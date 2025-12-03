Pavel si dokáže jen těžko představit, že by něco zvrátilo jeho názor na Turka

Prezident Petr Pavel si dokáže jen těžko představit, že by něco zvrátilo názor, který prý není pouze jeho, že Filip Turek (za Motoristy) disponuje přístupem nejen k právu, ale i k pravidlům, který není slučitelný s funkcí vysokého veřejného činitele, jakým je ministr. Hlava státu v Maďarsku řekla, že se nedomnívá, že by kontroverze kolem kandidáta Motoristů na ministra životního prostředí byly pouze mediální výplody.
„Samozřejmě si ho rád vyslechnu. Na druhou stranu si dokážu jen těžko představit něco, co by mohlo nějakým způsobem zvrátit názor, který není pouze můj, ale velké části naší veřejnosti,“ poznamenal ve středu Pavel.
Prezident opakovaně uvedl, že má problém se jmenováním Turka do vlády, kterou vytváří ANO, SPD a Motoristé. Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Podle Deníku N také zveřejňoval četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Za kritizované výroky se omluvil, u některých nicméně autorství odmítá.
Turek avizoval vysvětlení kauz
Turek v úterý uvedl, že chce prezidentovi své kauzy vysvětlit. Považuje je za spíše mediální. Konkrétní argumenty možná podloží i dokumenty, prohlásil.
„Upřímně řečeno, z toho, co jsem měl zatím možnost slyšet, tak to bylo spíše mlžení. Spíše znevěrohodňování všeho, co bylo kde uvedeno. A většinou to bylo způsobem, který spíše dával najevo jistou aroganci než pokoru,“ řekl ve středu Pavel.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání, ve kterém podle serveru Seznam Zprávy nebo Deníku N uvedl, že má devět milionů korun v bezpečnostní schránce nebo dva miliony na účtu. A také, že vlastní dvanáct veteránů za 44,8 milionu. Čím si vydělával, zůstává nejasné, konkrétní původ milionů Turek vysvětlit odmítá.
Portál iRozhlas.cz a Radiožurnál také v polovině října zveřejnily informace, podle nichž Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. V úterý iROZHLAS.cz uvedl, že policie Turka prověřovala také kvůli příspěvku na sociální síti zlehčujícímu vraždu dvou ekologických aktivistů.
Kandidát na ministra životního prostředí čelil kritice i za to, že na pražské Národní třídě během letošní připomínky výročí sametové revoluce ze 17. listopadu jednomu ze svých oponentů vyhrožoval, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Pavel se od pátku postupně setkává s kandidáty na ministry vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů, s Turkem zatím nehovořil. Ve čtvrtek přijme mimo jiné předsedu Motoristů Petra Macinku, který se má podle návrhu vznikající koalice stát šéfem diplomacie.
Macinka již dříve prohlásil, že chce při setkání s prezidentem vyjasnit také situaci kolem Turka, kterého původně strana chtěla nominovat právě na ministra zahraničí. Motoristé trvají na tom, že Turek je z právního hlediska bezúhonný a zůstává nominantem strany do vlády.