Ukrajinci hlásí zabité v Záporožské oblasti, Rusové zasažený vlak


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK, Ukrainska Pravda

V ukrajinské Záporožské oblasti noční útoky z Ruska zabily pět lidí a dalších 14 zranily, uvedl podle agentury Reuters náčelník správy tohoto regionu Ivan Fedorov. Podle něj ruská armáda zaútočila letectvem, drony a dělostřeleckou palbou. Údery poničily infrastrukturu, domy civilistů a vozidla. Výbuchy otřásaly také Dněpropetrovskou oblastí. Rusové informovali o ukrajinském zásahu vlaku a jedné oběti.

Rusové vyslali v noci na Ukrajinu 155 útočných dronů, oznámila ukrajinská protivzdušná obrana. Útoky mířily také na Charkov či Oděsu, píše Ukrajinska pravda.

Její web hlásí také další ukrajinský zásah ropného terminálu v ruském Novorossijsku. Ruské úřady během noci informovaly podle agentury AFP o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spoj mezi Moskvou a Simferopolem na poloostrově Krym okupovaném Ruskem od roku 2014. Podle úřadů ukrajinské drony zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena vlakové posádky a dalšího zranily. „Cestující nebyli zraněni,“ cituje agentura AFP prohlášení.

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Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 plošnou invazi na sousední Ukrajinu. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí. Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky drony v hloubi ruského území.

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Rusko-ukrajinská válka

  • 08:14

    Ukrajinské protivzdušné síly zneškodnily 124 ze 155 dronů, které Rusové vypustili od večera 7. června. Podle agentury Ukrinform o tom informovalo ukrajinské letectvo.

  • 07:07

    Ruské síly ráno provedly útok pomocí dronů na město Konotop v ukrajinské Sumské oblasti. Uvedl to na telegramu vedoucí Sumské regionální vojenské správy Oleh Hryhorov. Na místě jsou podle něj oběti.

  • 06:18

    V ukrajinské Záporožské oblasti noční útoky z Ruska zabily pět lidí a dalších čtrnáct zranily, uvedl podle agentury Reuters náčelník správy Ivan Fedorov.

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