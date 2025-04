Americký prezident Donald Trump oznámil cla na dovoz ze zemí, které jsou podle něj zodpovědné za to, že Spojené státy mají vysoký obchodní deficit. Zboží z Evropské unie bude podléhat clu 20 procent, z Číně pak 34 procent. Tarify směřují i na další země.

Očekává se, že američtí obchodní partneři budou reagovat vlastními opatřeními, která by mohla vést k dramatickému zvýšení cen různého zboží. Trump označil středu za jeden z nejdůležitějších dnů v americké historii. „Pracovní místa a továrny se vrátí,“ prohlásil Trump podle agentury Reuters.

„Je to naše vyhlášení nezávislosti,“ prohlásil Trump. Nově oznámená cla se týkají i mnoha států. Třeba také dovoz z Tchaj-wanu bude zatížen tarify ve výši 32 procent, z Japonska 24 procent a z Jižní Koreje 25 procent.

Podle průzkumu agentur Reuters a Ipsos jen 43 procent dotázaných Američanů schvaluje Trumpovo počínání. Je to nejméně od Trumpova návratu do Bílého domu, napsala agentura Reuters. Třídenní průzkum skončil ve středu a ukázal, že souhlas s Trumpovým výkonem v nejvyšší funkci poklesl o dva procentní body oproti průzkumu z 21. až 23. března a o čtyři procentní body oproti stavu, kterého dosáhl krátce po nástupu do úřadu 20. ledna. Tehdy si staronového prezidenta pochvalovalo 47 procent dotázaných.

Trump už v únoru zvýšil tarify na dovoz z Číny. Zavedl také cla na hliník a ocel a minulý týden oznámil, že zavede 25procentní tarify na dovoz automobilů a jejich dílů do USA. Cla na automobily začnou Spojené státy vybírat od 3. dubna, cla na automobilové díly vstoupí v platnost nejpozději 3. května, přesné datum se vláda teprve chystá oznámit.