výpadek trval i po 23:00. Na nápravě pracuje Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje. O problému se podle mluvčího Jakuba Palaty dozvěděla krátce před 13:00. Zatím ale nedovede určit, kdy bude NIA opět plně funkční.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

Tarify všech učitelů a akademiků stoupnou od 1. ledna příštího roku o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům vláda zvýšila tarif o fixních dva tisíce korun měsíčně. O přijetí návrhu informoval po středečním jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Kabinet se věnoval rovněž otázkám spojeným s bydlením nebo pracovními úrazy.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

ANO, SPD a Motoristé se shodli na programu. Sněmovnu má vést Okamura

ANO, SPD a Motoristé se definitivně shodli na programu vznikající vládní koalice, oznámil po jednání zástupců všech tří stran Karel Havlíček (ANO) s tím, že nemají žádné rozpory. Program představí v pondělí 3. listopadu, kdy také podepíší koaliční smlouvu. Dále oznámili, že jejich kandidátem na předsedu Poslanecké sněmovny bude šéf SPD Tomio Okamura. Motoristé na místopředsedu sněmovny nominují svého poslance Jiřího Bartáka.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

„Nežádoucímu“ izraelskému záložníkovi úřady odepřely vstup do Česka

Izraelský záložník, který bojoval v Pásmu Gazy a Libanonu, musel zůstat hodiny na pražském letišti, než byl nucen vrátit se do Izraele. O případu informoval izraelský server Ynet. Muži byl odepřen vstup do Česka poté, co jej francouzské úřady umístily na „černou listinu“ v souvislosti s možnou trestnou činností. Muž tvrdí, že ve Francii nikdy nebyl.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

Starosta města Sokolov a náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) odmítne funkci poslance, kterou získal z posledního místa kandidátky v kraji, když obdržel 3489 preferenčních hlasů. Důvodem prý je, že se svým zvolením nepočítal a chce se věnovat komunální politice.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Nákupy zimních pneumatik vrcholí. Stále více řidičů sahá i po celoročních

Konec října je obdobím zvýšeného zájmu o nákup zimních pneumatik. Prodejci říkají, že přibývá lidí, kteří zvažují a také pořizují celoroční variantu obutí svých vozů, která je určena na všechna čtyři roční období. Na takových gumách lze jezdit i v zahraničí – za předpokladu, že vyhovuje vzorek, jinak hrozí vyšší pokuty než v Česku. Na hory je ale odborníci nedoporučují. Tam by lidé měli vyjíždět s vyloženě zimním obutím. Pravidlo zimních pneumatik platí od začátku listopadu do konce března.
včera v 06:00

Prezident vyznamenal dramatika Svěráka či in memoriam Drábovou

Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
28. 10. 2025Aktualizovánovčera v 00:16
Načítání...