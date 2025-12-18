Hrad potvrdil Turkovi schůzku s prezidentem Pavlem

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí 22. prosince v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Odbor komunikace prezidentské kanceláře to oznámil na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí. Úřad vede dočasně ministr zahraničí a předseda strany Petr Macinka (Motoristé).
Pavel jmenoval novou vládu ANO, SPD a Motoristů v pondělí 15. prosince, předtím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě Turka, kterému v tom zabránily zdravotní problémy. Prezident opakovaně uvádí, že má ke jmenování Turka výhrady například kvůli jeho postoji k právu a pravidlům.
Turek čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.
Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil. Turek podle něj není vhodnou osobností na ministra čehokoli. Míní tak na základě mnoha výroků, činů a reakcí. Chce mu ale dát prostor pro vyjádření, stejně jako všem ostatním kandidátům na členy vlády.
Macinka dříve uvedl, že je připraven resort životního prostředí vést po dobu nezbytně nutnou. Chtěl by, aby vláda byla plně personálně obsazena nejpozději v době, kdy bude žádat sněmovnu o důvěru, tedy do 13. ledna 2026.