Volkswagen bude možná v Německu poprvé po 30 letech propouštět

Koncern Volkswagen (VW), největšího výrobce automobilů v Evropě, čekají těžké časy. V úterý začal soud s bývalým šéfem firmy Martinem Winterkornem, a to kvůli podvodům s emisemi. Vedení firmy již na začátku týdne oznámilo, že musí šetřit víc, než plánovalo. Poprvé za skoro devadesát let existence dokonce uvažuje o zavírání některých továren. Škoda Auto uklidnila, že českých závodů se omezení výroby ani odstávky nedotknou.

Problémy bude mít společnost pravděpodobně také s odbory. Volkswagen totiž dosud garantoval svým zaměstnancům práci do roku 2029. Tento závazek však nyní chce zrušit.

„Vedení si neudělalo své domácí úkoly a teď přicházejí příliš pozdě. Potřebujeme celkový koncept, jak převést všechna naše pracoviště do budoucnosti,“ uvedla šéfka odborové rady VW Daniela Cavallová. Pokud vedení prosadí svou, mohlo by se v německých továrnách propouštět poprvé po třiceti letech a některé výrobny v Německu by dokonce mohly poprvé v dějinách firmy skončit úplně.

Na začátku byl podvod s emisemi

Potíže Volkswagenu odstartovala před téměř deseti lety takzvaná dieselgate. Firma v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznala, že do zhruba jedenácti milionů naftových aut po celém světě nainstalovala software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.