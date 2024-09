Evropské automobilky se pod tlakem obrací k hybridům

Právě rostoucí konkurence z Asie tlačí i na koncern Volkswagen. Ten v pondělí ohlásil, že musí více šetřit. Nevyloučil ani uzavírání závodů v Německu nebo nucené propouštění. „Vidíme, že situace se rychle mění, a do budoucna nemáme žádné záruky, že Volkswagen přežije, pokud rychle nepodnikne nové strategické kroky,“ poznamenal ředitel Center of Automotive Management Stefan Bratzel.

Podle vedoucího Škoda Auto pro český trh Jiřího Maláčka elektromobilitu jednoznačně táhnou firmy. „Množství soukromých zákazníků je malé, ještě menší než u spalovacích vozů. Do doby vyhlášení dotací to byly spíš střední a větší firmy. Teď v rámci dotační výzvy nově přibyly menší firmy, případně živnostníci,“ řekl. Nejvíc dotací čerpali lidé na vozy značky Tesla, už přes dva tisíce, následují značky Volvo, Volkswagen, Škoda a BMW. Podle odborníků ale je ale zájem o elektromobily v Česku stále malý.

„Je to jednoduché, elektromobily jsou pro běžné zákazníky příliš drahé. Pokud by se to mělo změnit, tak je potřeba, a to se netýká jen České republiky, aby se na trhu objevily elektromobily, které budou cenově daleko dostupnější,“ vysvětlil šéfredaktor Autotablet.cz Vladimír Rybecký. V českém vozovém parku tak i proto tvoří elektromobily jen půl procenta ze všech provozovaných vozidel.