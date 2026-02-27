V Budějovicích bylo dvacet stupňů, maxima hlásí pětina stanic

Teplotní rekordy v pátek padly na víc než pětině míst, zapsalo je 38 ze 172 dlouhodobě měřících meteorologických stanic. Nejvyšší hodnotu teploměr ukázal v Českých Budějovicích, bylo tam 20,7 stupně Celsia. Byla to jediná a první letos naměřená teplota nad dvacet stupňů. Devatenáct stupňů Celsia nebo víc meteorologové zaznamenali ještě na dalších osmi místech, shrnul Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Nejtepleji bylo v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji, v pásu od jižních Čech k podhůří Krkonoš a Orlických hor a také ve Frýdlantském výběžku a výběžcích za Jeseníky na severu Slezska, vyplývá z mapy zveřejněné ČHMÚ. Pátek často přepisoval rekordy z 27. února 1994, což je i případ Českých Budějovic. Tam teplota o půl stupně překonala dosavadní právě 32 let starý rekord.
Z dalších pátečních dlouhodobých rekordů 19 stupňů naměřili meteorologové ve Vráži na Písecku, ještě o desetinu stupně víc v Českém Krumlově, Staňkově na Domažlicku a Vimperku na Prachaticku. Tři místa zapsala 19,2 stupně Celsia – Husinec na Prachaticku, Strakonice a Klatovy. V Třeboni na Jindřichohradecku teploměr ukázal 19,4 stupně Celsia.
Nové maximum pro 27. únor hlásí také hřeben Krkonoš. „Na Labské boudě naměřili rekord 12,1 stupně Celsia, starý rekord měl hodnotu sedm stupňů, také z roku 1994,“ uvedl ČHMÚ.
Teplý bude i nadcházející víkend na přelomu února a března. V sobotu může být až patnáct stupňů Celsia, pro neděli meteorologové předpovídají teplotní maxima přes den až dvanáct stupňů. Bude převážně jasno až polojasno, přeháňky se mohou jen ojediněle objevit v neděli.
