USA zpřísňují nákup surovin ze zahraničí, Trump podepsal exekutivní příkaz

Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, který zpřísňuje pravidla pro nákup surovin ze zahraničí, zejména z Číny. Podle vyjádření Bílého domu se opatření týká především nerostných surovin a dalších materiálů pro výrobu zbraní. Cílem opatření je posílit domácí dodavatelské řetězce a snížit závislost amerického obranného průmyslu na zahraničních dodavatelích, upozornila na agentura Reuters.
Příkaz omezuje podmínky, za nichž může americké ministerstvo obrany udělovat výjimky, které dosud umožňovaly obranným firmám nakupovat materiály od dodavatelů ze zemí považovaných za bezpečnostní riziko. Firmám už nebude stačit argument nižších cen nebo snadnější dostupnosti.
V některých případech budou muset prokázat, že hledaly alternativní zdroje, doložit původ používaných surovin a předložit plán, jak se od zakázaných dodavatelů postupně odpoutají. Pokud neprokážou dostatečnou snahu přesunout nákupy do USA nebo partnerských zemí, mohou přijít o armádní zakázky.
Bílý dům zároveň pověřil ministerstvo obrany přípravou nových pravidel pro podrobnější mapování dodavatelských řetězců u strategických surovin a komponentů. Administrativa chce také podpořit hledání nových domácích nebo partnerských zdrojů kritických minerálů a odstranit administrativní překážky při jejich schvalování.
„Už nebude platit: Nezkusili jsme nic a došly nám možnosti,“ řekl Reuters poradce Bílého domu pro obchod Peter Navarro. Podle něj nejde o administrativní opatření, ale o otázku vojenské připravenosti. „Tohle není papírování. Je to příprava na bojiště,“ uvedl s tím, že Pentagon musí před případným konfliktem vědět, zda výroba raketových systémů či jiné vojenské techniky není závislá na dodavatelích ovládaných cizími státy.
Podle Bílého domu je cílem zajistit spolehlivé dodávky materiálů potřebných pro výrobu nejmodernější vojenské techniky a ochránit americké dodavatelské řetězce před ekonomickým či geopolitickým tlakem. Opatření navazuje na dřívější kroky Trumpovy administrativy zaměřené na podporu domácí těžby kritických nerostů a modernizaci obranného průmyslu.