Americká cla dle firem negativně ovlivní český export. Německo volá po urychleném jednání

Chystaná americká cla budou mít podle zástupců tuzemského průmyslu negativní dopad na český export, zejména na dodavatele dílů. Podle automobilky Škoda Auto lze kromě toho navíc očekávat i další nepřímé efekty pro evropský automobilový trh v čele s přílivem vozů z Číny. Česko loni dle dat Svazu průmyslu vyvezlo do USA stroje a dopravní prostředky za 71 miliard korun. Negativně vnímají americká cla také ministři států EU.

Škoda Auto očekává nepřímé dopady cel na tuzemskou automobilku a její fungování, protože americká opatření ovlivní celé širší automobilové odvětví včetně dodavatelů firmy. Kromě toho Škoda očekává i efekt ze zákazu prodeje čínských aut ve Spojených státech, protože to podle automobilky povede k ještě většímu zaměření čínských výrobců na evropský trh.

Americký prezident Donald Trump ve středu oznámil, že Spojené státy uvalí od 2. dubna cla ve výši pětadvaceti procent na dovoz všech automobilů, které nebyly vyrobeny ve Spojených státech. Považuje to za nástroj ke zvýšení příjmů, které by nahradily výpadek po slibovaném snížení daní. Pomocí cel chce také oživit průmyslovou výrobu, jež v USA dlouhodobě klesá.

Podle Svazu průmyslu budou mít nová americká cla přímý negativní vliv na český export. Největší dopad bude podle něj citelný v evropském automobilovém průmyslu, jehož je Česko součástí. Zejména pak v případě, že nastane větší pokles výroby evropského automobilového průmyslu.

„Český vývoz je charakterizován vysokým podílem výrobků určených jen pro konkrétní odběratele, zejména pak v oblasti výroby aut a náhradních dílů. Nepřispěje to ani investiční aktivitě a ekonomice EU a USA,“ uvedl ředitel sekce mezinárodních vztahů svazu Lukáš Martin.

EU by tak podle něj měla nyní adekvátně hájit své ekonomické zájmy. „Protiopatření ze strany EU by měla být zákonná, proporcionální a zacílená. Primárním cílem pro EU by mělo být vyjednání takového řešení, které bude směřovat k eliminaci cel a k většímu vzájemnému přístupu na trh,“ dodal Martin.

Ministři států EU bijí na poplach

„Americká cla na dovoz aut jsou velmi špatnou zprávou pro Evropskou unii,“ zdůraznil francouzský ministr financí Éric Lombard. Německý ministr hospodářství Robert Habeck oznámení o clech odsuzuje, ale zároveň volá po urychleném jednání s Američany.

„Musí být jasné, že tváří v tvář Spojeným státům neustoupíme,“ zdůraznil Habeck. Svaz německého automobilového průmyslu (VDA) krátce nato napsal, že cla jsou „smrtelným signálem“ pro volný obchod založený na pravidlech. „Německý automobilový průmysl vyzývá Spojené státy a Evropskou unii k okamžitému jednání o bilaterální dohodě,“ prohlásila šéfka VDA Hildegard Müllerová.

Britská ministryně financí Rachel Reevesová by ráda konfrontaci s USA zabránila. „V tuto chvíli nejsme v situaci, kdy bychom chtěli dělat cokoli, co by obchodní války ještě vyostřilo. Nejsou totiž dobré pro nikoho.“

Lombard upozornil, že asi jedinou možností, kterou teď EU má, je zvýšit svá vlastní cla. V rozhlasové stanici France Inter poznamenal, že obchodní válka by k ničemu nevedla. S americkou stranou by si chtěl promluvit o možnosti cla snížit.