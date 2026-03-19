Íránské vedení bylo zničeno, tamní vojáci dezertují, tvrdí Trump

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně uvedl, že íránské vedení bylo zničeno a tamní vojáci dezertují. Před novináři také řekl, že neplánuje vyslat americké jednotky do země, na kterou americké a izraelské síly ze vzduchu útočí od 28. února.
„Kdybych to měl v úmyslu, rozhodně bych vám to neřekl. Ale žádné jednotky tam posílat nebudu,“ řekl Trump novinářům ohledně vyslání amerických vojáků do Íránu při setkání s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou.
O dezertérech před novináři mluvil také americký ministr financí Scott Bessent. Ten podle agentury Reuters řekl, že Spojené státy mají informace, že dezerce v zemi se dějí na všech úrovních.
Novináři se dále Trumpa ptali na to, proč americké ministerstvo obrany usiluje o získání dodatečných 200 miliard dolarů (4,3 bilionu korun) na válku s Íránem. Podle Trumpových vyjádření je totiž prakticky vyhraná a americké síly tam „zničily, co zničit šlo“. Americký prezident následně na otázku ohledně potřeby zvýšení peněz pro Pentagon pouze odpověděl, že pro to existuje „spousta důvodů“.
Rovněž Trump oznámil, že jeho nadcházející cesta do Číny byla odložena o měsíc a půl. Původně měl zemi navštívit od 31. března do 2. dubna, ale kvůli válce v Íránu ji přesunul, připomínají agentury.
Současná válka na Blízkém východě začala americkými a izraelskými údery na Írán v sobotu ráno 28. února. Teherán krátce poté zahájil odvetu a začal útočit raketami a drony nejen na Izrael, ale také na americké základny a další cíle v oblasti Perského zálivu. Při operaci Epic Fury (Epická zuřivost) byl zabit mimo jiné nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.