V Budějovicích bylo dvacet stupňů, maxima hlásí pětina stanic


před 16 mminutami|Zdroj: ČTK

Teplotní rekordy v pátek padly na víc než pětině míst, zapsalo je 38 ze 172 dlouhodobě měřících meteorologických stanic. Nejvyšší hodnotu teploměr ukázal v Českých Budějovicích, bylo tam 20,7 stupně Celsia. Byla to jediná a první letos naměřená teplota nad dvacet stupňů. Devatenáct stupňů Celsia nebo víc meteorologové zaznamenali ještě na dalších osmi místech, shrnul Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nejtepleji bylo v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji, v pásu od jižních Čech k podhůří Krkonoš a Orlických hor a také ve Frýdlantském výběžku a výběžcích za Jeseníky na severu Slezska, vyplývá z mapy zveřejněné ČHMÚ. Pátek často přepisoval rekordy z 27. února 1994, což je i případ Českých Budějovic. Tam teplota o půl stupně překonala dosavadní právě 32 let starý rekord.

Z dalších pátečních dlouhodobých rekordů 19 stupňů naměřili meteorologové ve Vráži na Písecku, ještě o desetinu stupně víc v Českém Krumlově, Staňkově na Domažlicku a Vimperku na Prachaticku. Tři místa zapsala 19,2 stupně Celsia – Husinec na Prachaticku, Strakonice a Klatovy. V Třeboni na Jindřichohradecku teploměr ukázal 19,4 stupně Celsia.

Nové maximum pro 27. únor hlásí také hřeben Krkonoš. „Na Labské boudě naměřili rekord 12,1 stupně Celsia, starý rekord měl hodnotu sedm stupňů, také z roku 1994,“ uvedl ČHMÚ.

Teplý bude i nadcházející víkend na přelomu února a března. V sobotu může být až patnáct stupňů Celsia, pro neděli meteorologové předpovídají teplotní maxima přes den až dvanáct stupňů. Bude převážně jasno až polojasno, přeháňky se mohou jen ojediněle objevit v neděli.

Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder
Mark Rieder

Výběr redakce

Státní dluh loni vzrostl o 312,3 miliardy korun

Státní dluh loni vzrostl o 312,3 miliardy korun

16:12Aktualizovánopřed 33 mminutami
Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti

Preferoval bych evropské řešení, řekl Plaga k zákazu sociálních sítí pro děti

14:14Aktualizovánopřed 38 mminutami
Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba

Orbán se s Ficem dohodl na vzniku komise pro ropovod Družba

11:58Aktualizovánopřed 48 mminutami
Mise Artemis III na Měsíci nepřistane, oznámil šéf NASA

Mise Artemis III na Měsíci nepřistane, oznámil šéf NASA

před 56 mminutami
Anthropic odmítl ultimátum Pentagonu

Anthropic odmítl ultimátum Pentagonu

12:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby Baldy odsouzeného za terorismus

Soud vyhověl návrhu na ukončení léčby Baldy odsouzeného za terorismus

14:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár

00:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Škoda Auto otevřela novou halu na baterie za téměř pět miliard korun

Škoda Auto otevřela novou halu na baterie za téměř pět miliard korun

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Počasí

V Budějovicích bylo dvacet stupňů, maxima hlásí pětina stanic

Teplotní rekordy v pátek padly na víc než pětině míst, zapsalo je 38 ze 172 dlouhodobě měřících meteorologických stanic. Nejvyšší hodnotu teploměr ukázal v Českých Budějovicích, bylo tam 20,7 stupně Celsia. Byla to jediná a první letos naměřená teplota nad dvacet stupňů. Devatenáct stupňů Celsia nebo víc meteorologové zaznamenali ještě na dalších osmi místech, shrnul Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
před 16 mminutami

Poznamenat to může i výstražné služby, říká k hrozbě propouštění v ČHMÚ ředitel Rieder

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) má v rámci plánovaných vládních úspor podle informací Českého rozhlasu propustit 37 zaměstnanců. V rozhovoru pro Českou televizi varoval jeho ředitel Mark Rieder před následky, které by se projevily i v tak důležitých oblastech, jako jsou výstrahy na jevy, které způsobují stomiliardové škody.
před 3 hhodinami

Kvůli sněhové bouři jsou na severovýchodě USA desetitisíce lidí bez proudu

Na severovýchodě Spojených států jsou po sněhové bouři nadále desetitisíce lidí bez proudu. Celý region se potýká s nízkými teplotami a pokračuje v odklízení desítek centimetrů sněhu. Bouře, která na východní pobřeží dorazila v neděli večer místního času, byla nejsilnější v pondělí. Počasí si vyžádalo nejméně jednu oběť. Ve středu má region zasáhnout další sněhová bouře menšího rozsahu.
25. 2. 2026

Přichází jaro v zimě. Teploty se mohou přiblížit osmnácti stupňům

Po týdnech, kdy člověk na obloze nezahlédl Slunce a z nebe padal sníh nebo déšť, se počasí nad Evropou v posledním únorovém týdnu dramaticky mění. Velká část kontinentu už zažívá nebo zažije teplotně výrazně nadprůměrné dny a také velkou oblačnost v mnoha oblastech vystřídá slunečnější ráz počasí. V některých oblastech teplota letos poprvé dokonce dosáhne nebo přesáhne hranici dvaceti stupňů. Závěr klimatologické zimy tak přinese poměrně výraznou ochutnávku pravého jara.
25. 2. 2026

Na zhruba desítce míst platila povodňová bdělost

První povodňový stupeň platil v úterý ráno zhruba desítce míst v Česku. Týkalo se to například Tiché Orlice na Rychnovsku, kde voda ze vzedmuté řeky zaplavila cyklostezku mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Mírné vzestupy hladin meteorologové očekávají také na Moravské Dyji v Janově a na střední a dolní Nežárce. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
24. 2. 2026Aktualizováno24. 2. 2026

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026

V New Yorku byla kvůli sněhové bouři patnáct hodin uzavřena doprava

Sněhová bouře uvěznila v neděli večer a v pondělí dopoledne doma miliony Newyorčanů a dalších obyvatel severovýchodu Spojených států. Do pondělního poledne místního času (18:00 SEČ) platilo ve městě uzavření všech ulic, dálnic a mostů pro veškerou dopravu mimo vozidel potřebných pro zajištění kritických služeb. Starosta New Yorku Zohran Mamdani o tom rozhodl v neděli, zákaz platil od 21 hodin místního času (3:00 SEČ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026

Meteorologové opět rozšířili výstrahu, toky se mohou vzedmout na více místech

Meteorologové rozšířili dřívější varování před vzestupem hladin toků v Česku. Hrozí od nedělního večera hlavně na východě Čech. Mandava ve Varnsdorfu večer překročila první povodňový stupeň a možná stoupne na druhý. Rozvodnit se v noci mají i další toky, ČHMÚ tak znovu rozšířil dřívější výstrahu.
22. 2. 2026Aktualizováno22. 2. 2026
Načítání...