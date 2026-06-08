Reportéři ČT se zajímali o nové syntetické drogy, které zaplavují obchody

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Nové syntetické drogy najdou lidé v sušenkách, bonbonech nebo předbalených cigaretách. Řeč je o syntetických kanabinoidech, které napodobují účinky THC. Počet lidí, kteří po jejich požití skončí na záchrance nebo v nemocnici, každý rok stoupá. Stát se tyto psychoaktivní látky snaží postupně zakazovat. Výrobci a prodejci jsou ale rychlejší a pokaždé přijdou s novou sloučeninou, která na seznamu zakázaných látek ještě není. Tématu se pro pořad Reportéři+ věnoval Petr Vodseďálek, který natáčel s pražskými záchranáři a se skrytou kamerou se vydal i do obchodů, kde se drogy volně prodávají.