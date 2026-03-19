Ropa i plyn dál zdražují, exportní přístav v Rudém moři se stal terčem útoku

Ceny ropy ve čtvrtek pokračují v růstu kvůli útokům na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Severomořská ropa Brent si krátce po 08:00 SEČ připisovala zhruba 6,5 procenta a dostala se nad 114 dolarů (přes 2400 korun) za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta. Navíc čelil útoku důležitý exportní bod na pobřeží Rudého moře. O třetinu poskočily ve čtvrtek ráno vzhůru i ceny plynu pro evropský trh.
Cena americké lehké ropy West Texas Intermediate (WTI) krátce po 08:00 SEČ vykazovala růst zhruba o procento a dostala se nad 97 dolarů (přes 2060 korun) za barel. Za mírnějším zdražováním WTI stojí mimo jiné uvolňování ropy ze strategických zásob Spojených států, napsala agentura Reuters.
„Eskalace na Blízkém východě, cílené útoky na ropnou infrastrukturu a smrt íránských vůdců. To vše signalizuje dlouhodobější narušení dodávek ropy,“ upozornila analytička Priyanka Sachdevaová ze společnosti Phillip Nova.
Zdroj Reuters sdělil, že terčem vzdušného útoku se ve čtvrtek ráno stala rafinerie SAMREF ropné společnosti Saudi Aramco v saúdskoarabském přístavu Janbu v Rudém moři, který je v současné době jediným vývozním místem pro ropu ze zemí Perského zálivu. Dopad útoku je nicméně podle zdroje minimální.
Výzva k evakuaci
Íránské revoluční gardy ve čtvrtek rovněž vyzvaly k evakuaci několika ropných zařízení v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech a Kataru, včetně závodů společnosti SAMREF, která je společným podnikem Saudi Aramco a americké Exxon Mobil.
Premiér Andrej Babiš (ANO) zároveň ve čtvrtek ráno prohlásil, že se obává, že v důsledku středečního útoku Izraele na íránskou infrastrukturu pro těžbu výrazně stoupne právě cena plynu. Úder Jeruzaléma zároveň označil za nepochopitelný.
„Tahle věc totálně ničí trhy, cena plynu exploduje. To jsme si ještě včera (ve středu) před tím útokem mysleli, že ceny pohonných hmot v tuzemsku dosáhly vrcholu a že naopak byla šance je snižovat,“ uvedl Babiš. Obavy ohledně plynu se následně potvrdily, když cena suroviny pro Evropu na začátku čtvrtečního obchodování kvůli konfliktu na Blízkém východě vzrostla o 35 procent a překročila 70 eur (přes 1700 korun) za megawatthodinu (MWh).
Babiš odkázal také na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa, který na sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy o středečním izraelském útoku na íránskou infrastrukturu pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu nic nevěděly. Židovský stát podle Trumpa už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.