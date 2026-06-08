Ukrajinci hlásí zabité v Záporožské oblasti, Rusové zasažený vlak

V ukrajinské Záporožské oblasti noční útoky z Ruska zabily pět lidí a dalších 14 zranily, uvedl podle agentury Reuters náčelník správy tohoto regionu Ivan Fedorov. Podle něj ruská armáda zaútočila letectvem, drony a dělostřeleckou palbou. Údery poničily infrastrukturu, domy civilistů a vozidla. Výbuchy otřásaly také Dněpropetrovskou oblastí. Rusové informovali o ukrajinském zásahu vlaku a jedné oběti.
Rusové vyslali v noci na Ukrajinu 155 útočných dronů, oznámila ukrajinská protivzdušná obrana. Útoky mířily také na Charkov či Oděsu, píše Ukrajinska pravda.
Její web hlásí také další ukrajinský zásah ropného terminálu v ruském Novorossijsku. Ruské úřady během noci informovaly podle agentury AFP o ukrajinském dronovém útoku na vlak, který obsluhoval spoj mezi Moskvou a Simferopolem na poloostrově Krym okupovaném Ruskem od roku 2014. Podle úřadů ukrajinské drony zasáhly lokomotivu a zabily jednoho člena vlakové posádky a dalšího zranily. „Cestující nebyli zraněni,“ cituje agentura AFP prohlášení.
Rusko na příkaz prezidenta Vladimira Putina zahájilo v únoru 2022 plošnou invazi na sousední Ukrajinu. Rozpoutalo tím nejkrvavější konflikt v Evropě od druhé světové války, který si podle odhadů vyžádal životy statisíců vojáků a tisíců civilistů, včetně žen a dětí. Ukrajina se brání s pomocí západních spojenců a podniká vlastní útoky drony v hloubi ruského území.